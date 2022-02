1.Mamata Banerjee Live : প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দেখুন সরাসরি...

2.Birla Lashed Out Rahul : লোকসভায় অধ্যক্ষের কাছে ধমক খেলেন রাহুল

বুধবার লোকসভায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের ভাষণের উপর ধন্যবাদ দিতে জবাবি বক্তৃতা দেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ সেই সময় নিজের আচরণের জন্য স্পিকার ওম বিড়লার কাছে ধমক খেতে ওয়েনাড়ের সাংসদকে (Lok Sabha Speaker Om Birla schooled Congress MP Rahul Gandhi) ৷

3.Anubrata Mandal : অনুব্রতকে রক্ষাকবচ হাইকোর্টের, গ্রেফতার করতে পারবে না সিবিআই

কলকাতা হাইকোর্ট আপাতত স্বস্তি দিল অনুব্রত মণ্ডলকে (CBI can not arrest Anubrata Mandal says Calcutta High Court) ৷

4.Attack on Sidharth Nath Singh : প্রয়াগরাজে সিদ্ধার্থনাথ সিংয়ের উপর হামলার চেষ্টা

উত্তর প্রদেশের বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিং ৷ বাংলায় বিজেপির পর্যবেক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন ৷ 2017 সালে উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে জিতে যোগী সরকারের মন্ত্রী হন ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর উপর হামলার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ (Yogi Minister under Attack) ৷

5.Child Traffickers Arrest in Habra : সদ্যোজাত কন্যা বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার বাবা, মা এবং দুই পাচারকারী

চারটি সন্তান থাকলেও, ফের একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় মা । এই পাঁচ নম্বর সন্তানটিকে বিক্রির চেষ্টা করছিল বাবা, মা (Child Traffickers Arrest in Habra) । সেই অভিযোগে দুই পাচারকারী-সহ তাদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

6.Money Extortion Arrest : মধুচক্রের ফাঁদ, কলকাতায় গোয়েন্দা কর্তা পরিচয়ে তোলাবাজিতে ধৃত 4

কলকাতার একটি হোটেল থেকে নিজেদের গোয়েন্দা কর্তা বলে ফোন করে টাকা চাইছিল তারা । ভয় দেখানো হচ্ছিল ফোনের ওপারে থাকা ব্যক্তিটি হানিট্র্যাপ বা মধুচক্রে জড়িত বলে (Arrest over money extortion) । তারপরই পুলিশি তৎপরতায় গ্রেফতার হল চার ব্যক্তি ৷

7.WB Civic Poll 2022 : রাজ্যের বাকি 108 পৌরসভায় ভোট 27 ফেব্রুয়ারি, বিজ্ঞপ্তি জারি কমিশনের

তবে ভোট গণনা (date of counting votes) কবে হবে সেই তারিখ কমিশনের তরফে এদিন ঘোষণা করা হয়নি ৷

8.Jaishankar slams Rahul : চিন-পাকিস্তান নিয়ে মন্তব্যে রাহুলকে তোপ জয়শংকরের, ক্ষমা দাবি রিজিজুর

লোকসভায় চিন ও পাকিস্তান নিয়ে রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi's comment on China Pakistan) যে মন্তব্য করেছেন, তার তীব্র সমালোচনা করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর (EAM Jaishankar slams Rahul Gandhi)৷

9.Beleghata Women Lawyer Attack : বেলেঘাটায় মহিলা আইনজীবীর বাড়িতে হামলা, বিহার থেকে ধৃত 2

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মহিলা আইনজীবীর বাড়িতে আক্রমণ করেছিল দুষ্কৃতীরা । বিহারে তাদের খোঁজ পেয়ে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ (Beleghata Woman Lawyer Attack) ।

10.Corona Update in India : ফের বাড়ল সংক্রমণ, মৃত্যু হাজারের উপরেই

গত দু'দিন ধরে কমতে থেকেছিল করোনার সংক্রমণ ৷ তবে বৃহস্পতিবার তা ফের খানিকটা বাড়ল ৷ এদিন দৈনিক সংক্রমণ দাঁড়িয়েছে 1 লক্ষ 72 হাজার 433 (New COVID cases in India) ৷ মৃত্যু 1 হাজার 8 ৷