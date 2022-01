1.Netaji Tableau Reject Issue : সাধারণতন্ত্র দিবসে নেতাজি ট্যাবলো বাতিল নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

26 জানুয়ারির কুচকাওয়াজে বাতিল হয়েছে নেতাজি ট্যাবলো (Netaji Tableau Reject Issue) ৷ তার জেরেই এবার হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন এক ব্যক্তি ৷

2.Ilambazar Gang Rape Verdict : আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণে 4 অভিযুক্তকে 20 বছরের সাজা দিল বোলপুর আদালত

ইলামবাজারে গণধর্ষণ মামলায় (Ilambazar Gang Rape Case) চার অভিযুক্তের 20 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বোলপুর মহকুমা আদালত । পাশাপাশি নির্যাতিতাকে আর্থিক সাহা্য্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে ।

3.Arunachal youth missing : অরুণাচলের নিখোঁজ মিরামকে খুঁজে দিতে চিনকে বলল ভারত

অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা মিরাম টারোন মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ (Arunachal youth Miram Taron missing from Tuesday) ৷ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে চিনের দিকে গিয়ে তিনি নিখোঁজ হয়েছেন ৷ তাঁকে খুঁজে দিতে চিনা পিএলএ-র সঙ্গে কথা বলেছে ভারতীয় সেনা ৷ যদিও কংগ্রেসের দাবি, চিনা সেনা অপহরণ করেছে মিরামকে ৷

4.Hrithik Roshan praises mother Pinkie: ফিট থাকতে 68-তেও কঠিন ওয়ার্কআউট, মাকে কুর্নিশ হৃত্বিকের

ফিট থাকতে 68-তেও কঠিন ওয়ার্কআউট করেন হৃত্বিক রোশনের মা পিঙ্কি রোশন (Hrithik Roshan praises mother Pinkie)৷ তাঁর ভিডিয়ো পোস্ট করলেন ছেলে ৷

5.Rishra Housewife Missing : নিখোঁজ রিষড়ার গৃহববধূ, অনুমান ফেসবুক বন্ধুর সঙ্গে পালিয়েছেন

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে কবিতার সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ হয় এক যুবকের ৷ বিষয়টি নিয়ে পরিবারে অশান্তি হয় । গত 12 জানুয়ারি কাপড় কেনার নাম করে রিষড়া স্টেশন বাজারে যান । তারপর আর বাড়ি ফেরেনি তিনি । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ (police start investigation ), অনুমান বর্তমানে গুজরাতে রয়েছেন ওই মহিলা ৷

6.Bombs seized in Hasnabad : মাছের ভেড়ির আলাঘরে চলছিল বোমা বাঁধা, হাসনাবাদে গ্রেফতার 2

মাছের ভেরিতে প্রকাশ্যেই চলছিল বোমা বাঁধার কাজ । সেই বোমা এবং তার মশলা-সহ ধরা পড়ল দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতী (Bombs seized in Hasnabad) । ঘটনাটি ঘটেছে হাসনাবাদে ।

7.Paschimbanga Bangla Academy : বাংলা অ্যাকাদেমির নতুন চেয়ারম্যান হলেন ব্রাত্য বসু

বাংলা আকাদেমির নয়া চেয়ারম্যান ব্রাত্য বসু ( Bratya Basu appointed as new chairman of Paschimbanga Bangla Academy), এলেন শাঁওলি মিত্রের জায়গায় ৷

8.BrahMos Test Fire : ওড়িশা উপকূলে সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্রহ্মসের সফল নিক্ষেপ

বৃহস্পতিবার ওড়িশা উপকূলে সফলভাবে পরীক্ষা হল সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্রহ্মসের নিক্ষেপ (BrahMos Supersonic Cruise Missile) । অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্র । এর আগে 11 জানুয়ারি নৌবাহিনীর আইএনএস বিশাখাপতনম যুদ্ধজাহাজ থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করা হয় ।

9.TMCs Sufian Gets Interim Relief : সুফিয়ানের গ্রেফতারিতে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিল সুপ্রিম কোর্ট

নন্দীগ্রামের তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান (Nandigram TMC Leader SK Sufian) ৷ তিনি ভোট পরবর্তী হিংসায় (Bengal Post Poll Violence) একটি খুনের হামলায় অভিযুক্ত ৷ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না (Supreme Court Gives Interim Relief to TMC Leader Sk Sufian) ৷

10.First Sentencing Over Delhi Riots : দিল্লি হিংসায় প্রথম সাজা ঘোষণা, 5 বছর কারাদণ্ড দোষীর

2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি হিংসার ঘটনা ঘটেছিল (Delhi Riots of February 2020) ৷ সেই সময় বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া, মারধর, খুনের মতো একাধিক অভিযোগ উঠেছিল ৷ অভিযুক্তদের প্রথম কারও সাজা হল বৃহস্পতিবার ৷