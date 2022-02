1.Mamata-Akhilesh Live : লখনউয়ে একমঞ্চে মমতা-অখিলেশ

নির্বাচনী প্রচারে একমঞ্চে মমতা-অখিলেশ (Mamata-Akhilesh Live) ৷ লখনউ থেকে দেখুন সরাসরি ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

2.PM Modi in Rajya Sabha : রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণ

রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণ (PM Modi in Rajya Sabha) ৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

3.Priyanka Gandhi slams PM Modi: লকডাউনে পরিযায়ী শ্রমিকদের দায় ঝেড়ে ফেলেছিলেন মোদি, আক্রমণ প্রিয়াঙ্কার

পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একহাত নিলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি (Priyanka Gandhi slams PM Modi) ৷

4.PM Modi speech in Rajya Sabha: কোভিডের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইকে কুর্নিশ করেছে বিশ্ব: রাজ্যসভায় মোদি

কোভিড 19-এর বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ের প্রশংসা করেছে বিশ্ব ৷ বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ধন্যবাদজ্ঞাপন বক্তৃতায় রাজ্যসভায় একথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi speech in Rajya Sabha)৷

5.Paray Shikkhalay : বৈঁচিতে ‘পাড়ায় শিক্ষালয়’ ছেড়ে শ্রেণিকক্ষে ফেরার পক্ষপাতী পড়ুয়া এবং শিক্ষিকারা

হুগলিতে ‘পাড়ায় শিক্ষালয়ে’ গরহাজির অনেক পড়ুয়া ৷ তার মধ্যে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করে এবং করিয়ে খুশি নন বৈঁচির বীণাপানি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং শিক্ষিকারা (Students and Teachers are not Happy with Paray Shikkhalay) ৷ তাঁরা ক্লাসরুমে ফিরে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ৷

6.Sudip Roy Barman joins Congress : রাহুলের সঙ্গে দেখা করেই কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন সুদীপ রায়বর্মনের

কংগ্রেসেই ফিরলেন ত্রিপুরার হেভিওয়েট নেতা সুদীপ রায়বর্মন (Ex BJP Leader Sudip Roy Barman joins Congress) ৷ সোমবার বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়ে বিজেপি ছাড়ার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি ৷ তারপর আজ দিল্লিতে রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেই কংগ্রেসে যোগ দেন সুদীপ রায়বর্মন ৷

7.Listen Kejriwal... listen Yogi : 'শুনুন যোগী... শুনুন কেজরিওয়াল', লকডাউনে শ্রমিকদের হেনস্থা নিয়ে সরগরম টুইটার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গতকাল লোকসভায় কংগ্রেস ও আপ-এর সমালোচনা করে দাবি করেন, এই দুই রাজনৈতিক দল পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে চরম খারাপ ব্যবহার করেছে ৷ এর জবাবে টুইটারে একে অপরকে আক্রমণ করলেন যোগী আদিত্যনাথ ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Listen Kejriwal... listen Yogi) ৷

8.T20 World Cup 2022 : 5 মিনিটেই শেষ বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচের টিকিট

মাত্র 5 মিনিটে বিক্রি হয়ে গেল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সব টিকিট ৷ আইসিসি গতকাল টি-20 বিশ্বকাপ 2022’র (T20 World Cup 2022) কিছু টিকিট সাধারণ দর্শকদের জন্য ওয়েব সাইট মারফত ছেড়েছিল ৷ টিকিট ছাড়ার মাত্র 5 মিনিটের মধ্যে 23 অক্টোবরের মেগা ইভেন্টের সব টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে (India vs Pakistan Match Tickets Sold Out Within Five Minutes) ৷

9.West Bengal Weather Update : চলতি সপ্তাহে বঙ্গে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস

শীতের শেষ ইনিংসেও কাঁটা বৃষ্টি (West Bengal Weather Update) ৷ তবে কি বৃষ্টির হাত ধরেই বঙ্গ থেকে বিদায় নেবে শীত ? কী বলছে হাওয়া অফিস ?

10.Jahangir Khan Security Revoked : অভিযোগের ভিত্তিতেই কি নিরাপত্তা প্রত্যাহার, মুখ খুললেন অভিষেক ঘনিষ্ঠ যুব নেতা

শাসক ঘনিষ্ঠ জাহাঙ্গির খানের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি (Security Revoked of Jahangir Khan) ৷ একাধিক অসামাজিক কাজের অভিযোগেই কি এই যুব নেতার নিরাপত্তা তুলে নিল নবান্ন ? এই বিষয়ে কী বলছেন জাহাঙ্গির ?