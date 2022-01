1.New Airport Near Kolkata : নয়া বিমানবন্দরের জন্য ভাঙড়ের পাশাপাশি কল্যাণীকেও ভাবনায় রাখছে রাজ্য

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় নির্দেশ মেনে রাজ্যের প্রথম পছন্দ এখনও ভাঙড়ই ।

2. Paray Shikshalaya : রাজ্য শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে 7 ফেব্রুয়ারি থেকে 'পাড়ায় শিক্ষালয়'

করোনা-আবহে বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ শিকেয় উঠছে পড়াশুনা ৷ দরজায় কড়া নাড়ছে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক ৷

3. Police Arrest professor : জাতি বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের অভিযোগ, ধৃত সবংয়ের অধ্যাপক

সোমবার, জাতি বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করার অপরাধে ধৃত অধ্যাপক (professor accused of hate speech ) নির্মল বেরাকে আদালতে তোলা হয় ৷

4. TMC-BJP Clash at Zoo : চিড়িয়াখানায় কর্মী ইউনিয়ন দখল ঘিরে তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে গন্ডগোল

সোমবার সকালে আলিপুর চিড়িয়াখানা (Alipore Zoological Garden) চত্বরে ঘটনাটি ঘটে ৷ মূলত, কর্মী ইউনিয়নের দখল নিয়ে গোলমাল ৷ পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷

5. Omicron BA2 variant : ওমিক্রনের সাব ভ্যারিয়্যান্টে ইন্দোরে আক্রান্ত 6 শিশু-সহ 16

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ওই বিএ2 সাব ভ্যারিয়্যান্টে আক্রান্তদের হদিশ মিলেছে (Indore BA2 variant of Omicron) ৷ আক্রান্ত 16 জন ৷ তাঁদের মধ্যে ছ’জন শিশু ৷

6. ICC Cricketer of the year 2021 : আইসিসি'র বর্ষসেরা ক্রিকেটার মন্ধানা ও আফ্রিদি

বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করল আইসিসি (Smriti Mandhana Become ICC Women Cricketer of The Year) ৷ মহিলা ক্রিকেটে সব ফরম্যাট মিলিয়ে বর্ষসেরা হয়েছেন ভারতের স্মৃতি মান্ধানা ৷

7. professor molested in Kolkata : পথকুকুরদের খাওয়ানোয় অধ্যাপিকার শ্লীলতাহানি ! চিৎপুরে গ্রেফতার 1

পথকুকুরদের খাওয়ানোয় এক অধ্যাপিকাকে শ্লীলতাহানির (professor molested in Kolkata) অভিযোগ উঠল চিৎপুরে ৷ শিবপুরের এই ঘটনায় (professor molested) গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে ৷

8. Scare in salbani : বাঘ নাকি অন্য কোনও প্রাণী, শালবনিতে অজানা জন্তুর পায়ের ছাপে আতঙ্ক

শালবনির গ্রামে অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ, তবে কি বাঘ না অন্য প্রাণী ? বাড়ছে আতঙ্ক (Scare in Salbani)

9. Manosi Sengupta in Har Mana Haar: রাজা চন্দর হার মানা হারের শুটিং, মুম্বই থেকে কলকাতায় ফিরছেন মানসী

রাজা চন্দর হার মানা হারের (Raja Chandas Har Mana Haar) শুটিং করতে মুম্বই থেকে কলকাতায় ফিরছেন মানসী সেনগুপ্ত (Manosi Sengupta in Har Mana Haar) ৷

10. Wasim Kapoor passes away: প্রয়াত চিত্রকর ওয়াসিম কাপুর

প্রয়াত চিত্রকর ওয়াসিম কাপুর (wasim kapoor passes away)। তাঁর বয়স হয়েছিল 70 বছর । নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷