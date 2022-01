1.Corona Update in Bengal : রাজ্যে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ও সংক্রমণের হার একই জায়গায়

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 20 হাজার 583 জনের ৷

2.Aus Open 2022 : দুরন্ত কামব্যাকে ইতিহাসে নাদাল, জিতলেন 21তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে বিশ্বের সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা পুরুষ টেনিস খেলোয়াড়ে পরিণত হলেন রাফায়েল নাদাল (nadal wins 21st grand slam) ৷

3.Lata Mangeshkar Health Condition : করোনামুক্ত সুরসম্রাজ্ঞী লতা, প্রয়োজন পড়ছে না ভেন্টিলেটরের

তবে এখনও হাসপাতালেই ভর্তি রয়েছেন এই সঙ্গীতশিল্পী (Lata Mangeshkar is still in Hospital)

4.Mini Bus Seize: লোহার পাত ভাঙা, আটক পার্কসার্কাস-বাঁকড়া রুটের আরও এক মিনি বাস

ডোরিনা ক্রসিংয়ে পার্কসার্কাস-বাঁকড়া রুটের এক মিনিবাসের পথ দুর্ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই এই রুটের আরও একটি বাসকে আটক করলেন কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্ট (traffic sergeant seize another mini bus on parkcircus-bankra route)।

5.Anand Mahindra apologises to 'humiliated farmer': কৃষক অপমানের ঘটনায় ক্ষমা চেয়ে টুইট আনন্দ মাহিন্দ্রার

মাহিন্দ্রা গাড়ির শোরুমে কৃষককে অপমানের ঘটনায় টুইট আনন্দ মাহিন্দ্রার। শুক্রবার টুইট করে ওই কৃষকের কাছে ক্ষমা চান মাহিন্দ্রা কোম্পানির চেয়ারম্যান আনন্দ মাহিন্দ্রা(anand mahindra apologises)। তিনি জানান, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা কোম্পানি পিকআপ গাড়িটি কেম্পেগৌড়াকে সরবরাহ করেছে। সেইসঙ্গে কৃষক কেম্পেগৌড়াকে ধন্যবাদ জানান (Anand Mahindra welcomes Kempegowda to ‘M&M Family) ।

6.Tiger Attack On Sunderbans : সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হানায় মৎস্যজীবীর মৃত্যু

পেটের দায় বড় দায় । পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্য মাছ ধরার পাশাপাশি কাঁকড়াও ধরতে যান এলাকার মৎস্যজীবীরা। নদীতীরে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে দক্ষিণরায়ের হাতে প্রাণ হারালেন এক মৎস্যজীবী (a crab catcher died due to royal bengal tiger attack in sunderbans) ।

7.Kunal Ghosh slams Suvendu-Dhankhar: শুভেন্দু-ধনকড় জুটি ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট, কটাক্ষ কুণালের

শুভেন্দু অধিকারী (Kunal Ghosh slams Suvendu Adhikari) ও জগদীপ ধনকড়কে ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে কটাক্ষ করলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh on Jagdeep Dhankhar)৷

8.Mother Sitting With Daughter's Dead Body : মেয়ের মৃতদেহ আগলে বসে মা, চাঞ্চল্য শিবপুরে

মেয়ের দেহের সঙ্গেই বসে রয়েছেন মা ৷ কবে মেয়ে মারা গিয়েছে তা জানেন না কেউই ৷ শিবপুরের এই ঘটনা ফের মনে করাচ্ছে রবিনসন স্ট্রিটের মত একাধিক ঘটনার কথা (Shibpur News) ৷

9.Jyotipriya Mallick slams Arjun Singh: রাজ্যপালের পাশে ‘পেশাদার খুনি’ অর্জুন সিং ! মঞ্চে না উঠে প্রতিবাদ জ্যোতিপ্রিয়র

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar news)-এর পাশে বসে ‘পেশাদার খুনি’ অর্জুন সিং ৷ এই অভিযোগে গান্ধিজির প্রয়াণ দিবসের মঞ্চেই থাকলেন না বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (Jyotipriya Mallick slams Arjun Singh) ৷

10.Padmasree Scientist Sanghamitra Banerjee : পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন বাঙালি বিজ্ঞানী সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত সরকারের পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন বাঙালি বিজ্ঞানী সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (Scientist Sanghamitra Banerjee Named for Padmasree) ৷ মেশিন ইন্টেলিজেন্সের বিশেষজ্ঞ হিসাবে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রথম মহিলা ডিরেক্টর তিনি (Sanghamitra Banerjee Director of The Indian Statistical Institute) ৷