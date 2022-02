1.Rajya Sabha Budget Session Live : রাজ্যসভায় বাজেট অধিবেশন, দেখুন সরাসরি

রাজ্যসভায় চলছে বাজেট অধিবেশন (Rajya Sabha Budget Session Live) ৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়...

2.Karnataka Hijab Row Updates : সুপ্রিম দ্বারে হিজাব বিতর্ক, কর্নাটক হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আপিল

হিজাব বিতর্ক এবার গড়াল সুপ্রিম কোর্টে ৷ হিজাব নিয়ে কর্নাটকের হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা করা হল শীর্ষ আদালতে (Hijab Row Case in Supreme Court) ৷

3.Corona Update in India : দেশে দৈনিক সংক্রমণের পাশাপাশি কমল মৃত্যু

দৈনিক সংক্রমণ কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে ৷ গত 24 ঘণ্টায় ফের নিচে নেমে সংক্রমণ পৌঁছল 58 হাজারের ঘরে (Corona Update in India) ৷ মৃত্যু কমে হাজারের নিচে নামল ৷

4.Homage to Lata Mangeshkar : মাতৃসমা লতা মঙ্গেশকরের পরলৌকিক ক্রিয়ার আয়োজন জগৎবল্লভপুরের বাসিন্দার

লতা মঙ্গেশকরকে মায়ের সম্মান দিয়ে শ্রাদ্ধের আয়োজন করলেন জগৎবল্লভপুরের বাসিন্দা অমল বিলুই (Man from Jagatballavpur Organised funeral rituals for Lata Mangeshkar) ৷ পেশায় দরজি অমর ছোটবেলা থেকে লতা মঙ্গেশরকরের অনুরাগী ৷ নিজের মায়ের মৃত্যুর পর সুরসম্রাজ্ঞীকে মায়ের আসনে বসিয়েছিলেন ৷ তাঁর মৃত্যুতে তাই নিয়মরীতি পালন করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন তিনি ৷

5.West Bengal Weather Update : মেঘলা আকাশে রাজ্যে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস

শীতের পথে তা বটেই প্রেমের সপ্তাহেও কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ৷ আজ প্রমিস ডে-তেও রাজ্যজুড়ে 'টিপ টিপ বরসা পানি' ৷ এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস (Todays Weather Update of West Bengal) ৷

6.Kaliyaganj Municipal Election 2022 : নেত্রীর ছবি হাতে প্রচারে কালিয়াগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সঙ্গে নিয়ে প্রচার শুরু করলেন কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার 12 নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী সুজিত সরকার (Kaliyaganj City TMC) ৷ কিন্তু নেত্রীর ছবি সঙ্গে নিয়ে প্রচারের কারণ কী ? কী বললেন প্রার্থী ?

7.MLA starts campaign for Mother : পৌরভোটে প্রার্থী হয়েছেন মা, প্রচারে বিধায়ক ছেলে

মায়ের হয়ে প্রচারে নামলেন তৃণমূল বিধায়ক । পৌরভোটে এমনই ছবি ধরা পড়ল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা পৌরসভার 8 নং ওয়ার্ডে । চন্দ্রকোনা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক অরুপ ধাড়া । 8 নং ওয়ার্ড থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন তাঁর মা মেনকা ধাড়া (TMC MLA starts campaigning for his mother) । মায়ের জন্য প্রচার করলেন বিধায়ক ছেলে ৷

8.Bengal School Reopening : প্রাক প্রাথমিক থেকে স্কুল খোলার ভাবনাকে স্বাগত পড়ুয়া-অভিভাবক-শিক্ষকদের

প্রাক প্রাথমিক থেকে স্কুল খোলার ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee on school reopening) এই ঘোষণায় সরকারের ভাবনাকে স্বাগত জানাল পড়ুয়া থেকে শুরু করে অভিভাবক ও শিক্ষকরা (Reopening schools for all classes) ৷

9.Mamata on School Reopening : কোভিড আয়ত্তে থাকলে খুলবে ছোটদের স্কুল, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার ছোটদের স্কুল খোলার ভাবনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Schools in West Bengal may reopen soon) ৷ জানালেন, করোনা পরিস্থিতি আয়ত্তে থাকলে প্রাথমিক স্তরে স্কুল খোলার ভাবনা রয়েছে রাজ্য সরকারের ৷

10.Prithviraj Release Date : জুনেই আসতে চলেছে অক্ষয় মানুষীর নতুন ছবি 'পৃথ্বীরাজ'

10 জুন পর্দায় আসতে চলেছে অক্ষয় কুমারের নতুন ছবি 'পৃথ্বীরাজ' ( Prithviraj to be out on June 10) ৷ ছবিতে প্রাক্তন মিস ওয়ার্ল্ড মানুষী চিল্লারের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন অভিনেতা ৷