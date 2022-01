1.Covid Vaccine for Below 15 Yrs : 15 বছরের নিচে করোনার টিকাকরণে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষায় স্বাস্থ্য মন্ত্রক

দেশের 72 শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক করোনার টিকার দু’টি ডোজ নিয়েছেন ৷ 15-18 বছরের পড়ুয়াদের 52 শতাংশ প্রথম ডোজ নিয়েছেন ৷ তার নিচের পড়ুয়াদের টিকার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষায় স্বাস্থ্য মন্ত্রক (centre waiting for scientific evidence for covid vaccination of below 15 yrs) ৷

2.Abhishek Attacks Chidambaram : মিথ্যে বলছেন চিদম্বরম, গোয়ায় বসে তোপ অভিষেকের

আগামী 14 ফেব্রুয়ারি গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন (Goa Assembly Election 2022) ৷ তাই এখন গোয়ায় রয়েছেন তৃণমূলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷ বৃহস্পতিবার সেখানে এক সাংবাদিক বৈঠক করে তোপ দাগেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ৷

3.Corona Update in Bengal : রাজ্যে কমল দৈনিক করোনা সংক্রমণ, চব্বিশ ঘণ্টায় মৃত 37

গত চব্বিশ ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনাতে প্রাণ হারিয়েছেন 14 জন, কলকাতায় প্রাণ হারিয়েছেন 9 জন ৷ পশ্চিম বর্ধমানে মৃত্যু হয়েছে 4 জনের৷ পূর্ব বর্ধমান ও হুগলিতে 2 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা, মালদা, দার্জিলিং, নদিয়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন (Corona Update in Bengal) ৷

4.Republic Day IB Alart : প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজ্যে একাধিক রেলস্টেশনে মাওবাদী নাশকতার সতর্কতা সেন্ট্রাল আইবির

সাধারণতন্ত্র দিবসে নাশকতা চালাতে পারে মাওবাদীরা । তার আগেই রাজ্যকে সতর্ক করল কেন্দ্রীয় আইবি (Central IB warns State of Maoist sabotage) ।

5.Akhilesh to contest UP Polls : করহল থেকে ভোটে লড়বেন অখিলেশ, খবর সপা সূত্রে

সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব উত্তর প্রদেশ করহল থেকে ভোটে লড়বেন ৷ এই প্রথম বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হতে চলেছেন তিনি (Akhilesh Yadav to contest up assembly elections from karhal) ৷

6.Kanthi Cooperative Bank : কাঁথি সমববায় ব্যাঙ্কে আরবিআইকে প্রতিনিধি নিয়োগের নির্দেশ হাইকোর্টের

কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কে আরবিআইকে প্রতিনিধি নিয়োগের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court asks RBI to employ correspondent at Kanthi Cooperative Bank) ।

7.School Reopening : স্কুল খোলার দাবিতে ফের জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

করোনা পরিস্থতিতে রাজ্যে স্কুল খোলা নিয়ে হাইকোর্টে ফের দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা (West Bengal School Reopening) । দু'দিন আগেই হাইকোর্টে স্কুল-কলেজ পুনরায় খোলার দাবিতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ।

8.Man Died in Howrah : বহুতলের ছাদ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে প্রেমিককে খুনের অভিযোগ প্রেমিকার বিরুদ্ধে

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ (police start investigation) ৷ টনায় অভিযুক্ত কেয়া ওরফে টিনাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।

9.Municipal Election 2022 : পৌরভোট করাতে রাজ্য কমিশনকে বাড়তি ইভিএম দেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন

পৌরভোট (Municipal Election 2022) করাতে রাজ্য কমিশনকে বাড়তি ইভিএম সরবরাহ করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন । জানা গিয়েছে, এম-2 মডেলের প্রায় 15 হাজার ইভিএম দেওয়া হবে ।

10.Mamata writes to Modi over Cadre Rules : ক্যাডার রুলসে বদল নিয়ে মোদিকে ফের চিঠি মমতার

ক্যাডার রুল নিয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কেন্দ্র । সেই সিদ্ধান্তকে দানবীয় আখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এনিয়ে এদিন দ্বিতীয়বার চিঠি পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (Mamata writes to Modi over Cadre Rules) ।