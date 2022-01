1. Congress Star Campaigner List : উত্তরপ্রদেশ ভোটে কংগ্রেসের প্রচারে সোনিয়া-মনমোহনের সঙ্গে কানহাইয়াও

আগামী 10 ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশে প্রথম দফার ভোট ৷ সেই দফায় প্রচারের জন্য কংগ্রেসের তরফে 30 জন তারকা প্রচারকের নাম ঘোষণা করা হল৷

2. Loan of Mamata Govt : খরচের বহর সামলাতে একমাসে তিনবার বাজার থেকে ঋণ নিল মমতার সরকার

চলতি জানুয়ারিতে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ঋণের (Bengal Government Market Borrowing) পরিমাণ হল 6,500 কোটি টাকা ।

3. New Airport Near Kolkata : নয়া বিমানবন্দরের জন্য ভাঙড়ের পাশাপাশি কল্যাণীকেও ভাবনায় রাখছে রাজ্য

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় নির্দেশ মেনে রাজ্যের প্রথম পছন্দ এখনও ভাঙড়ই । সেখানে কোনও সমস্যা হলে বিকল্প হিসাবে কল্যাণীর কথা ভাবছে নবান্ন (Kalyani can replace Bhangar for new international airport)।

4. Paray Shikshalaya : রাজ্য শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে 7 ফেব্রুয়ারি থেকে 'পাড়ায় শিক্ষালয়'

পূর্ব পরিকল্পিত সূচি মেনেই সোমবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ঘোষণা করলেন নয়া এই প্রকল্পের কথা ৷

5. Actor Bonny Quits BJP : বিজেপি ছাড়লেন টলিউড অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত

বনি জানিয়েছেন, বিজেপি কথা রাখেনি, তাই তিনি দল ছাড়লেন (Actor Bonny Quits BJP ) ৷

6. Surajit Sengupta Hospitalized : কোভিডে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে সুরজিৎ সেনগুপ্ত

সুরজিৎ সেনগুপ্তের ছেলে স্নিগ্ধদেব সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, বাবার অবস্থা স্থিতিশীল (Surajit Sengupta is stable now)। তবে তাঁর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা সামান্য উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ৷

7. Police Arrest professor : জাতি বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের অভিযোগ, ধৃত সবংয়ের অধ্যাপক

সোমবার, জাতি বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করার অপরাধে ধৃত অধ্যাপক (professor accused of hate speech ) নির্মল বেরাকে আদালতে তোলা হয় ৷

8. Republic Day Netaji Tableau : সাধারণতন্ত্র দিবসে রেড রোডে নামছে নেতাজির ট্যাবলো, প্রস্তুতি তুঙ্গে

শেষ মুহূর্তে চলছে নেতাজির ট্য়াবলো তৈরির কাজ (Netaji Tableau Preparation for Republic Day) ৷

9. TMC-BJP Clash at Zoo : চিড়িয়াখানায় কর্মী ইউনিয়ন দখল ঘিরে তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে গন্ডগোল

সোমবার সকালে আলিপুর চিড়িয়াখানা (Alipore Zoological Garden) চত্বরে ঘটনাটি ঘটে ৷

10. Parcel Blast in Hemtabad : হেমতাবাদ পার্সেল বিস্ফোরণকাণ্ডে ধৃতের পুলিশি হেফাজত

শুক্রবার উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে এক ওষুধের দোকানে পার্সেল বোমা বিস্ফোরণ (Parcel Blast in Hemtabad) হয়, ঘটনায় জখম হন 4 জন ৷