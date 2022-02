1. West Bengal Weather Update : নো ঝঞ্ঝা, হালকা শীতের হাত ধরে বঙ্গে ঘটবে বসন্তের আগমন

আপাতত আর কোনও ঝঞ্ঝার আশঙ্কা নেই ৷ ধীরে ধীরে বিদায় নেবে শীত ৷ ফুল-ফলের সমারোহে বঙ্গে আসছে বসন্ত ৷ এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া অফিসের (Bengal Weather Update) ৷ হালকা শীত ও রোদ ঝলমলে আকাশ থাকবে বাংলায়



2. KCR slams Himant : রাহুল গান্ধিকে নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ! হিমন্তের ইস্তফা চাইলেন কেসিআর

রাহুল গান্ধি সম্পর্কে মন্তব্যে আহত তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর ৷ শনিবার তেলাঙ্গানায় জনসভায় হিমন্ত বিশ্বশর্মা ও বিজেপিকে তুলোধনা করলেন তিনি (Telangana CM demands sacking of Assam CM) ৷



3. Death by Selfie : লাইনে উঠে সেলফি ! ট্রেনের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন দুই যুবক

ওই যুবকরা কাঁসাই নদীর পাড়ে পিকনিক করতে এসেছিল ৷ নদীর উপর পুরনো রেল লাইনের একেবারে মাঝামাঝি জায়গায় সেলফি তুলতে গিয়ে রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের । আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে (two dead while taking selfie on rail track)।



4. TMC Dissolve All Post : রইলেন শুধু মমতা, তৃণমূলে অভিষেক-সহ সবার পদ অবলুপ্ত

শনিবার কালীঘাটে দলের বিশেষ বৈঠক ডেকেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chairperson Mamata Banerjee) ৷ সেখানে তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতি ঠিক করা হয় ৷ পরে তা ঘোষণা করা হয় তৃণমূলের তরফে ৷ একই সঙ্গে জানা গিয়েছে যে, শীর্ষস্তরের সব পদ অবলুপ্ত করা হল (except mamata all post of tmc dissolve) ৷



5. Sujan on Prorogue Tweet : রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলছে, রাজ্যপালের স্বতঃপ্রণোদিত 'প্রোরোগ' সম্পর্কে সুজন

স্বতঃপ্রণোদিতভাবে রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশন প্রোরোগ করবেন, একে নজিরবিহীন বলে আখ্যা দিলেন প্রবীণ বামনেতা সুজন চক্রবর্তী ৷ তাঁর মতে, ভারতে কখনও এমন হয়নি এবং হওয়ার কথা নয় ৷

6. Illegal Poppy Farming : দামোদরের চরে অবৈধ পোস্ত চাষ ! নষ্ট করল আবগারি দফতর

বেশ কয়েকদিন ধরেই বাঁকুড়া জেলা আবগারি দফতর দামোদরের চরে বেআইনি পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে (Illegal Poppy Cultivation News) ৷ সম্প্রতি ড্রোন ব্যবহার করে দামোদরের চরে বেআইনি পোস্ত চাষের জায়গাগুলি চিহ্নিত করে আবগারি দফতর (Illegal Poppy Cultivation at Damodar) ৷

7. BMC Election 2022 : জয়প্রকাশ-সব্যসাচীর কোলাকুলি নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

বিধাননগর পৌরনিগমের 31 নম্বর ওয়ার্ডের ভগবতী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে ভোট দিতে আসেন বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার (Bidhannagar Municipal Election 2022) । ভোট দিয়ে বেরোনোর পর তৃণমূল প্রার্থী সব্যসাচী দত্তের সঙ্গে আলাপচারিতার পর তাঁদের কোলাকুলি করতে দেখা যায় ।

8. TATA IPL Auction 2022 : কেকেআরে শ্রেয়স, অপ্রত্যাশিত দাম পেলেন ইশান-চাহার-আবেশ

388.10 কোটি টাকায় 74 জন ক্রিকেটার বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজিতে গেলেন 2022 আইপিএল নিলামের প্রথমদিন (74 players sold on the first day of mega auction) ৷ সবচেয়ে দামি ইশান কিষান সওয়া 15 কোটিতে বিকোলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ৷

9. Rhea Chakraborty returns to work : সুশান্তের মৃত্যুর দু‘বছর পর কাজে ফিরলেন রিয়া চক্রবর্তী

ফের একবার কাজে ফিরলেন রিয়া চক্রবর্তী (Rhea Chakraborty back to work after SSR death ) ৷ সুশান্তের রহস্য়ময় আত্মহত্য়ার পর বহু ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছেন অভিনেত্রী ৷ এবার নতুন করে কাজ শুরু করে তিনি লিখলেন, যাই হোক না কেন, সূর্য সবসময় ওঠে ।



10. Deepika Padukone New Look : ছবির মুক্তি পেতে না পেতেই তিন লাখি পোশাকে অনুরাগী মন ভরালেন দীপিকা

বলি সুন্দরী দীপিকা পাড়ুকোনের নতুন ছবি গেহরাইয়াঁ মুক্তি পেয়েছে 11 ফেব্রুয়ারি ৷ এবার ফের ফ্য়ানদের সামনে নতুন রূপে ধরা দিলেন অভিনেত্রী ৷