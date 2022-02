1.T20 World Cup 2022 : 5 মিনিটেই শেষ বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচের টিকিট

মাত্র 5 মিনিটে বিক্রি হয়ে গেল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সব টিকিট ৷ আইসিসি গতকাল টি-20 বিশ্বকাপ 2022’র (T20 World Cup 2022) কিছু টিকিট সাধারণ দর্শকদের জন্য ওয়েব সাইট মারফত ছেড়েছিল ৷ টিকিট ছাড়ার মাত্র 5 মিনিটের মধ্যে 23 অক্টোবরের মেগা ইভেন্টের সব টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে (India vs Pakistan Match Tickets Sold Out Within Five Minutes) ৷

2.Listen Kejriwal... listen Yogi : 'শুনুন যোগী... শুনুন কেজরিওয়াল', লকডাউনে শ্রমিকদের হেনস্থা নিয়ে সরগরম টুইটার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গতকাল লোকসভায় কংগ্রেস ও আপ-এর সমালোচনা করে দাবি করেন, এই দুই রাজনৈতিক দল পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে চরম খারাপ ব্যবহার করেছে ৷ এর জবাবে টুইটারে একে অপরকে আক্রমণ করলেন যোগী আদিত্যনাথ ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Listen Kejriwal... listen Yogi) ৷

3.Corona Update in India : এক ধাক্কায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ কমে 67 হাজারে, বেড়েছে মৃত্যু

করোনার দৈনিক সংক্রমণ এখন নিম্নমুখী ৷ সোমবার সকালে প্রকাশিত রিপোর্টে সংক্রমণ লাখের নিচে নেমেছে (Corona Update in India) ৷

4.Suvendu Adhikari on Mamata : 'অখিলেশের ফুটো নৌকা, ইস বার যোগী বাবা তিনশো পার', মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরপ্রদেশ সফরকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অখিলেশ যাদবের সমর্থনে উত্তর প্রদেশ গিয়েছেন ৷ কিন্তু তিনি কিছু করতে পারবেন না, বিজেপি জিতবে যোগী রাজ্যে, জানালেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari on Mamata in Uttar Pradesh) ৷ তিনি বলেন, "যেদিন আমাদের স্যান্ডো গেঞ্জিতে বুক পকেট লাগবে, সেদিন তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় পার্টি হবে ৷"

5.Sudip Roy Barman joins Congress : রাহুলের সঙ্গে দেখা করেই কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন সুদীপ রায়বর্মনের

কংগ্রেসেই ফিরলেন ত্রিপুরার হেভিওয়েট নেতা সুদীপ রায়বর্মন (Ex BJP Leader Sudip Roy Barman joins Congress) ৷ সোমবার বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়ে বিজেপি ছাড়ার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি ৷ তারপর আজ দিল্লিতে রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেই কংগ্রেসে যোগ দেন সুদীপ রায়বর্মন ৷

6.West Bengal Weather Update : চলতি সপ্তাহে বঙ্গে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস

শীতের শেষ ইনিংসেও কাঁটা বৃষ্টি (West Bengal Weather Update) ৷ তবে কি বৃষ্টির হাত ধরেই বঙ্গ থেকে বিদায় নেবে শীত ? কী বলছে হাওয়া অফিস ?

7.Jahangir Khan Security Revoked : অভিযোগের ভিত্তিতেই কি নিরাপত্তা প্রত্যাহার, মুখ খুললেন অভিষেক ঘনিষ্ঠ যুব নেতা

শাসক ঘনিষ্ঠ জাহাঙ্গির খানের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি (Security Revoked of Jahangir Khan) ৷ একাধিক অসামাজিক কাজের অভিযোগেই কি এই যুব নেতার নিরাপত্তা তুলে নিল নবান্ন ? এই বিষয়ে কী বলছেন জাহাঙ্গির ?

8.Igloo Cafe in Gulmarg : গুলমার্গে চালু বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইগলু ক্যাফে

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইগলু ক্যাফে (Worlds Largest Igloo Cafe) তৈরি হল জম্মু-কাশ্মীরের গুলমার্গে (Igloo Cafe in Jammu and Kashmir) ৷ নাম দেওয়া হয়েছে 'স্নোগলু' ৷

9.Bengal Civic Polls : বিক্ষোভের আগুনে পুড়ছে তৃণমূল, প্রার্থীতালিকা ঘোষণার আগে সতর্ক বঙ্গ বিজেপি

পৌর নির্বাচনের প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পরেই বিক্ষোভ শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে ৷ ফলে এবার আরও সতর্ক ভারতীয় জনতা পার্টির বঙ্গ ব্রিগেড (Bengal Civic Polls) ৷

10.UP Assembly Elections 2022 : "অখিলেশ জিতুক, বিজেপি হারুক", সপাকে সমর্থন দিতে লখনউয়ে মমতা

উত্তরপ্রদেশ হয়েই দিল্লি দখলের লক্ষ্যে এগোতে চাইছেন মমতা (TMC Suprimo Mamata Banerjee), মত রাজনৈতিক মহলের ৷