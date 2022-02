1.Modi on Budget 2022 : আরও বিনিয়োগ-কর্মসংস্থানমুখী বাজেট, অর্থমন্ত্রীকে ফুল মার্কস প্রধানমন্ত্রীর

মঙ্গলবার সংসদে বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman tabled Budget 2022) ৷ তার পর এই বাজেট বিশ্লেষণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ সেখানে তিনি জানান, এই বাজেট আরও বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানমুখী ৷

2.Opposition Reaction Over Budget 2022: স্যাঁতসেঁতে ছুঁচোবাজি-যোগফল শূন্য, বাজেটকে নানা উপমায় বিদ্ধ বিরোধীদের

যোগফল শূন্য ৷ স্যাঁতসেঁতে ছুঁচোবাজি ৷ দ্রোণাচার্যের বাজেট ৷ এমনই নানা উপমায় কেন্দ্রকে বিঁধল কংগ্রেস (Rahul Gandhi on Budget 2022)-সহ বিরোধী দলগুলি (Opposition Reaction Over Budget 2022) ৷

3.Sandhya Mukhopadhyay Health Update : অক্সিজেন সাপোর্টেই রয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

অক্সিজেন সাপোর্টেই রয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (Sandhya Mukhopadhyay Health Update)। মঙ্গলবার বিকেলে হাসপাতালের মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাইস টিউব ছাড়াই খাবার খাচ্ছেন তিনি।

4.IPL Auction 2022 : মেগা নিলামে হাতুড়ির তলায় 590 জন, নজরে শ্রেয়াস-কামিন্সরা

590 জনের মধ্যে মেগা নিলামে থাকছেন মোট 370 জন ভারতীয় ক্রিকেটার ৷ বিদেশি ক্রিকেটারদের সংখ্যা 220 ৷ 48 জন ক্রিকেটার তাদের বেস প্রাইস রেখেছেন 2 কোটি টাকা ৷

5.Union Budget 2022: অপরিবর্তিত আয়কর কাঠামো, রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর

ব্যক্তিগত আয়কর কাঠামো (Union Budget 2022) অপরিবর্তিত রাখলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (No changes in income tax slabs) ৷ তবে আয়কর রিটার্নে অসঙ্গতি সংশোধনে দু‘বছর সময় দিয়েছেন তিনি ৷

6.Sand Smuggle : উপকূলীয় এলাকা থেকে অবাধে বালি চুরি, নিশ্চুপ প্রশাসন

পূর্ব মেদিনীপুরের বগুরান জলপাই সমুদ্র সৈকত থেকে বেআইনিভাবে দেদার চলছে বালি তোলা ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, বাধা দিতে গেলে হুমকির মুখে পড়তে হয় তাঁদের ৷

7.Mamata On Union Budget 2022 : ‘পেগাসাস স্পিন বাজেট’, কটাক্ষ মমতার

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেট পেশ করার পরই একের পর এক বিরোধীর কটাক্ষের মুখে পড়ছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বাজেটকে ‘পেগাসাস স্পিন বাজেট’ বলে কটাক্ষ করেছেন মমতা (Mamata On Union Budget 2022) ৷

8.Union Budget 2022 : বাজেটে কিসের দাম বাড়ল আর কিসের দাম কমল, দেখে নিন একনজরে

মঙ্গলবার সংসদে বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman tabled Budget 2022) ৷ সেখানে কী কী জিনিসের দাম বাড়ল আর কী কী জিনিস দাম কমল, দেখে নিন (know what is costlier and what is cheaper after budget 2022) ৷

9.Union Budget 2022: 60 লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টিই সরকারের পরবর্তী লক্ষ্য: সীতারমন

বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Creation of 60 lakh jobs next target of govt) ৷ তিনি বলেছেন, 60 লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টিই (Nirmala Sitharaman on Job Creation) হবে সরকারের পরবর্তী লক্ষ্য ৷

10.siliguri police raid at noukaghat : শিলিগুড়িতে পৌরনির্বাচনের আগে পুলিশি অভিযান, উদ্ধার বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র-মাদক

পৌরনির্বাচনের আগে শিলিগুড়িতে পুলিশের অভিযান (police raid noukaghat) । উদ্ধার বিপুল টাকা মূল্যের মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র (recover fire arms)। ঘটনায় চাঞ্চল্য শিলিগুড়ির নৌকাঘাট এলাকায় । আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হতেই নির্বাচনের আগে স্পর্শকাতর ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন এবং রুটমার্চ করলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও পুলিশ ।