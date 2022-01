1.Budget Session 2022: বাজেট অধিবেশন যত সফল হবে, দেশের উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে: প্রধানমন্ত্রী

সংসদে শুরু বাজেট অধিবেশন (Budget Session 2022: PM Modi urges MPs to discuss with open mind)। সোমবার পার্লামেন্টে বাজেট অধিবেশন সফল করতে সাংসদদের আর্জি প্রধানমন্ত্রীর। ভোট-রাজনীতির উর্ধ্বে গিয়ে আলোচনা করতে হবে সাংসদদের । দেশের বিকাশে এগিয়ে আসতে হবে (take nation on path of development)।

2.President addresses in Parliament: ভবিষ্যতের সংকটের জন্য দেশকে প্রস্তুত রাখবে আয়ুষ্মান ভারত: রাষ্ট্রপতি

কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশের ক্ষমতা প্রমাণিত টিকাকরণে ৷ বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে সংসদের (President addresses in Parliament) যৌথ অধিবেশনে বললেন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ (President addresses Parliament before Budget 2022 session)৷

3.Sashi Slams Modi : ওমিক্রনের থেকেও ভয়ঙ্কর ‘ও মিত্রোঁ’, কটাক্ষ শশীর

টুইটারে নাম না-করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর (Sashi Tharoor Slams PM Narendra Modi) ৷ তিনি লিখেছেন, ওমিক্রনের থেকেও ভয়ঙ্কর হল ‘ও মিত্রোঁ’ ৷

4.COVID can remain active for over 7 months: আক্রান্ত হওয়ার পর 7 মাস শরীরে থেকে যেতে পারে কোভিড : রিপোর্ট

আক্রান্ত হওয়ার পর 7 মাসেরও বেশি সময় শরীরে থেকে যেতে পারে কোভিড-19 (COVID can remain active for over 7 months)৷ নয়া এক গবেষণার রিপোর্টে এমনটাই দাবি করা হয়েছে ৷

5.Shimla Snowfall : একসপ্তাহ আগে হয়েছিল তুষারপাত, এখনও বরফে ঢেকে সিমলার পথ-ঘাট

সিমলা বছরের যে কোনও সময়ই সুন্দর ৷ তবে শীতকালে সেই সৌন্দর্য বেড়ে যায় কয়েকগুণ ৷ ঝিরিঝিরি তুষারপাত, বরফস্নাত পথ আর শ্বেতশুভ্র পাহাড়ের চূড়াগুলি মন মুগ্ধ করে দেয় ৷ পর্যকটদের পাশাপাশি স্থানীয়রাও এই শীতের মরসুম চুটিয়ে উপভোগ করেন ৷ এবারও তা ব্যতিক্রম হয়নি ৷ তবে এবার তুষারপাতের পরিমাণ এতটাই বেশি যে, এক সপ্তাহ আগে তুষারপাত বন্ধ হলেও তার রেশ এখনও রয়ে গিয়েছে (heavy snowfall in shimla) ৷ তাতে সমস্যায় পড়েছেন পর্যটকরা ৷ বরফে ঠেকেছে বাড়ির ছাদ থেকে গাড়ি ৷ বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তা ৷ তবুও পর্যটকের মন কেড়েছে এই শৈলশহর ৷

6.SFI agitation at Visva Bharati: ক্যাম্পাস খোলার দাবিতে পাঁচিল টপকে বিশ্বভারতীতে ঢুকে বিক্ষোভ ছাত্রদের

ক্যাম্পাস খোলার দাবিতে পাঁচিল টপকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (Visva Bharati university agitation) ক্যাম্পাসে ঢুকে বিক্ষোভ দেখালেন এসএফআইয়ের ছাত্ররা (SFI agitation at Visva Bharati)৷

7.Budget Session 2022 : পেগাসাসে তপ্ত হবে বাজেট অধিবেশন, প্রকাশ্যে কংগ্রেসের পরিকল্পনা

সোমবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের ভাষণ দিয়ে শুরু হল বাজেট অধিবেশন ৷ তার আগে রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়গে (RS Leader of Opposition Mallikarjun Kharge) জানান, পেগাসাস ইস্যুতে সরকারের বক্তব্য তাঁরা জানতে চান ৷ তা জানার জন্য তাঁরা সরব হবেন বাজেট অধিবেশনে ৷

8.Minor Girl Rape in Kolkata : মেয়ের বান্ধবীকে যৌন নির্যাতনে গ্রেফতার বাবা

খাস কলকাতায় মেয়ের নাবালিকা বান্ধবীকে যৌন নিগ্রহ করলেন বাবা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে আনন্দপুর থানা এলাকায় (Minor alleges rape in kolkata) ।

9.Milestones placed at Vidyasagar's village Birsingha: ঐতিহাসিক মাইলস্টোনেই সাজছে বিদ্যাসাগরের জন্মভিটে

মাইলস্টোন দেখেই ইংরেজি সংখ্যা রপ্ত করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (Ishwar Chandra Vidyasagar news)৷ এ বার তাঁর জন্মভিটে বীরসিংহ গ্রামে (Birsingha village) তাঁর জীবনের কাহিনি তুলে ধরবে এই মাইলস্টোনই (milestones placed at Vidyasagar's village Birsingha)৷

10.Udayan Guha In Controversy : ভোট না দিলে 'দুয়ারে প্রহার' চালুর হুঁশিয়ারি, আবার বিতর্কে উদয়ন

পৌরভোটকে সামনে রেখে রবিবার দিনহাটা শহরের 9 নম্বর ওয়ার্ডের কর্মীসভায় দলের অস্বস্তি বাড়ালেন উদয়ন (Dinhata Trinamool MLA in controversy again)। সরকারি সুযোগ-সুবিধাগ্রহণের পরেও তৃণমূলকে ভোট না-দিলে হুঁশিয়ারি দিলেন দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক ৷