1.West Bengal Weather Update : মেঘলা আকাশে রাজ্যে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস

শীতের পথে তা বটেই প্রেমের সপ্তাহেও কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ৷ আজ প্রমিস ডে-তেও রাজ্যজুড়ে 'টিপ টিপ বরসা পানি' ৷ এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস (Todays Weather Update of West Bengal) ৷

2.MLA starts campaign for Mother : পৌরভোটে প্রার্থী হয়েছেন মা, প্রচারে বিধায়ক ছেলে

মায়ের হয়ে প্রচারে নামলেন তৃণমূল বিধায়ক । পৌরভোটে এমনই ছবি ধরা পড়ল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা পৌরসভার 8 নং ওয়ার্ডে । চন্দ্রকোনা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক অরুপ ধাড়া ।

3.Mamata on School Reopening : কোভিড আয়ত্তে থাকলে খুলবে ছোটদের স্কুল, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার ছোটদের স্কুল খোলার ভাবনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Schools in West Bengal may reopen soon) ৷ জানালেন, করোনা পরিস্থিতি আয়ত্তে থাকলে প্রাথমিক স্তরে স্কুল খোলার ভাবনা রয়েছে রাজ্য সরকারের ৷

4.News Today : আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (News Today) ৷

5.CMC Election 2022 : ভোটের আগেই তৃণমূল প্রার্থীদের কাউন্সিলয়ের প্যাড ছাপাতে বললেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল

ভোটের আগেই প্রার্থীদের প্যাড ছাপিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন (Indranil Sen claims TMC will win all 33 seats in CMC Election 2022) । ‘‘এই অপমানের যোগ্য জবাব দিক চন্দননগরের মানুষ ।’’ বললেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা (CMC Election 2022) ৷

6.Corona Update in Bengal : রাজ্যে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ও সংক্রমণের হার আরও কমল

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 5 জনের ৷ কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের (4 Died of Corona in Kolkata)৷ পশ্চিম বর্ধমানেও মৃত্যু হয়েছে 4 জনের ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা ও জলপাইগুড়তে 3 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷ দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুরে একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

7.ETV Bharat Horoscope for 11th February : প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন মকর রাশিরা, বাকিদের ভাগ্যে কী রয়েছে ?

সঙ্গীর সঙ্গে ভাল সময় কাটবে কারও ৷ আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 11th February) ৷

8.Kaliyaganj Municipal Election 2022 : নেত্রীর ছবি হাতে প্রচারে কালিয়াগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সঙ্গে নিয়ে প্রচার শুরু করলেন কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার 12 নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী সুজিত সরকার (Kaliyaganj City TMC) ৷ কিন্তু নেত্রীর ছবি সঙ্গে নিয়ে প্রচারের কারণ কী ? কী বললেন প্রার্থী ?

9.House Wife Death : পণের দাবিতে গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

ইতিমধ্যেই মৃতার স্বামী-সহ শ্বশুর বাড়ির সদস্যদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ (Police Investigation Start)

10.Suvendu slams Hindus : ‘‘এখানকার জালি হিন্দুরা 500 টাকায় বিক্রি হয়’’, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

‘‘উত্তরপ্রদেশে ভেজাল হিন্দু থাকে না ৷ তাঁরা 500 টাকায় বিক্রিও হয়ে যায় না ৷’’ জয় শ্রীরাম সংঘের অনুষ্ঠানে এসে মমতার ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu says some Hindus are sold for Rs 500) ৷