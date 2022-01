1.Attack on West Bengal Police : ঝাড়খণ্ডে তদন্তে গিয়ে আক্রান্ত কুলটি থানার পুলিশ !

ঝাড়খণ্ডে কয়লা চোরা চালানের তদন্তে এসে হামলার মুখে পড়তে হল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে (Attack on West Bengal Police) ৷ মারধর করার পাশাপাশি পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টার অভিযোগ করা হয়েছে ৷ যদিও স্থানীয় থানা হামলার কথা অস্বীকার করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দলটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷

2.Corona Update In India : দৈনিক সংক্রমণ কমে 3.6 লাখ, তবে বাড়ল পজিটিভিটির হার

গোটা বিশ্বে 35.20 কোটি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৷ তার মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা 3.95 কোটি ৷

3.Marijuana seized at Cooch Behar: কোচবিহারে বাজেয়াপ্ত 690 কেজি মারিজুয়ানা ! গ্রেফতার 2

কোচবিহার সীমান্ত থেকে 690 কেজি মারিজুয়ানা (NCB seizes Marijuana seized at Cooch Behar) উদ্ধার করল এনসিবি কলকাতা ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে দু জনকে ৷

4.Tiyasha roy to present Rannaghar: রান্নাঘরের দায়িত্বে 'কৃষ্ণকলি' তিয়াসা রায়

বাংলা টিভি শো রান্নাঘরে (Bengali TV show) সঞ্চালক হিসেবে আবির্ভাব ঘটতে চলেছে কৃষ্ণকলি খ্যাত তিয়াসা রায়ের (tiyasha roy to present Rannaghar)৷ ফেসবুক লাইভ করে নিজেই এ কথা জানিয়েছেন অভিনেত্রী ৷

5.Anubrata Mandal : প্রতিটা পৌরসভায় খেলা হবে, ডে-নাইট খেলা হবে : অনুব্রত মণ্ডল

বোলপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে দলে যোগ দিলেন বিজেপির দুবরাজপুর বিধানসভার পর্যবেক্ষক প্রভাত চট্টোপাধ্যায় ও বোলপুরের প্রাক্তন কাউন্সিলর অরূপ রায়-সহ 8 নেতা (Several bjp leaders join TMC) । প্রসঙ্গত, তাঁরা আগে তৃণমূলেই ছিলেন, বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন । সেই যোগদান অনুষ্ঠানে তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বললেন, "প্রতিটা পৌরসভায় খেলা হবে । সবরকম খেলা হবে । ডে-নাইট খেলা হবে ।"

6.West Bengal Weather Update : রাজ্যজুড়ে অব্যাহত থাকবে বৃষ্টির অস্বস্তি

নিম্নচাপ অক্ষরেখার অবস্থানের প্রভাবে আগামী পাঁচদিন উত্তরবঙ্গে ও তিনদিন দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather News) ৷

7.Guinness Book Record by Manipur Youth : ফিঙ্গার টিপ পুশ-আপে তৃতীয়বার গিনেস বুকে নাম মণিপুরের যুবকের

তৃতীয়বার ফিঙ্গার টিপ পুশ-আপে নিজের তৈরি করা রেকর্ড ভাঙলেন মণিপুরের যুবক থৌনাওজাম নিরঞ্জয় সিং (Guinness Book of World Records Creates by Manipur Youth Thounaojam Niranjoy Singh) ৷ সেই সঙ্গে আরও একবার গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুললেন তিনি ৷ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷

8.Bihar Minister Son Opens Fire : বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলা থামাতে শূন্যে গুলি ! মন্ত্রীর ছেলেকে বেধড়ক মারধর

বিহারে ফিরল ‘সেলফিস জায়েন্টের’ ছবি ৷ খামারবাড়িতে বাচ্চাদের খেলা বন্ধ করতে গুলি চালালেন পর্যটন মন্ত্রী নারায়ণ প্রসাদের ছেলে (Bihar Minister son opens fire) ৷

9.KMC : লক্ষ্য 'পেপারলেস' কলকাতা কর্পোরেশন, মেয়র পারিষদদের জন্য কেনা হচ্ছে ট্যাব

কাগজপত্রের ব্যবহার কমানোর জন্য এবার উন্নত করা হবে কলকাতা পৌরনিগমের নেটওয়ার্কিং সিস্টেম ৷ মেয়র পারিষদ-সহ পৌরনিগমের আধিকারিকদের জন্য কেনা হচ্ছে ট্যাব (Kolkata Municipal Corporation Update) ৷ এই বিষয়ে কী বলছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ?

10.Long COVID Effects : সুস্থ হওয়ার পরও সমস্যার কারণ হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী কোভিড, বলছেন বিশেষজ্ঞরা

শরীর থেকে ভাইরাস সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও প্রভাব ফেলতে পারে করোনা (Long COVID can still be lingering post recovery) ৷ 'দীর্ঘস্থায়ী কোভিড' কী কী সমস্যা তৈরি করতে পারে আর বাঁচার উপায়ই বা কি দেখে নিন ৷