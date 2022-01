1.Amar Jawan Jyoti To Be Put Out : 50 বছর পর 'নিভছে' ইন্দিরার তৈরি অমর জওয়ান জ্যোতির আগুন, ক্ষুব্ধ রাহুল

খরচ বাঁচাতে 50 বছর পর 'নিভছে' ইন্দিরা গান্ধির তৈরি অমর জওয়ান জ্যোতির আগুন (Amar Jawan Jyoti To Be Put Out)৷ তা মিশে যাচ্ছে ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালের অগ্নিশিখার সঙ্গে ৷ কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi on Amar Jawan Jyoti)৷

2.Omicron surge : ওমিক্রনে বিপন্ন হতে পারে গ্রামাঞ্চল, আশঙ্কা বিশেষজ্ঞের

আমেরিকার এক এপিডেমিওলজিস্ট এবং অধ্যাপক মনোজ জৈন ইটিভি ভারতকে সাক্ষাৎকারে জানালেন একজন ওমিক্রনে আক্রান্ত হলে, সেখান থেকে কমপক্ষে 6 জন আর সবচেয়ে বেশি 12 জন সংক্রামিত হতে পারে (Omicron surge) ৷

3.Delhi Recommends Ending Weekend Curfew: সপ্তাহান্তের কার্ফু তুলতে চায় দিল্লি সরকার, বাজারের বিধিনিষেধও শিথিলের প্রস্তাব

সপ্তাহান্তের কার্ফু তুলতে চায় দিল্লি সরকার (Delhi Recommends Ending Weekend Curfew)৷ উপরাজ্যপাল অনিল বৈজলকে এই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে ৷ দোকানপাট খোলার বিধিনিষেধও শিথিল করার প্রস্তাব দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷

4.Clash In Kolkata: এলাকা দখলকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড

এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে দুষ্কৃতীদের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড (Clash In Kolkata) ৷ ঘটনায় 5 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

5.New Parliament building cost increases : নয়া সংসদ ভবন নির্মাণের খরচ বাড়ল আরও 200 কোটি টাকা !

নয়া সংসদ ভবন নির্মাণে 971 কোটি টাকা খরচ (New Parliament building cost increases) হওয়ার কথা ছিল ৷ তবে সেই বাজেট আরও 200 কোটি টাকারও বেশি বেড়ে গিয়েছে (New Parliament building cost shoots up by over Rs 200 crore)৷

6.AMC Election 2022: তৃণমূল প্রার্থীর জাতি শংসাপত্র জাল, থানায় অভিযোগ সিপিএমের

আসানসোল পৌরনিগম নির্বাচনে (AMC Election 2022) 62 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী ক্ষমা মণ্ডলের জাতি শংসাপত্র জাল ৷ এই দাবিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করল সিপিএম ৷

7.Driver Wins Lottery At Krishnanagar: লটারি পেয়ে কোটিপতি লরিচালক, নিরাপত্তা চেয়ে দ্বারস্থ থানার

লটারির টিকিট কেটে এককোটি টাকা পেলেন নদিয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা লরিচালক শঙ্কর সরকার (Driver Win Lottery At Krishnanagar) ৷ নিরাপত্তা চেয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁর স্ত্রী ৷

8.Corona Update In India : করোনার দৌড় অব্যাহত, একদিনে সংক্রামিত 3 লক্ষ 47 হাজার

এক ধাক্কায় 9 শতাংশ বাড়ল দৈনিক সংক্রণ (Corona Update In India) ৷ বেড়েছে পজিটিভি রেট, কমেছে সুস্থতার হার ৷

9.SA vs IND 2nd ODI : পরীক্ষার মুখে মিডল অর্ডার ও বোলিং বিভাগ, আজ হারলেই সিরিজ হাতছাড়া

প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে (SA vs IND 2nd ODI Preview) বড় পরীক্ষা ভারতীয় বোলিং বিভাগের ৷ একটি রান আউট সহ প্রথম ম্যাচে মাত্র 4টি উইকেট নিয়েছিলেন বুমরা, অশ্বিনরা (Bowling Department is Concern for India) ৷ পাশাপাশি ভারতীয় মিডল অর্ডারের ব্যর্থতায় ফের একবার দলকে হারের মুখ দেখতে হয়েছে (Challenge for Indian Middle Order Batters) ৷ ফলে ম্যাচ শেষ করে আসার চ্যালেঞ্জ থাকবে ঋষভ এবং শ্রেয়সদের কাঁধে ৷

10.Gehraiyaan trailer released : গেহরাইয়াঁয় দীপিকা-সিদ্ধান্ত-অনন্যার ত্রিকোণ প্রেমের রসায়ন, মুক্তি পেল ট্রেলার

প্রকাশ করা হল দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone upcoming movie), অনন্যা পাণ্ডে ও সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীর (Siddhant Chaturvedi in Gehraiyaan) ছবি গেহরাইয়াঁর ট্রেলার (Gehraiyaan trailer released)৷