1. TMC on Dhankhar : ধনকড়ের পদ খারিজে সংসদে প্রস্তাব আনার ভাবনা তৃণমূলের

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে প্রায়ই দ্বন্দ্ব তৈরি হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের ৷ এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপালকে খারিজ করতে সংসদে প্রস্তাব আনার কথা ভাবছে তৃণমূল

2. Mamata on Sandhya Mukherjee Health : করোনা পজিটিভ সন্ধ্যা মু্খোপাধ্যায়, স্থানান্তরিত করা হল অ্যাপোলোতে

অসুস্থ গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (Sandhya Mukherjee) ৷ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম-এ ৷ বিকেলে তাঁকে দেখতে ওই হাসপাতালে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

3. Fire Breaks out : মধ্যমগ্রামে রংয়ের কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, আহত 1

আগুন নেভাতে প্রথমে দমকলের 3টি ইঞ্জিন যায়, পরে ইঞ্জিনের সংখ্যা বাড়ানো হয় ৷ আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা (Fire brigade is trying to control the fire) চালাচ্ছে দমকল বাহিনী ৷

4. Woman assaulted paraded in Delhi: দিল্লিতে যুবতীকে গণধর্ষণ; মাথা মুড়িয়ে মুখে কালি মাখিয়ে ঘোরানো হল রাস্তায়

এক যুবতীর উপর নৃশংস হামলা (Woman assaulted paraded in Delhi) চালানো হল ৷ তাঁকে গণধর্ষণ করে জামাকাপড় ছিঁড়ে রাস্তায় ঘোরানো হয়েছে ৷ হামলাকারীদের দলে ছিল মহিলারাও ৷

5. Covishield and Covaxin : এবার খোলা বাজারেও মিলবে কোভিশিল্ড- কোভ্যাক্সিন

কেন্ত্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক (Union Health Ministry) সূত্রে জানা গিয়েছে, বাজারে এই দুই কোভিড টিকা বিক্রির অনুমতি মিললেও এখনই পাড়ার ওধুষের দোকানে এই ভ্যাকসিনগুলি মিলবে না ৷

6. Picnic Diplomacy in BJP : বিজেপিতে পিকনিক ডিপ্লোম্যাসি ! বিতর্ক উড়িয়ে জবাব দিলীপের

বিজেপির বিক্ষুব্ধদের নিয়ে সম্প্রতি পিকনিক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর ৷

7. Sandhya Mukhopadhyay : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসায় মেডিক্যাল বোর্ড, রয়েছেন অক্সিজেন সাপোর্টে

গুরুতর অসুস্থ গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর চিকিৎসায় গঠিত হয়েছে মেডিক্যাল বোর্ড ৷

8. Calcutta High Court Orders : সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়েরে অনুমতি প্রয়োজন, রায় হাইকোর্টের

দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলার পর এই রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷

9. Teachers are in protest : আগামী মাসে স্কুল খুলবে, সরকার চাইলে গ্রেফতার করুক, হুঁশিয়ারি শিক্ষকদের

পাড়ায় পাড়ায় স্কুল নয়, খুলতে হবে রাজ্যের সমস্ত স্কুল ৷ পড়ুয়াদের স্কুলে যেতে দিতে হবে এই দাবিতে বৃহস্পতিবার নদিয়ায় ডিআই অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা

10. National Green Tribunal on Buxa tiger reserve forest: বক্সায় কেন বন্ধ হচ্ছে না বেআইনি হোটেল নির্মাণ ? জবাব তলব পরিবেশ আদালতের

বক্সা-জয়ন্তীতে বেআইনি হোটেল-রেস্তোরাঁ কেন বন্ধ করা হচ্ছে না, তা রাজ্যের থেকে জানতে চাইল জাতীয় পরিবেশ আদালত (National Green Tribunal seeks affidavit from state) ৷