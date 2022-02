1. Hijab Row : কর্নাটক হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে হিজাব মামলার শুনানি

গতকাল বিচারপতি কৃষ্ণা এস দীক্ষিত জানিয় দিয়েছিলেন হিজাব বিতর্কের মামলার জন্য বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন প্রয়োজন ৷ আজ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে তার শুনানি (Hijab Row) ৷



2. BJP Gherao SEC : শাসকদলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ, আজ নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের ডাক যুব মোর্চার

12 ফেব্রুয়ারি পৌরনির্বাচন ৷ তার আগে আজ শাসক দলের বিরুদ্ধে ঘেরাও কর্মসূচি গেরুয়া শিবিরের (BJP Gherao SEC) ৷

3. Corona Update in India : করোনার দৈনিক সংক্রমণ কমে 67 হাজারে, বাড়ছে মৃত্যু

দৈনিক সংক্রমণ কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে ৷ তাও লাখের নিচে নেমেছে (Corona Update in India) ৷



4. UP Election 2022 : নজরে উত্তরপ্রদেশ, যোগী রাজ্যে আজ প্রথম দফায় 58টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট

দেশবাসীর চোখ উত্তর প্রদেশে ৷ মোট 7 দফায় ভোট হবে এখানে ৷ আজ 10 ফেব্রুয়ারি যোগী রাজ্যের পশ্চিমে নির্বাচন (UP Election 2022) ৷



5. Bengal civic polls 2022: তৃণমূলের টিকিট পাননি প্রাক্তন পৌরপ্রধান, কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন মেয়ে-ভাই

তৃণমূলের টিকিট পাননি বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান শংকর আঢ্য (Ex chairman of Bongaon municipality does not get ticket)। তাই কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন তাঁর মেয়ে ও ভাই (daughter brother become congress candidate)৷



6. Bengal Civic Polls 2022 : কোচবিহার পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডে মা' র বিরুদ্ধে প্রার্থী ছেলে !

ভোটে কী না হয় ? লড়াই এবার মা বনাম ছেলে (Bengal Civic Polls 2022) ৷



7. Saumitra Khan On Dev : বাঁশঝাড়ের দল ! দেবের খারাপ হতেও সময় লাগবে না, মন্তব্য সৌমিত্রর

দেবকে সিবিআইয়ের তলব সম্পর্কে বিষ্ণুপুরের সাংসদ তথা বিজেপির সহ-সভাপতি সৌমিত্র খাঁকে (Saumitra Khan On Dev) প্রশ্ন করায় উনি ইটিভি ভারতের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে জানালেন, তৃণমূল দলটাই পুর বাঁশঝাড়ের দল দেবের খারাপ হতেও বেশি সময়ও লাগবে না ৷

8. Amol Palekar Hospitalize : হাসপাতালে ভর্তি বর্ষীয়ান অভিনেতা অমল পালেকর

শারীরিক অসুস্থতার জেরে বুধবার রাতে হাসপাতালে ভর্তি করা হল বর্ষীয়ান অভিনেতা অমল পালেকরকে (Amol Palekar was admitted to the hospital last night for treatment)৷ চিকিৎসকদের তত্তাবধানে আপাতত অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন তিনি ৷



9. Wriddhiman Saha On Ranji Trophy : ব্যক্তিগত কারণেই বাংলা দল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ঋদ্ধিমান, বলছেন বাংলার নির্বাচক শুভময় দাস

ব্যক্তিগত কারণেই বাংলার রঞ্জি ট্রফির দল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ঋদ্ধিমান সাহা (Wriddhiman Saha On Ranji Trophy)। বাংলা ক্রিকেট দলের নির্বাচক কমিটির প্রধান শুভময় দাস বলেন, "বাংলা দলের জন্য আমাকে তাঁর নাম বিবেচনা না করার কথা ঋদ্ধিমান অনেক আগেই জানিয়েছিল।"



10. Ravi Kumar and Abhishek Porel : বাংলা দলে যোগ দিতে আজই কটক যাচ্ছেন রবি-অভিষেক

আজ, বৃহস্পতিবার রাতেই বাংলা দলের হয়ে রণজি ট্রফিতে যোগ দেওয়ার জন্য কটক উড়ে যাবেন রবি কুমার এবং অভিষেক পোড়েল (Ravi Kumar And Abhisheek Porel Join Bengal Team) ৷ বুধবারই কলকাতায় ফেরেন তাঁরা ৷