1. West Bengal Weather Update : রাজ্যজুড়ে ঝেঁপে আসছে বৃষ্টি

আজও বৃষ্টি হতে পারে রাজ্যের কয়েকটি জেলায় ৷ কলকাতা ও তার আশপাশে আকাশ অংশত মেঘলাই থাকবে (West Bengal Weather Update) ৷

2. Bengal Civic Polls 2022 : কোচবিহার পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডে মা' র বিরুদ্ধে প্রার্থী ছেলে !

ভোটে কী না হয় ? লড়াই এবার মা বনাম ছেলে (Bengal Civic Polls 2022) ৷

3. Saumitra Khan On Dev : বাঁশঝাড়ের দল ! দেবের খারাপ হতেও সময় লাগবে না, মন্তব্য সৌমিত্রর

সিবিআই অভিনেতা তথা ঘাটালের সাংসদ দেবকে তলব করছে। সূত্র মারফত খবর, গরু পাচারে এনামুলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। দেবকে সিবিআইয়ের তলব সম্পর্কে বিষ্ণুপুরের সাংসদ তথা বিজেপির সহ-সভাপতি সৌমিত্র খাঁকে (Saumitra Khan On Dev) প্রশ্ন করায় উনি ইটিভি ভারতের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে জানালেন, "আমরা দেখেছি রোজভ্যালি সংক্রান্ত মামলায় অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তলব করেছিল সিবিআই ৷ দেবের গরু পাচারের সঙ্গে যোগ থাকতে পারে এটা বিচিত্র কোনও বিষয় নয় ৷ তৃণমূল দলটাই পুর বাঁশঝাড়ের দল দেবের খারাপ হতেও বেশি সময়ও লাগবে না ৷"

4. Ravi Kumar and Abhishek Porel : বাংলা দলে যোগ দিতে আজই কটক যাচ্ছেন রবি-অভিষেক

আজ, বৃহস্পতিবার রাতেই বাংলা দলের হয়ে রণজি ট্রফিতে যোগ দেওয়ার জন্য কটক উড়ে যাবেন রবি কুমার এবং অভিষেক পোড়েল (Ravi Kumar And Abhisheek Porel Join Bengal Team) ৷ বুধবারই কলকাতায় ফেরেন তাঁরা ৷

5. Carlos Brathwaite daughter's name : পয়মন্ত ইডেনের নামে কন্যাসন্তানের নামকরণ ক্যারিবিয়ান তারকার

6 ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার কার্লোস ব্রেথওয়েটের কন্যাসন্তান ৷ সেই একরত্তির নামের সঙ্গে জুড়ে দিলেন ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়ামের নাম (Carlos Brathwaite daughter's name) ৷

6. PM Modi on Assembly Elections : পাঁচ রাজ্যেই জিতবে বিজেপি, আত্মবিশ্বাসী মোদি

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন জিতবে বিজেপি ৷ এ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী মোদি (Modi confident about winning assembly elections in all five states) ৷ বলেন, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, গোয়া, উত্তরাখণ্ড এবং মণিপুরে বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়বে গেরুয়া শিবির ৷ পাশাপাশি তিনি কৃষি আইন নিয়েও তিনি মতামত জানিয়েছেন ৷

7. School Reopening in Bengal : মনে নেই অঙ্ক-ভুলে গিয়েছে অক্ষর, অবিলম্বে পুরোপুরি স্কুল খোলার পরামর্শ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পশ্চিমবঙ্গে শীঘ্রই পুরোপুরি স্কুল খোলা উচিত বলে মত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhijit Banerjee on Bengal School Reopening) ৷

8. India beat West Indies : প্রথম সিরিজেই নেতা হিসেবে বাজিমাত রোহিতের

আমেদাবাদে দ্বিতীয় ওয়ান ডে-তে ক্যারিবিয়ানদের উড়িয়ে সিরিজ পকেটে পুরল ‘মেন ইন ব্লু’ (India beat West Indies) ৷

9. CBSE Offline Exam : এপ্রিলে সিবিএসই দশম-দ্বাদশের পরীক্ষা নেবে অফলাইনে

26 এপ্রিল থেকে অফলাইনে পরীক্ষা নেবে সিবিএসই কর্তৃপক্ষ (CBSE to conduct offline exam from 26 April) ৷ বুধবার এনিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বোর্ড ৷

10. Land Lease to Refugees : উদ্বাস্তুদের জমি দান, লক্ষ্মীবারে পাট্টা তুলে দেবেন মমতা

বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কলকাতা-সহ রাজ্যের উদ্বাস্তু কলোনির বাসিন্দাদের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই মাস্টার স্ট্রোকে তৃণমূলে ফের হারিয়ে যাওয়া মতুয়া ভোট ফিরে আসবে বলেই বিশেষজ্ঞদের আশা (Land Lease to Refugees) ৷