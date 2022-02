1. CBI Reward on Post Poll Violence : ঝাড়গ্রামে বিজেপি কর্মী খুনে ফেরারদের ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা সিবিআই-এর

ভোট-পরবর্তী হিংসায় খুন হয়েছিলেন ঝাড়গ্রামের বিজেপি কর্মী কিশোর মান্ডি ৷ তাঁকে খুনে অভিযোগে ফেরার ব্যক্তিদের খুঁজে দিলে পুরস্কার দেবে সিবিআই (CBI Reward on Post Poll Violence) ৷



2. East West Metro : ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয় এবার 12 ঘণ্টা আগেই কাটা যাবে টিকিট

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর যাত্রীরা এবার থেকে ‘কুইক রেসপন্স কোড’ বা কিউআর কোড ব্যবহার করে যাত্রার 12 ঘণ্টা আগেই টিকিট বুক করতে পারবেন (Metro Ticket On QR Code Scan)। মঙ্গলবার এমনই নির্দেশিকা জারি করে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। নিজের স্মার্টফোন থেকেই টিকিট কাটতে পারবেন যাত্রীরা ।



3. Technical Problems in Dalian Rake : ট্রায়াল রানে একাধিক যান্ত্রিক ত্রুটি, অন্ধকারে কলকাতা মেট্রোর ডালিয়ান রেকের ভবিষ্যৎ

কলকাতা মেট্রোয় চিনের সংস্থা সিআরআরসি’র তৈরি ডালিয়ান রেক আদৌ চলবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে ৷ প্রোটোটাইপ রেকের ট্রায়াল রানে একাধিক যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে (Technical Problems With CRRC Dalian Rake of Kolkata Metro) ৷ যে সমস্যা মিটিয়ে রেক চালাতে হলে বিশাল খরচ বহন করতে হবে রেলকে ৷ যা কার্যত অসম্ভব ৷ ফলে ডালিয়ান রেকের কলকাতা মেট্রোয় চলা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷



4. Bengal Civic Polls 2022 : পৌরনির্বাচনে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী চেয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি বিজেপির

রাজ্যের পৌরনির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখল বঙ্গ বিজেপি (BJP writes to State EC) ৷



5. Vaccine center vandalise : ভ্যাকসিন নেওয়ার ভিডিয়ো তুলতে মানা, রাগে কম্পিউটার আছড়াল দুই ছাত্রী !

ভ্যাকসিন নেওয়ার সময় ছবি বা ভিডিয়ো তোলা অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদর কাছে যেন বর্তমানে একটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ কিন্তু তাই বলে নার্সের নিষেধ সত্ত্বেও এ কী ঘটনা ঘটাল আসানসোলের দুই নামী স্কুলের ছাত্রী (Asansol News) ?



6. Child theft at Canning : শিশু-চোর সন্দেহে মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দিল গ্রামবাসীরা

দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিংয়ে শিশুচোর সন্দেহে এক মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দিল গ্রামবাসীরা (Child theft at Canning)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধেয় ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের বয়ারসিং এলাকায়। এই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ।



7. Corona Update in India : সামান্য বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, একদিনে মৃত্যু হাজার পার

গত দু'দিন ধরে দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী ছিল ৷ কিন্তু গত 24 ঘণ্টায় ফের বাড়ল (Corona Update in India) সেই সংখ্যা ৷

8. U19 World Cup Winning Indian Team : বিশ্বজয় করে দেশে ফিরলেন যশ ধুল, রবি কুমাররা

পঞ্চম অনূর্ধ্ব 19 বিশ্বকাপের ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরলেন ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা ৷ যশ ধুল, অভিষেক পোড়েল, রবি কুমাররা আজ সারা দেশের গর্ব ৷



9. Wriddhiman Saha : টেস্ট দলে আর প্রয়োজন নেই, জেনে রণজি থেকে সরে দাঁড়ালেন ঋদ্ধিমান

বাংলার রণজি দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন ঋদ্ধিমান সাহা (Wriddhiman Saha has Withdraw His Name from Bengal Ranji Trophy Campaign) ৷ জানিয়েছেন এ বছর তিনি ব্যক্তিগত কারণে রণজি ট্রফি খেলবেন না ৷ সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া এবং সচিব স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন পাপালি ৷



10. Oscar nominations : অস্কারের দৌড়ে বাঙালি পরিচালকের তথ্যচিত্র 'রাইটিং উইথ ফায়ার'

স্বপ্ন ভাঙল দক্ষিণী পরিচালক জ্ঞানভেলের ছবি 'জয় ভীম'-এর ৷ তবে সেরা তথ্যচিত্র বিভাগে অস্কার পুরস্কারের লড়াইয়ে মনোনয়ন পেল ভারতীয় ডকু ছবি 'রাইটিং উইথ ফায়ার' (Writing With Fire Got the nomination for the Oscars) ৷