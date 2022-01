1.Sundarbans Tiger census : সুন্দরবনের দক্ষিণ 24 পরগনা বিভাগে শুরু বাঘ শুমারি, বসল ক্যামেরা

সুন্দরবনের দক্ষিণ 24 পরগনা বিভাগে শুরু হল বাঘ শুমারি (Sundarbans Tiger census) ৷ আজ থেকে জঙ্গলে ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হয়েছে ৷ প্রতিটি ক্যামেরা বসানোর 35 দিন পর সেগুলি খোলা হবে (Tiger census in South 24 Parganas division of Sundarbans) ৷

2.WHO Warns on Covid Pandemic : করোনা মহামারি এখনই শেষ হচ্ছে না, সতর্কবার্তা বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার

করোনা মহামারি নিয়ে সতর্কবার্তা দিল বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (World Health Organization) ৷ ওই সংস্থার প্রধানের দাবি, করোনা মহামারি এখনই শেষের দোড়গোড়ায় আসেনি (who says covid pandemic nowhere near over) ৷

3.Sania Mirza Retirement : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে হেরে অবসর ঘোষণা সানিয়া মির্জার

সানিয়াই দেশের প্রথম মহিলা টেনিস প্লেয়ার, যিনি বাছাই হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যামে অংশ নিয়েছিলেন (Sania Mirza was the first female Indian to be seeded in a grand slam) ৷ 2006 অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে বাছাই হিসেবে অংশ নেওয়ার আগে 2005 যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেয়েছিলেন দেশের টেনিস সুন্দরী ৷

4.Lawyers of TMC Cell Against Kalyan Banerjee : কল্যাণের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টে চিঠি দিলেন তৃণমূল সেলের আইনজীবীরা

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবার সরব হলেন তৃণমূল সেলের আইনজীবীরা (Lawyers of TMC Cell Against Kalyan Banerjee) ৷ চিঠি দিলেন সুপ্রিমকোর্টে ৷ কীসের অভিযোগে চিঠি দিলেন তাঁরা ?

5.Dadagiri New Host : দাদাগিরির নতুন সঞ্চালক অনুভব মহান্তি

ওড়িয়া ভাষাতেও শুরু হয়েছে দাদাগিরি (Dadagiri in Odisha) । সঞ্চালক ওড়িয়া সুপারস্টার তথা রাজনীতিবিদ অনুভব মোহান্তি ।

6.Kulti Murder : কুলটিতে শুটআউট, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন

কুলটি থানার তুলসি হিড় এলাকায় পরেশ মারান্ডি নামে এক ব্যক্তিকে গুলি চালিয়ে খুন করার ঘটনা ঘটল (former employee of ecl shot dead at kulti) । পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ নিহত ব্যক্তি ইসিএলের প্রাক্তন কর্মী ৷

7.AMC Election 2022: কোভিডবিধি মানতে একাই সাইকেলে প্রচার তৃণমূল প্রার্থীর

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে সাইকেল নিয়ে একা প্রচার করলেন আসানসোল পৌরনিগমের 87 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী তরুণ চক্রবর্তী (TMC Candidate Campaign In Asansol) ৷

8.Civil Aviation Extension Circular : আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী ও বাণিজ্যিক বিমান পরিষেবা স্থগিত 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

গত বছর ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক করতে চেয়েছিল কেন্দ্র সরকার ৷ কিন্তু করোনা সংক্রমণ আর ওমিক্রনের জন্য তা সাময়িক বন্ধ রাখা হয় ৷ আজ তার মেয়াদ বাড়ল (Civil Aviation Extension Circular) ৷

9.Flex Against Kalyan : ‘অ...কল্যাণের’ থেকে মুক্তি চেয়ে ডোমজুড়ে ফ্লেক্স-রাজনীতি

শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবার ফ্লেক্স পড়ল হাওড়ার ডোমজুড়ে (tmc flex politics at howrah domjur against kalyan banerjee) ৷ এর আগে শ্রীরামপুরে এই ধরনের ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছিল ৷ ওই ফ্লেক্সে ’অ-কল্যাণের’ থেকে মুক্তি চাওয়া হয়েছে ৷

10.চুরি রুখতে গিয়ে শান্তিনিকেতনে আক্রান্ত বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকরা

অবৈধ উপায়ে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের ঘরে ৷ অভিযোগ পেয়ে শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত মনমোহনপুর গ্রামে বুধবার অভিযান চালায় রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন পর্ষদের কর্মী-আধিকারিকরা (শান্তিনিকেতন শাখা) ৷ অভিযোগ, সেই সময় গ্রামের একাংশের মানুষ চড়াও হয় বিদ্যুৎ দফতরের কর্মী-আধিকারিকদের উপর (villagers attack power department officers in Santiniketan) ৷