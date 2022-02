1. Karnataka Hijab Row Updates : সুপ্রিম দ্বারে হিজাব বিতর্ক, কর্নাটক হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আপিল

হিজাব বিতর্ক এবার গড়াল সুপ্রিম কোর্টে ৷ হিজাব নিয়ে কর্নাটকের হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা করা হল শীর্ষ আদালতে (Hijab Row Case in Supreme Court) ৷

2. Chief Secretary Remove Issue in High Court : নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে মুখ্যসচিবকে সরানোর দাবি খারিজ হাইকোর্টে

নির্বাচনের প্রক্রিয়া থেকে মুখ্যসচিবকে সরানো (Chief Secretary Remove Issue in High Court) ও বিধাননগর পৌরনির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোর দাবিতে যে মামলা হয়েছিল সেই বিষয়ে আদালত কী নির্দেশ দিল ?

3. Supreme Court 'No' To Urgent Hijab Hearing: বিষয়টিকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যাবেন না: হিজাব বিতর্কে সুপ্রিম কোর্ট

কর্নাটকের হিজাব বিতর্ক (Karnataka hijab row) নিয়ে পিটিশনের জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court 'No' To Urgent Hijab Hearing) ৷



4. Bengal Civic Polls 2022 : বহরমপুরে কংগ্রেস প্রার্থী শম্ভু কর্মকারের বাড়িতে হামলা, অভিযোগ তৃণমূলের দিকে

বহরমপুরে কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়িতে চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা ৷ অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে (Bengal Civic Polls 2022) ৷



5. Bomb blast at Ketugram: কেতুগ্রামে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ; আহত 1, গ্রেফতার 3

পূর্ব বর্ধমানের (East Burdwan news) কেতুগ্রামে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে (Bomb blast at Ketugram) আহত হলেন একজন (Man injured in Bomb blast) ৷ এই ঘটনায় 3 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷



6. Homage to Lata Mangeshkar : মাতৃসমা লতা মঙ্গেশকরের পারলৌকিক ক্রিয়ার আয়োজন জগৎবল্লভপুরের বাসিন্দার

লতা মঙ্গেশকরকে মায়ের সম্মান দিয়ে শ্রাদ্ধের আয়োজন করলেন জগৎবল্লভপুরের বাসিন্দা অমল বিলুই (Man from Jagatballavpur Organised funeral rituals for Lata Mangeshkar) ৷ পেশায় দরজি অমর ছোটবেলা থেকে লতা মঙ্গেশরকরের অনুরাগী ৷ নিজের মায়ের মৃত্যুর পর সুরসম্রাজ্ঞীকে মায়ের আসনে বসিয়েছিলেন ৷ তাঁর মৃত্যুতে তাই নিয়মরীতি পালন করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন তিনি ৷

7. Corona Update in India : দেশে দৈনিক সংক্রমণের পাশাপাশি কমল মৃত্যু

দৈনিক সংক্রমণ কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে ৷ গত 24 ঘণ্টায় ফের নিচে নেমে সংক্রমণ পৌঁছল 58 হাজারের ঘরে (Corona Update in India) ৷ মৃত্যু কমে হাজারের নিচে নামল ৷



8. Shabana Azmi reacts to Kangana: হিজাব বিতর্কে কঙ্গনাকে একহাত শাবানার

হিজাব বিতর্কে কঙ্গনাকে একহাত নিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী শাবানা আজমি (Shabana Azmi reacts to Kangana on Her Hijab Row Comment) ৷ তিনি লেখেন,"ভুল হলে আমাকে সংশোধন করে দেবেন ৷ কিন্তু আফগানিস্তান একটি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ৷ আর আমি শেষবার যখন দেখেছিলাম ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ছিল!!"



9. Valentine's Day Special Episode of Mon Phagun: মন ফাগুনে ভ্যালেন্টাইন্স ডে স্পেশালে অঙ্কুশ-লগ্নজিতা

বাংলা ধারাবাহিক মন ফাগুনে (Bengali serial Mon Phagun) ভ্যালেন্টাইন্স ডে স্পেশালে (Valentine's Day Special Episode of Mon Phagun) হাজির হবেন অঙ্কুশ হাজরা ৷ থাকবেন লগ্নজিতা চক্রবর্তীও ৷

10. IND vs WI 3rd ODI Preview : ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্যাচে বদলের সম্ভাবনা ভারতীয় দলে

আমেদাবাদে শেষ তথা তৃতীয় একদিনের ম্যাচ খেলতে নামছে ভারত (India vs West Indies 3rd ODI Preview) ৷ আগেই সিরিজ জিতে নিয়েছেন রোহিত শর্মারা ৷ এবার 3-0 করা লক্ষ্য ৷ তবে, তৃতীয় ম্যাচে রিজার্ভ বেঞ্চে থাকা ক্রিকেটারদের সুযোগ দিতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট ৷ ফলে বেশ কিছু বদল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ভারতীয় দলে (India May Have Change in Playing Eleven) ৷