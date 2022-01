1.West Bengal Weather Update: সপ্তাহান্তে জাঁকিয়ে ঠান্ডা, বৃষ্টি ভেজা সরস্বতী পুজো

বারবার পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে এবার একটানা জমিয়ে শীত পেলেন না রাজ্যবাসী । আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে । কিন্তু বৃষ্টিও হবে মাঝে মধ্যে (West Bengal Rain Update)।

2.Corona Update in India : নিম্নমুখী দৈনিক সংক্রমণ ও পজিটিভিটি রেট, স্বস্তি দিয়ে বাড়ছে সুস্থের সংখ্যা

দৈনিক সংক্রমণ কমার পাশাপাশি বাড়ল মৃত্যু ৷ গতকালের তুলনায় বেড়েছে মৃত্যু ৷ তবে প্রতিদিনই কমছে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা (COVID Update in India) ৷ তাতেও ঢিলেমি না দিয়ে বিশেষজ্ঞরা এখনও সকলকে করোনা বিধি মেনে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ৷

3.ISL Kolkata Derby : ইস্টবেঙ্গল প্রতিশোধের মেজাজে থাকবে, দলকে সতর্ক করলেন বুমোস

করোনা-কাঁটায় আঠারো দিন পর খেলতে নেমে ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে গত ম্যাচে এটিকে মোহনবাগান জিততে ব্যর্থ (ATK Mohun Bagan drew against Odisha FC in previous match) । বড় ম্যাচের আগে পারফরম্যান্স আশাপ্রদ নয়। হুগো বুমোসের অনুপস্থিতি প্রভাব ফেলেছিল দলের খেলায় ।

4.Boat Capsize in Polba : পোলবায় নৌকা বিহারে গিয়ে ডুবে মৃত 2, আহত 2

মাছ ধরার পর নৌকা বিহার করছিলেন চার বন্ধু ৷ হঠাৎই নৌকা উল্টে গেলে মৃত্যু হয় দু'জনের ৷ এর মধ্যে একজনের দেহ এখনও পাওয়া যায়নি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পোলবায় (Boat Capsize News) ৷

5.Gunshot at Howrah Bar : পানশালায় লুঠের চেষ্টা ডোমজুড়ে, দুষ্কৃতীদের গুলিতে আহত এক

বৃহস্পতিবার হাওড়ার ডোমজুড়ে জাতীয় সড়কের উপরে একটি পানশালায় লুঠের চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা ৷ ঘটনায় দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে হাওড়ার ডোমজুড়ের আহত পানশালায় এক কর্মী (One worker injured in Howrah bar firing) ৷

6.TMC on Dhankhar : ধনকড়ের পদ খারিজে সংসদে প্রস্তাব আনার ভাবনা তৃণমূলের

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে প্রায়ই দ্বন্দ্ব তৈরি হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের ৷ এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপালকে খারিজ করতে সংসদে প্রস্তাব আনার কথা ভাবছে তৃণমূল (tmc may file a motion in parliament to remove bengal governor jagdeep dhankhar) ৷

7.Australian Open : 42 বছরের খরা কাটিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে বার্টি

ফাইনালে ফের এক ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বের পয়লা নম্বর খেলবেন আরেক মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী ড্যানিয়েল কলিন্সের বিরুদ্ধে (Barty will play against Danielle Collins in the final) ৷ ফাইনালে 44 বছরের খরা কাটানোর হাতছানি বার্টির সামনে ৷

8.BJP District Committee: কলকাতা জেলা কমিটির ঘোষণা, ইস্তফা দিলেন সুনিতা ঝাওয়ার

বঙ্গ বিজেপির ভিতরে চাপা বিক্ষোভ চলছেই । গতকাল কলকাতা জেলা কমিটিতে সদস্যদের নাম জানানো হয় । তারপর কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলর (Bengal BJP inner conflict) ।

9.Corona Update in Bengal : রাজ্যে কমল আক্রান্তের সংখ্যা, বাড়ল সংক্রমণের হার

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনায় 14 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 8 জনের ( 8 Died of Corona in Kolkata)৷ দক্ষিণ 24 পরগনাতে 4 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ নদিয়ায় মৃত্যু হয়েছে 3 জনের ৷ উত্তর দিনাজপুরে 2 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়ায় একজন করে মারা গিয়েছেন ৷

10.NEWS TODAY : আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷