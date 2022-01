1.TMC Organizational Election : তৃণমূলকে আগামীর দিশা দেখাবে কি আসন্ন সাংগঠনিক নির্বাচন

তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন হতে চলেছে ৷ 1998 সালে দলের জন্ম হওয়ার পর সম্ভবত প্রথমবার ৷ এই নির্বাচনে সাংগঠনিক রদবদল কি আগামীর দিশা দেখাবে তৃণমূলকে (what will be the outcome of tmc organizational election) ?

2.IND vs SA 1st ODI : বাভুমা-ডুসেনের জোড়া শতরান, পার্লে ভারতের সামনে কঠিন লক্ষ্যমাত্রা

অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা এবং মিডল অর্ডার ব্যাটার ভ্য়ান ডার ডুসেনের চওড়া ব্যাটে প্রথম একদিনের ম্যাচে ভারতকে কঠিন টার্গেট দিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ 68 রানে 3 উইকেট হারিয়েও 50 ওভারে স্কোরবোর্ডে 296 রান তুলল প্রোটিয়ারা ৷ পার্লে জিততে রাহুল অ্যান্ড কোম্পানিকে করতে হবে 297 রান (India need 297 runs to win the first ODI) ৷

3.Coal theft in Durgapur : খনি আধিকারিক ও কয়লাচোর-সহ দুর্গাপুরে ধৃত 2

কয়লা চুরির ঘটনায় দুর্গাপুরে ধৃত দুই (Two arrested in coal theft in Durgapur) । ধৃতদের মধ্যে একজন কয়লা খনির আধিকারিক রয়েছেন।

4.Mamata Writes to Modi : কেন্দ্রের প্রস্তাবিত 'ক্যাডার রুলস' সংশোধনের প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

1954 সালের আইএএস (ক্যাডার) আইনে সংশোধন আনার প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । সেই সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (bengal cm mamata banerjee writes pm narendra modi on cadre rules amendment) ৷

5.Delhi Crime : দিল্লিতে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার চার শিশু-সহ মহিলার দেহ

বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল চার শিশু ও এক মহিলার মৃতদেহ (bodies of a woman and four children found inside house in delhi) ৷ বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির শাহদারার সীমাপুরী এলাকায় ৷ দিল্লি পুলিশের তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে ৷

6.Bikaner Guwahati express Accident : ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্তে উঠে আসছে গাফিলতি

বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার তদন্তে উঠে এল গাফিলতির অভিযোগ (Domohani Train Accident Investigation) ।

7.COVID Rules Violation In Malda School : সরকারি বিধির থোড়াই কেয়ার, বহাল তবিয়তে ক্লাস চলছে মালদার স্কুলে

সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি ক্লাস চলছে মালদার সুলতানগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে (Violating WB Government COVID rules classes are going on in Sultanganj High School) ৷ গায়ে-গা লাগিয়ে বসে সেখানে ক্লাস করছে প্রায় 200 জন পড়ুয়া ৷

8.Sania Mirza Retirement : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে হেরে অবসর ঘোষণা সানিয়া মির্জার

সানিয়াই দেশের প্রথম মহিলা টেনিস প্লেয়ার, যিনি বাছাই হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যামে অংশ নিয়েছিলেন (Sania Mirza was the first female Indian to be seeded in a grand slam) ৷ 2006 অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে বাছাই হিসেবে অংশ নেওয়ার আগে 2005 যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেয়েছিলেন দেশের টেনিস সুন্দরী ৷

9.WHO Warns on Covid Pandemic : করোনা মহামারি এখনই শেষ হচ্ছে না, সতর্কবার্তা বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার

করোনা মহামারি নিয়ে সতর্কবার্তা দিল বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (World Health Organization) ৷ ওই সংস্থার প্রধানের দাবি, করোনা মহামারি এখনই শেষের দোড়গোড়ায় আসেনি (who says covid pandemic nowhere near over) ৷

10.Bangaon BJP Agitation : ক্ষমতায় এলে পুলিশ দিয়ে এনকাউন্টার, বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যে বিতর্ক

ক্ষমতায় এলে এনকাউন্টার করানোর হুমকি বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়কের (Bangaon South BJP MLA Swapan Majumder Threatens to TMC) ৷ কল্যাণীতে বনগাঁ বিজেপির সভাপতির উপর হামলার প্রেক্ষিতে একথা বলেন স্বপন মজুমদার ৷ যা নিয়ে স্বপন মজুমদারকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের তরফে বলা হয়, তাঁর সেই স্বপ্ন কোনওদিন পূরণ হবে না ৷