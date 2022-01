1.Corona Update in India : সংক্রমণ নামল আড়াই লাখে, পজিটিভিটি রেট কমে 15 শতাংশ

দেশের করোনা পরিস্থিতিতে সামান্য স্বস্তি (Corona Update in India) ৷ তিন লাখ থেকে একধাপে 50 হাজার কমে সংক্রমণ গিয়ে দাঁড়াল আড়াই লাখে ৷ কমেছে পজিটিভিটি রেটও ৷ তবে বিশেষজ্ঞরা এখনও সকলকে করোনা বিধি মেনে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ৷

2.Rituparna remembers Wasim Kapoor: জন্মদিনে আমার ছবি এঁকে উপহার দেন ওয়াসিম কাপুর: ঋতুপর্ণা

প্রয়াত ওয়াসিম কাপুরকে (Wasim Kapoor passes away) ঘিরে তাঁর নানা স্মৃতির কথা ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (Rituparna Sengupta remembers Wasim Kapoor)৷

3.Mahesh Cooperative Bank servers hacked : ব্যাঙ্কের সার্ভার হ্যাক, লোপাট 12 কোটি টাকা !

হায়দরাবাদে মহেশ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সার্ভার (Mahesh Cooperative Bank servers hacked) হ্যাক করল সাইবার অপরাধীরা ৷ সেখান থেকে 12 কোটি টাকা অন্যান্য 100টি ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার (In the biggest e-Fraud in Hyderabad) করা হল ৷

4.MBBS Students killed in Accident : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 50 ফুট নিচে পড়ল গাড়ি, মৃত্যু 7 ডাক্তারি পড়ুয়ার

সোমবার মাঝরাতে মহারাষ্ট্রের ওয়ারধা-ইয়াভাতমল সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ থেকে 50 ফুট নিচে পড়ে যায় ৷ তাতেই মৃত্যু হয়েছে 7 জন ডাক্তারি পড়ুয়ার (MBBS Students killed in Accident)৷

5.West Bengal Weather Update : মাঘে বেপাত্তা শীত, আজও মেঘলা আকাশ, বৃষ্টির ভ্রুকুটি

রাজ্যজুড়ে চলবে বৃষ্টি ৷ পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া অফিসের ৷ আগামী 48 ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা বিশেষ পরিবর্তন হবে না ৷ বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টি অস্বস্তি বজায় থাকবে (West Bengal Weather Update) ৷

6.Paray Sikkhalay by KMC : কলকাতা পৌরনিগমের তরফেও এবার 'পাড়ায় শিক্ষালয়' পরিকল্পনা

পড়াশোনায় সাহায্যের জন্য পৌর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের পড়ুয়াদের বাড়ি পাঠানোর উদ্যোগ নিচ্ছে কলকাতা পৌরনিগম (Paray Sikkhalay by KMC) ৷

7.Wedding between Snowfall : পুরু বরফে ঢেকেছে রাস্তা, তারমধ্যেই বিয়ে করতে চললেন পাত্র

ঐতিহ্য বহন করাও অনেকসময় বড় চ্যালেঞ্জের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকল হিমাচল প্রদেশের চাম্বা ৷ গত কয়েকদিনে তুষারপাতে ঢেকেছে হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা ৷ চাম্বাতেও লাগাতার তুষারপাতের ফলে প্রায় চার ফুট বরফের আস্তরণ পড়েছে (Snowfall in Chamba) ৷ তারমধ্যেই বিয়ে করতে ছয় কিলোমিটার পথ পাড়ি দিল পাত্র ৷

8.Baguiati Blast : বাগুইআটিতে বিয়ের অনুষ্ঠানে বিস্ফোরণে মৃত 1

বাগুইআটির লজে বিয়ের অনুষ্ঠানে ফায়ার ওয়াটার রিজার্ভার বিস্ফোরণে মৃত 1 (a person died after fire reservoir blast in Baguiati banquet hall) ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আরও 4 জনকে ৷

9.Agitation of BJP for School Reopening Issue : স্কুল-কলেজ খোলার দাবিতে শিলিগুড়িতে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ

পুনরায় স্কুল ও কলেজ খোলার দাবিতে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হল দার্জিলিং জেলা বিজেপি (BJP Shows Agitation in Siliguri) ৷ এই অবস্থান বিক্ষোভে শিলিগুড়ি পৌর ভোটের সমস্ত বিজেপি প্রার্থী-সহ উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মণ এবং ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা ।

10.Dog Squad Training at Asansol : প্রজাতন্ত্র দিবসে নাশকতা রুখতে রেল ডগ স্কোয়াডের বিশেষ প্রশিক্ষণ

প্রজাতন্ত্র দিবসে নাশকতার ছক রুখতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে আসানসোল রেল ডিভিশনের আরপিএফ ডগ স্কোয়াডকে (Asansol Rail Dog Squad) ৷