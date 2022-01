1. West Bengal Weather Update : রবিবার থেকে বঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস, শিলে আনাজের ক্ষতির আশঙ্কা

আজ প্রধানত পরিষ্কার আকাশ থাকলেও উপকূলবর্তী এলাকাগুলোয় হালকা বৃষ্টি হতে পারে ৷ আগামী 3 দিন রাজ্যজুড়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ এমনকি শিলাবৃষ্টির কথা জানিয়ে সতর্ক করেছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

2. ICC Men's T20 WC 2022 : প্রকাশ্যে টি-20 বিশ্বকাপের সূচি, 23 অক্টোবর মেলবোর্নে ভারত-পাক লড়াই

আগামী 23 অক্টোবর টি-20 বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত (ICC Men's T20 WC 2022) ৷

3. Siliguri Minor abduction : ক্যাফে থেকে অপহৃত কিশোর ! ধৃত তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সম্পাদকের দুই শাগরেদ

বাড়ি থেকে ক্যাফেতে গিয়েছিল ভক্তিনগরের বাসিন্দা কিশোর ৷ আর বাড়ি ফেরেনি ৷ এর মধ্যে অপহৃতরা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন করে তার বাবাকে ৷ অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে (two TMC workers arrested on charge of abducting minor boy in siliguri) ৷

4. Adhir Attacks Abhishek : 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল', গোয়ায় অভিষেকের মন্তব্যে খোঁচা অধীরের

"কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে ভোট দেওয়া।" গোয়ায় সাংবাদিক বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের পর তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Attacks Abhishek)। এদিন অভিষেকের নাম না করে অধীর চৌধুরী বলেন, "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল । গোয়ায় হার নিশ্চিত জেনে এখন থেকেই কংগ্রেসের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে । তৃণমূল গোয়ায় গিয়ে কংগ্রেসকে খতম করার চেষ্টা করছে । এখন বলছেন সন্ধি চাই । যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে তখন কেন ? নরেন্দ্র মোদির কথায়, পিসি ভাইপো এখন বিজেপির দালালি করছে । তা নাহলে আবার ইডিকে দিয়ে ভাইপোকে ডাকা হবে ।"

5. BJP Inner Conflict : উপরতলার অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে নিচু স্তরে, চিন্তায় বিজেপি নেতৃত্ব

বাংলায় বিজেপির উপরতলার অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে নিচু স্তরের কর্মীদের মধ্যেও (Bengal BJP Inner Conflict) । তা নিয়েই চিন্তায় পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব ।

6. Covid Vaccine for Below 15 Yrs : 15 বছরের নিচে করোনার টিকাকরণে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষায় স্বাস্থ্য মন্ত্রক

দেশের 72 শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক করোনার টিকার দু’টি ডোজ নিয়েছেন ৷ 15-18 বছরের পড়ুয়াদের 52 শতাংশ প্রথম ডোজ নিয়েছেন ৷ তার নিচের পড়ুয়াদের টিকার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষায় স্বাস্থ্য মন্ত্রক (centre waiting for scientific evidence for covid vaccination of below 15 yrs) ৷

7. Abhishek Attacks Chidambaram : মিথ্যে বলছেন চিদম্বরম, গোয়ায় বসে তোপ অভিষেকের

আগামী 14 ফেব্রুয়ারি গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন (Goa Assembly Election 2022) ৷ তাই এখন গোয়ায় রয়েছেন তৃণমূলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷ বৃহস্পতিবার সেখানে এক সাংবাদিক বৈঠক করে তোপ দাগেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ৷

8. Corona Update in Bengal : রাজ্যে কমল দৈনিক করোনা সংক্রমণ, চব্বিশ ঘণ্টায় মৃত 37

গত চব্বিশ ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনাতে প্রাণ হারিয়েছেন 14 জন, কলকাতায় প্রাণ হারিয়েছেন 9 জন ৷ পশ্চিম বর্ধমানে মৃত্যু হয়েছে 4 জনের৷ পূর্ব বর্ধমান ও হুগলিতে 2 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা, মালদা, দার্জিলিং, নদিয়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন (Corona Update in Bengal) ৷

9. Snowfall In Darjeeling : বরফে ঢাকল শৈলশহর

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বরফের চাদরে মুড়ে গেল জলাপাহাড় থেকে শুরু করে ঘুম, জোরবাংলো, তিন মাইল-সহ দার্জিলিংয়ের একাধিক এলাকা (Snowfall In Darjeeling) ৷ পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও এদিন সকাল থেকে তুষারপাত হতে শুরু করে ৷ বছরের শুরুতে পাহাড়ে সেরকম পর্যটক না থাকলেও তুষারপাতে খুশি পাহাড়বাসী ৷ বরাবরই বছরের শুরুতে পাহাড়ে তুষারপাত হয়ে থাকে ৷ এবছরও বরফে ঢাকল শৈলরানি ৷

10. KMC Self Assessment Tax : সিসির জন্য অপেক্ষা নয়, সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করে সম্পত্তিকর দিতে পারবেন ফ্ল্যাট মালিকরা

এবার আর সিসির জন্য অপেক্ষা করতে হবে না । এবার সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করে সম্পত্তিকর দিতে পারবেন ফ্ল্যাটের মালিকরা নিজেরাই (Self Assessment Tax payment in KMC) । বৃহস্পতিবার জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।