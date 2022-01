1.Pandemic may end by March : মার্চেই শেষ হবে মহামারি, দাবি বিশেষজ্ঞের

যদি ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকে তবেই আমরা মার্চের মধ্যে মহামারীর শেষ দেখব বলে দাবি সমীরণ পান্ডার (Samiran Panda says If we do not let our guards down and no new variant emerges, COVID will be end by March) ৷

2.BJP Rebel Leaders : পাঁচ রাজ্যে ভোটের পরই বিজেপির বিক্ষুব্ধদের ভাগ্য নির্ধারণ

বঙ্গ বিজেপির বিক্ষুব্ধদের (Rebel Leaders of Bengal BJP) সঙ্গে কথা বলবে কেন্দ্রীয় কমিটি । তবে তা পাঁচ রাজ্যে ভোটের পরই ।

3.Mukul Roy MLA Disqualification : সুপ্রিম-সময়সীমাতেই ঠিক হবে মুকুলের বিধায়ক-ভাগ্য, জানালেন বিমান

বুধবার বিধানসভায় মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের অভিযোগ নিয়ে শুনানি হয় (Mukul Roy MLA Disqualification) ৷ মুকুল পক্ষের সওয়াল এদিন শেষ হয়েছে ৷ আগামী 28 জানুয়ারি জবাব দেবে বিজেপি ৷

4.Corona Update in Bengal : 11 হাজারের ঘরে আক্রান্তের সংখ্যা, কমল সংক্রমণের হার

স্বাস্থ্য দফতরের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 11 হাজার 447 ৷ মঙ্গলবারের তুলনায় 3 শতাংশ কমে সংক্রমণের হার দাঁড়াল 16.98 এ ৷ সংক্রমণের হার কমার বিষয়টিকে সদর্থক হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা (Corona in Bengal) ৷ তবু তাঁদের সতর্কবার্তা, কোভিডবিধিকে কোনওভাবেই ঢিলেমি দিলে চলবে না ৷

5.Fake Call Centre in Saltlake : খাস কলকাতায় প্রতারণার ছক, ধৃত 9

কলকাতার সল্টলেকে ফাঁস হল প্রতারণার ছক (Fake Call Centre busted in Saltlake) । গ্রেফতার হয়েছে 9 জন ।

6.Shiv Sena-NCP Alliance : গোয়ার ভোটে এনসিপি-শিবসেনার জোট

আগামী 14 ফেব্রুয়ারি গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন (Goa Assembly election 2022) ৷ ভোট গণনা আগামী 10 মার্চ ৷ সেই ভোটে জোটের কথা বুধবার ঘোষণা করল এনসিপি ও শিবসেনা ৷

7.TMC Organizational Election : তৃণমূলকে আগামীর দিশা দেখাবে কি আসন্ন সাংগঠনিক নির্বাচন

তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন হতে চলেছে ৷ 1998 সালে দলের জন্ম হওয়ার পর সম্ভবত প্রথমবার ৷ এই নির্বাচনে সাংগঠনিক রদবদল কি আগামীর দিশা দেখাবে তৃণমূলকে (what will be the outcome of tmc organizational election) ?

8.IND vs SA 1st ODI : বাভুমা-ডুসেনের জোড়া শতরান, পার্লে ভারতের সামনে কঠিন লক্ষ্যমাত্রা

অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা এবং মিডল অর্ডার ব্যাটার ভ্য়ান ডার ডুসেনের চওড়া ব্যাটে প্রথম একদিনের ম্যাচে ভারতকে কঠিন টার্গেট দিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ 68 রানে 3 উইকেট হারিয়েও 50 ওভারে স্কোরবোর্ডে 296 রান তুলল প্রোটিয়ারা ৷ পার্লে জিততে রাহুল অ্যান্ড কোম্পানিকে করতে হবে 297 রান (India need 297 runs to win the first ODI) ৷

9.Coal theft in Durgapur : খনি আধিকারিক ও কয়লাচোর-সহ দুর্গাপুরে ধৃত 2

কয়লা চুরির ঘটনায় দুর্গাপুরে ধৃত দুই (Two arrested in coal theft in Durgapur) । ধৃতদের মধ্যে একজন কয়লা খনির আধিকারিক রয়েছেন।

10.Bikaner Guwahati express Accident : ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্তে উঠে আসছে গাফিলতি

বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার তদন্তে উঠে এল গাফিলতির অভিযোগ (Domohani Train Accident Investigation) ।