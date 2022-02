1.Jay prakash criticizes Dhankar : রাজ্যপালের সমালোচনায় জয়প্রকাশ, বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতাকে সমর্থন ফিরহাদের

টুইটারে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের কড়া সমালোচনা করেছিলেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার ৷ সেই প্রসঙ্গে তৃণমূলের ফিরহাদ হাকিমের সমর্থন পেলেন বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতা (Jay prakash criticizes Dhankar) ৷

2.Corona Update in Bengal : সংক্রমণের হার আরও কমল, একদিনে মৃত 35

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 10 জনের ৷ উত্তর 24 পরগনায় প্রাণ হারিয়েছেন 6 জন ৷ হুগলিতে একদিনে মৃতের সংখ্যা 5 (Corona Update in Bengal) ৷

3.PIL against school reopening : স্কুলগুলিতে কেন 100 শতাংশ উপস্থিতির নির্দেশ ? জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

সরকারি স্কুলে পঠনপাঠনের পাশাপাশি ভার্চুয়াল ক্লাসের ব্যবস্থার দাবি করেছে মামলাকারী (pil filed in calcutta high court against school reopening) ৷

4.TMC Release Municipalities Candidate List : নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই 107 পৌরসভায় প্রার্থীতালিকা প্রকাশ তৃণমূলের

পৌরসভা নির্বাচনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ তৃণমূলের (Municipal Election Candidate List of TMC) ৷ শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় 107টি পৌরসভার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন ৷

5.Raining Before Saraswati Puja 2022 : বাগদেবীর আরাধনার আগেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি, পুজোর প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত

শুক্রবার ভারী বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা (Raining in Kolkata) । এদিন সকাল থেকেই আকাশের মুখ ছিল ভার । বেলা বাড়তেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হয় শহরজুড়ে ৷

6.Kolkata Metro : মেট্রোর চলন্ত কোচে এবার বাজবে সচেতনতামূলক বার্তা ও কর্পোরেট জিঙ্গল

আয় বাড়াতে মেট্রোয় এবার থেকে বাজবে বেসরকারি সংস্থার বিজ্ঞাপনী গান ৷ এর পাশাপাশি বাজবে অন্যান্য গান ও সচেতনতামূলক বার্তা (Kolkata Metro) ৷

7.wonder kid creates Record: সেরা প্রতিভাবান শিশু! চার বছরেই প্রিয়মের ঝুলিতে দু'টি রেকর্ড

মাত্র চার বছর বয়সেই পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রিয়মের (top talented kid) ঝুলিতে এল দু-দুটি রেকর্ড ৷ ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসের পর ইন্টারন্যাশনাল রেকর্ডের শিরোপা (wonder kid creates Record) পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত পরিবার ৷

8.New Film of Mimi Is Coming : গ্রীষ্মে প্রেক্ষাগৃহে আসছে 'মিনি', ডাবিংয়ে খোশমেজাজে মিমি-অয়ন্না

সরস্বতী পুজোর আবহে অভিনেত্রী তথা প্রযোজক সম্পূর্ণা লাহিড়ী এবং প্রযোজক রাহুল ভঞ্জ দিলেন এক সুখবর ৷ আগামী ৬ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে তাঁদের প্রযোজিত বাংলা ছবি 'মিনি' (New movie of Mimi will release the cinema halls in may)।

9.Jagdeep Dhankhar on Mamata Banerjee : ‘পুলিশের মেরুদণ্ডে আঘাত’, ফের টুইট-বোমা ধনকড়ের

পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারকে সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ্যমন্ত্রীর তিরষ্কারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar Shows Worried on CMs Remarks to East Medinipur Police Super) ৷ টুইটারে সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে তা আইএএস ও আইপিএস অ্যাসোসিয়েশনকে ট্যাগ করেছেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আচরণকে উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করেছেন রাজ্যপাল ৷

10.Snowfall in Darjeeling : ফের তুষারস্নাত শৈলরানি, সাদা তুষারে মুখ ঢাকল পাহাড়

শুক্রবার সকালে ফের তুষারে মুখ ঢাকল শৈলরানি দার্জিলিং (Darjeeling witnesses a snowfall again)। এই নিয়ে গত একমাসে ষষ্ঠবার তুষারপাত হল দার্জিলিংয়ে ।