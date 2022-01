1. West Bengal Weather Update : মাঘের শীতে বাধা হবে বৃষ্টি, বঙ্গে জোর বর্ষণের পূর্বাভাস

আজ এবং কাল শুষ্ক, ঠান্ডা আমেজ থাকলেও শনিবার থেকে বৃষ্টি হবে রাজ্যজুড়ে ৷ কারণ সেই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস (West Bengal Weather Update) ৷

2. China PLA abducts Indian : অরুণাচলে ভারতীয় কিশোরকে অপহরণ চিন সেনার, দাবি সাংসদের

অরুণাচল প্রদেশে ভারত-চিন সীমান্তবর্তী অঞ্চল নিয়ে দু'দেশের মধ্যে বিতর্ক চলছে ৷ এবার পিএলএ বাহিনীর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ৷ ভারতীয়কে অপহরণ করেছে চিনের সেনাবাহিনী (China PLA abducts Indian) ৷

3. India vs West Indies Series at Eden Gardens : ফেব্রুয়ারিতে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সে

আগামী মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচ (India vs West Indies Series at Eden Gardens) অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতায় । সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড ৷

4. Suvendu on Mamata's hindi speaking skills : মমতার হিন্দি উত্তরপ্রদেশের কেউ বুঝবে না, কটাক্ষ শুভেন্দুর

মুখ্যমন্ত্রীকে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি বহিরাগত বলবে না এবং যোগী সরকার তাঁর হেলিকপ্টার নামতে বাধা দেবে না, আশ্বাস দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের হিন্দি বলা নিয়ে কটাক্ষ করে নন্দীগ্রামের বিধায়ক বলেন, "দোভাষী ছাড়া হিন্দি বললে, মিরাট থেকে গোরখপুর পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর হিন্দি কেউ বুঝবে না (Suvendu on Mamata's hindi speaking skills) ৷" তিনি বলেন, হিন্দুরা মনে করেন, মমতা বন্দ্যােপাধ্যায় হিন্দু-বিরোধী রাজনৈতিক নেত্রী (BJP Leader Suvendu Adhikari criticizes Mamata Banerjee as anti Hindu Politician) ৷ তিনি উত্তরপ্রদেশে গেলে বরং বিজেপিরই লাভ হবে ৷ বলছেন শুভেন্দু ৷

5. Pandemic may end by March : মার্চেই শেষ হবে মহামারি, দাবি বিশেষজ্ঞের

যদি ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকে তবেই আমরা মার্চের মধ্যে মহামারীর শেষ দেখব বলে দাবি সমীরণ পান্ডার (Samiran Panda says If we do not let our guards down and no new variant emerges, COVID will be end by March) ৷

6. Gora Sarbadhikari passes away : প্রয়াত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী গোরা সর্বাধিকারী, শোকের ছায়া শান্তিনিকেতনে

প্রয়াত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী গোরা সর্বাধিকারী (Gora Sarbadhikari)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 81 বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া শান্তিনিকেতনে।

7. Corona Update in Bengal : 11 হাজারের ঘরে আক্রান্তের সংখ্যা, কমল সংক্রমণের হার

স্বাস্থ্য দফতরের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 11 হাজার 447 ৷ মঙ্গলবারের তুলনায় 3 শতাংশ কমে সংক্রমণের হার দাঁড়াল 16.98 এ ৷ সংক্রমণের হার কমার বিষয়টিকে সদর্থক হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা (Corona in Bengal) ৷ তবু তাঁদের সতর্কবার্তা, কোভিডবিধিকে কোনওভাবেই ঢিলেমি দিলে চলবে না ৷

8. IND vs SA 1st ODI : জলে গেল ধাওয়ান-কোহলির অর্ধশতরান, হার দিয়ে ওডিআই সিরিজ শুরু ভারতের

297 রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওডিআই ম্যাচে 265 রান তুলতে সমর্থ হল ভারত ৷ টেস্ট সিরিজ জয়ের পর 31 রানে জিতে একদিনের সিরিজেও এগিয়ে গেল প্রোটিয়ারা (South Africa beat India by 31 runs) ৷

9. East Bengal Beat FC Goa : দায়িত্ব নিয়েই বাজিমাৎ রিভেরার, আইএসএলে প্রথম জয় লাল-হলুদের

এফসি গোয়াকে হারিয়ে চলতি আইএসএলে প্রথম জয় পেল লাল-হলুদ (SC East Bengal regiter their first win in ISL) ৷ নাওরেম মহেশ সিং'য়ের জোড়া গোলে গৌরদের 1-2 গোলে হারাল মারিও রিভেরার ছেলেরা ৷

10. Mukul Roy MLA Disqualification : সুপ্রিম-সময়সীমাতেই ঠিক হবে মুকুলের বিধায়ক-ভাগ্য, জানালেন বিমান

বুধবার বিধানসভায় মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের অভিযোগ নিয়ে শুনানি হয় (Mukul Roy MLA Disqualification) ৷ মুকুল পক্ষের সওয়াল এদিন শেষ হয়েছে ৷ আগামী 28 জানুয়ারি জবাব দেবে বিজেপি ৷