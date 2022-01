1.Flex Against Kalyan : ‘অ...কল্যাণের’ থেকে মুক্তি চেয়ে ডোমজুড়ে ফ্লেক্স-রাজনীতি

শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবার ফ্লেক্স পড়ল হাওড়ার ডোমজুড়ে (tmc flex politics at howrah domjur against kalyan banerjee) ৷ এর আগে শ্রীরামপুরে এই ধরনের ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছিল ৷ ওই ফ্লেক্সে ’অ-কল্যাণের’ থেকে মুক্তি চাওয়া হয়েছে ৷

2.Civil Aviation Extension Circular : আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী ও বাণিজ্যিক বিমান পরিষেবা স্থগিত 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

গত বছর ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক করতে চেয়েছিল কেন্দ্র সরকার ৷ কিন্তু করোনা সংক্রমণ আর ওমিক্রনের জন্য তা সাময়িক বন্ধ রাখা হয় ৷ আজ তার মেয়াদ বাড়ল (Civil Aviation Extension Circular) ৷

3.Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ 2 লক্ষ 82 হাজার, বাড়ল পজিটিভিটি রেট

দৈনিক করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী ৷ গতকাল প্রকাশিত রিপোর্টে দৈনিক সংক্রমণ আর পজিটিভিটি রেট দু'টোই কমেছিল (Corona Update in India) ৷ আজ ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ ৷ 15-18 বছর বয়সিদের 50%-এর টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে, জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ৷

4.IND vs SA 1st ODI : ভেঙ্কটেশের অভিষেক, টস জিতে ব্যাটিং বাভুমাদের

আজ বোল্যান্ড পার্কে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷

5.Aparna Yadav Joins BJP : উত্তরপ্রদেশ ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ মুলায়মের পুত্রবধূর

বিজেপিতে যোগ দিলেন মুলায়ম সিং যাদবের ছোট পুত্রবধূ অপর্ণা যাদব (Daughter in law of Mulayam singh yadav Joins BJP) ৷ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে সমাজবাদী পার্টির কাছে যা বড় ধাক্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল (Big Set back for Samajwadi Party) ৷ আজ দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন তিনি ৷

6.Australian Open 2022 : ঝড়ের বেগে তৃতীয় রাউন্ডে নাদাল, জিতলেন বার্টি-আজারেঙ্কাও

রড লেভার এরিনায় দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে আজ নাদালের প্রতিপক্ষ ছিলেন জার্মানির য়্যানিক হানফম্যান (Nadal advances to 3rd round at Australian Open) ৷ বিশ্ব ক্রমতালিকায় যাঁর স্থান 126 নম্বরে ৷

7.Bagdogra Airport : টানা 15 দিন বন্ধ থাকতে চলেছে বাগডোগরা বিমানবন্দর

আগামী 11 এপ্রিল থেকে 25 এপ্রিল পর্যন্ত বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (Bagdogra Airport) ৷ রানওয়ের মেরামত ও সংস্কারের কাজের জন্য বিমানবন্দর বন্ধ রাখা হবে।

8.TMC leader attacked : ভাটপাড়ায় তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি, অল্পের জন্য রক্ষা

ভাটপাড়ায় আক্রান্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার অসীম রায় ৷ আজ সকালে বাড়ির সামনে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় কয়েকজন দুষ্কৃতী (tmc leader allegedly attacked by bjp goons in bhatpara) ৷ গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় জোর বেঁচে যান তিনি ৷ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ ওই তৃণমূল নেতার ৷ তিনি বলেন, "ভাটপাড়া পৌরসভার 6 ও 7 নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বে রয়েছি ৷ তাই আমার উপর আক্রোশ ৷ সামনেই পৌরসভা নির্বাচন ৷ তাই বিজেপি আমাকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল ৷" ভাটপাড়া থানায় এই হামলার অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি ৷

9.Paulmi Basu on Soumitra Chatterjee : সৌমিত্রের জন্মদিনে প্রকাশ্যে এল 'আমি সৌমিত্র' তথ্যচিত্রের ট্রেলার

19 জানুয়ারি কিংবদন্তি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ৮৭ তম জন্মদিন । আর তাই তাঁকে স্মরণে রেখেই আজ প্রকাশ্যে এল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত শেষ তথ্যচিত্র 'আমি সৌমিত্র'র ট্রেলার (Ami Soumitra a Docu film on Soumitra Chatterjee) ।

10.Ganza seized by police : হেরোইন ও গাঁজা-সহ পুলিশের জালে দুই পাচারকারী

বারুইপুর পুলিশের জালে দুই বেআইনি মাদক পাচারকারী (Ganza seized by police)। একইসঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছে লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সহ হেরোইন ৷