1.School Colleges Reopen : ফের খুলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজ্যের সিদ্ধান্তকে স্বাগত শিক্ষা মহলের

তবে শিক্ষাবিদদের একাংশ মনে করছে, একেবারে প্রথম শ্রেণি থেকেই পড়ুয়াদের জন্য স্কুল খুলে (Reopening of Schools) দেওয়া উচিত ৷

2.HC on Zoo Union Room Case: আলিপুর চিড়িয়াখানায় অশান্তি মামলায় সিসিটিভি ফুটেজ তলব কলকাতা হাইকোর্টের

আলিপুর চিড়িয়াখানায় ইউনিয়ন সংক্রান্ত (Alipure Zoo union room case) অশান্তি মামলায় চিড়িয়াখানার ডিরেক্টরের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের । ওয়াটগঞ্জ ও আলিপুর থানার পুলিশকে ওইদিনের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ আদালতকে (Calcutta High Court seeks all details and CCTV footages) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মানথা।

3.Corona Update in Bengal : নমুনা পরীক্ষা কমতেই রাজ্যে দু'হাজারের নিচে দৈনিক সংক্রমণ

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 20 হাজার 619 জনের ৷

4.SFI on School Reopening : এসএফআইয়ের চাপেই বঙ্গে খুলল স্কুল, দাবি সৃজনের

ফের খুলছে স্কুল ৷ অষ্টম থেকে দ্বাদশের পঠন-পাঠন শুরু আগামী 3 ফেব্রুয়ারি থেকে ৷ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Announces about School Reopening in Bengal) ৷ সরকারের এই সিদ্ধান্তে তাঁদের জয় হয়েছে বলে মত এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্যের (SFI State Secretary Srijan Bhattacharjee) ৷

5.Contempt of Court PIL against Bengal EC : পৌরভোট পিছনো নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা

রাজ্য নির্বাচন কমিশন প্রথমে 22 জানুয়ারি চার পৌরনিগমে ভোটের দিন নির্ধারণ করে (Bengal Civic Polls) ৷ পরে কলকাতা হাইকোর্ট ভোট 4-6 সপ্তাহ পিছতে বলে ৷ কিন্তু কমিশন 3 সপ্তাহ পিছিয়ে দেয় ভোট ৷ এর জেরে কমিশনের বিরুদ্ধে আদলত অবমাননার মামলা দায়ের হল (pil against sec on contempt of court in bengal civic poll date reschedule) ৷

6.Dhankhar Slams Mamata : টুইটারে ব্লক হয়ে মমতাকে সাংবিধানিক কর্তব্য স্মরণ করালেন রাজ্যপাল

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) জানান যে, তিনি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কে (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) টুইটারে ব্লক করেছেন ৷ এরপর রাজ্যপাল পাল্টা টুইট করেন ৷ সেখানে তিনি নাম না করে মমতাকে সাংবিধানিক কর্তব্য পালনের কথা বলেন (bengal governor dhankhar reacts after mamata banerjee blocked him in twitter) ৷

7.Token system in metro: আগামিকাল থেকে মেট্রোয় ফিরছে টোকেন পরিষেবা

প্রতিদিন যাঁরা মেট্রোয় যাতায়াত করেন তাঁদের জন্য সুখবর । আবারও শুরু হচ্ছে টোকেন পরিষেবা (token system to be reintroduced in metro)। আগামিকাল অর্থাৎ 1 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাবে এই ব্যবস্থা (token system will be reintroduced from 1 February)।

8.Bengal CM Blocks Governor : "আমরা কি ওনার চাকর-বাকর", রাজ্যপালকে টুইটারে ব্লক করে মন্তব্য ক্ষুব্ধ মমতার

এদিন রাজ্যপালের তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী (CM Mamata Banerjee Criticises Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ বলেন, "আমার বিরক্তি হত ওঁর টুইটগুলি দেখে ৷’’

9.Durgapur Cyber Crime : মোবাইল রিচার্জের লিঙ্কে ক্লিক করতেই গায়েব টাকা, দুর্গাপুরে সাইবার প্রতারণা

ফোনে হঠাৎ দু‘টি মেসেজ আসে রবিবার ৷ তাতে লেখা, আপনার বিএসএনএল সিম ইনভ্যালিড হয়ে গিয়েছে ৷ 10 টাকার রিচার্জ করলেই তা ফের চালু হয়ে যাবে ৷ এরপরই একটি রিচার্জ লিঙ্ক দেওয়া হয় ৷ সেই লিঙ্কে ক্লিক করতেই দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে দফায় দফায় মোট 64 হাজার টাকা গায়েব ৷

10.Cultivation in Purulia : ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে পাথুরে জমিতে সবজি বাগান, রোজগারের দিশা দেখাচ্ছেন ঝালদার মহিলারা

পুরুলিয়ার ঝালদা 2 ব্লকের টাটুয়ারা গ্রাম (Purulia News) ৷ পাথুরে জমিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছেন এখানকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ৷ স্থানীয় ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় পাথুরে জমিকে সবজি বাগানে পরিণত করেছেন তাঁরা ৷ এখানকার সবজি বিক্রি করে রোজগারও হচ্ছে ৷