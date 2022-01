1. Corona Update In India : তৃতীয় ঢেউয়ে প্রথমবার দৈনিক সংক্রমণ ছাড়াল 3 লক্ষ

দৈনিক সংক্রমণ ছাড়াল তিন লক্ষ (Corona Update In India) ৷ ওমিক্রন সংক্রমণও 9 হাজারের ঘরে ৷ দৈনিক সংক্রমণ 16.41 শতাংশ ৷

2. Joe Biden on Kamala Harris: 2024-এ ফের মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের দৌড়ে থাকবেন কমলা : বাইডেন

2024-এ ফের মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের দৌড়ে থাকতে পারেন কমলা হ্যারিস (Kamala Harris will be running mate of Joe Biden in 2024)৷ জো বাইডেন জানিয়েছেন, তিনি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়লে তাঁর রানিং মেটের দৌড়ে থাকবেন কমলাই ৷

3. Covishield and Covaxin Market Approval : এবার কি ওষুধের দোকানেই কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন ? ছাড়পত্র বিশেষেজ্ঞ কমিটির

কোভিশিল্ড কিংবা কোভ্যাক্সিন চান ? কেন্দ্রের কোভিড-19 বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের ছাড়পত্র দিয়েছে ৷ বাকি আরেকটি ধাপ ৷ তারপর হাতের কাছে পাবেন ভারতে চালু প্রথম দু'টি কোভিড-19 ভ্য়াকসিন (Covishield and Covaxin Market Approval) ৷



4. Teacher Transfer Amendment : শিক্ষক বদলির নিয়মে পরিবর্তন আনল স্কুলশিক্ষা দফতর

শিক্ষক বদলির নিয়মের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনল রাজ্য স্কুলশিক্ষা দফতর (Teacher Transfer Amendment) ৷ বদলির ক্ষেত্রে বয়স ও স্কুল থেকে বাড়ির দূরত্ব বিবেচ্য বিষয় হিসেবে ধরা হবে।



5. China PLA abducts Indian : অরুণাচলে ভারতীয় কিশোরকে অপহরণ চিন সেনার, দাবি সাংসদের

অরুণাচল প্রদেশে ভারত-চিন সীমান্তবর্তী অঞ্চল নিয়ে দু'দেশের মধ্যে বিতর্ক চলছে ৷ এবার পিএলএ বাহিনীর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ৷ ভারতীয়কে অপহরণ করেছে চিনের সেনাবাহিনী (China PLA abducts Indian) ৷



6. Go Back Slogan To Sunil Mandal : সেতু পরিদর্শনে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে সাংসদ

গ্রামের সেতু তৈরির কাজ পরিদর্শন করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বর্ধমান পূর্বের সাংসদ সুনীল মণ্ডল (Go Back Slogan To Sunil Mandal)। তাঁকে ঘিরে 'গো ব্যাক স্লোগান' দেন গ্রামবাসীরা ৷



7. Suvendu on Mamata's hindi speaking skills : মমতার হিন্দি উত্তরপ্রদেশের কেউ বুঝবে না, কটাক্ষ শুভেন্দুর

মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের হিন্দি বলা নিয়ে কটাক্ষ করে নন্দীগ্রামের বিধায়ক বলেন, "দোভাষী ছাড়া হিন্দি বললে, মিরাট থেকে গোরখপুর পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর হিন্দি কেউ বুঝবে না (Suvendu on Mamata's hindi speaking skills) ৷

8. Haar Mana Haar: সোহমের বিপরীতে পায়েল-আয়ূষী, জোড়া নায়িকার সঙ্গে রসায়ন কেমন জমবে?

সোহম চক্রবর্তীর (Soham Chakraborty in Haar Mana Haar) বিপরীতে অভিনয় করবেন জোড়া নায়িকা, পায়েল সরকার ও আয়ূষী তালুকদার (Ayoshi Talukdar in Haar Mana Haar) ৷



9. India vs West Indies Series at Eden Gardens : ফেব্রুয়ারিতে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সে

আগামী মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচ (India vs West Indies Series at Eden Gardens) অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতায় । সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড ৷



10. West Bengal Weather Update : মাঘের শীতে বাধা হবে বৃষ্টি, বঙ্গে জোর বর্ষণের পূর্বাভাস

আজ এবং কাল শুষ্ক, ঠান্ডা আমেজ থাকলেও শনিবার থেকে বৃষ্টি হবে রাজ্যজুড়ে ৷ কারণ সেই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস (West Bengal Weather Update) ৷