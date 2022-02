1.ভোট প্রচারে আজ যোগী-রাজ্যে মমতা, মঙ্গলে অখিলেশের সঙ্গে বৈঠক

আগামী নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইতিমধ্য়েই জাতীয়স্তরে দলের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই লক্ষ্যে আজ যোগী-রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সমাজবাদী পার্টির হয়ে প্রচারে দেখা যাবে তাঁকে (uttar pradesh election campaign)।

2.ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ছবি, কিং খানের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের দৃশ্যে মন্তব্য নেটিজেনদের

নিজের নিজের ধর্মীয় রীতি মেনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এই কিংবদন্তি গায়িকাকে শেষশ্রদ্ধা জানালেন দু'জনেই, একদিকে যেমন করজোড় করে প্রণাম জানালেন পূজা, তেমনি গায়িকাকে স্মরণ করে দুয়া করলেন কিং খান ৷ ছবি দেখে রীতিমত মুগ্ধ নেটিজেনরা, তাঁদের মতে এটাই "ধর্মনিরেপেক্ষ ভারতের ছবি ৷"

3.গায়ে হলুদ পর্ব শেষ, হল না বিয়ে, দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

মালদায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা (malda road accident)। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হবু বর-সহ আরও 3 জনের । মৃতদের মধ্য়ে এক জন অন্তঃসত্বা মহিলা ছিলেন ।

4.লাখের নিচে সংক্রমণ, কমল সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যাও

দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে (Covid Active Cases) 11 লক্ষ 8 হাজার 938 জন ৷ আগের দিন যা ছিল 12 লক্ষ 25 হাজার 11 জন ৷

5.নাম না-করে কামারহাটিতে দলীয় সাংসদকে কটাক্ষ মদনের

কামারহাটি রথতলায় প্রার্থী অসন্তোষ নিয়ে কর্মীসভা থেকে নাম না-করে দলীয় সাংসদকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র ৷ তবে নাম না-করলেও তাঁর কথাতেই স্পষ্ট যে তিনি সাংসদ সৌগত রায়ের বিরুদ্ধেই আক্রমণ শানিয়েছেন (Madan Mitra on Saugata Roy) ৷ এমনকি এই বিষয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন বলেও জানান ৷

6.উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে 1 দিনে করোনায় মৃত 10, উদ্বেগ শিলিগুড়িতে

সংক্রমণের গ্রাফ নিম্নমুখী হলেও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (Covid in NBMC) একদিনে 10 জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুতে উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকায় ৷

7.দুর্গাপুরের নেপালিপাড়া হিন্দি হাইস্কুলের সামনের মাঠে শুরু ‘পাড়ায় শিক্ষালয়’

প্রায় 2 বছর বন্ধ থাকার পর আজ থেকে ফের শুরু হয়েছে স্কুলে পঠনপাঠন (School Reopen After Two Years Long Gap) ৷ রাজ্য শিক্ষা দফতরের নির্দেশ মতো শুরু হয়েছে পাড়ায় শিক্ষালয় ৷ তেমনি দুর্গাপুরের নেপালিপাড়া হিন্দি হাইস্কুলের সামনে সিকিউরিটি ব্যারাকের মাঠে পাড়ায় শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করা হয় (School Reopen in Durgapur) ৷ অনেকদিন পর স্কুল খুললেও তৈরি হয়েছে নতুন সমস্যা ৷ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চিনতে পারছে না পড়ুয়ারা ৷ আর তার জেরে সমস্যায় পড়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারাই ৷

8.মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, কাঠ পাচারে অভিযুক্ত তৃণমূল ব্লক সভাপতি গ্রেফতার

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেতেই পুলিশি অভিযান ৷ কাঠ পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার আলিপুরদুয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক সভাপতি তথা এসটি সেলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পাশাং লামা (Arrest TMC Kalchini Block President) । তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর কাঠ ও কাঠের আসবাবপত্র ৷ 2019 সালে কালচিনি ব্লক সভাপতির পর 2021 বিধানসভা নির্বাচনে কালচিনি (Kalchini News) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করা পাশাং লামার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই জঙ্গলের কাঠ পাচারের অভিযোগ উঠে আসছিল । 3 ফেব্রুয়ারি প্রশাসনিক বৈঠকে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপারকে অবিলম্বে পাশাংকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী । তারপরই পুলিশি অভিযান চালিয়ে আলিপুরদুয়ারের সীমান্ত এলাকা থেকে গ্ৰেফতার করা হয় তাকে ৷

9.লতা স্মরণে আবেগে ভাসলেন হেমা-মাধুরী

সুর সম্রাজ্ঞীর লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ পর্দায় তাঁর গানকে অমর করা তোলা দুই অভিনেত্রী হেমা মালিনী এবং মাধুর দীক্ষিত ৷ আবেগঘন পোস্টের মাধ্যমে শেষশ্রদ্ধা জানালেন দু'জনেই (Hema And Madhuri Express grief to remember Lata Mangeshkar) ৷

10. রহে না রহে হম মেহকা করেঙ্গে...

প্রয়াত ভারতের নাইটিঙ্গেল (Lata Mangeshkar passes away) ৷ থেকে গেল তাঁর সৃষ্টি, রয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ ৷ সাত দশকের বেশি সময় ধরে আসমুদ্র হিমাচল মাতানোর পর থামলেন সুরের রানি ৷ লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ ৷ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে থেকে গেল তাঁর গান ৷ তাঁর কথায়, 'রহে না রহে হম মেহকা করেঙ্গে, বনকে কলি...'