1. Akhilesh will contest UP election : উত্তর প্রদেশ বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হতে পারেন অখিলেশ

সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব (Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav) এবার উত্তর প্রদেশ বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হতে পারেন ৷ ওই দলের সূত্র থেকে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ আজ দুপুরে হতে পারে ঘোষণা ৷



2. Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ 2 লক্ষ 82 হাজার, বাড়ল পজিটিভিটি রেট

দৈনিক করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী ৷ গতকাল প্রকাশিত রিপোর্টে দৈনিক সংক্রমণ আর পজিটিভিটি রেট দু'টোই কমেছিল (Corona Update in India) ৷ আজ ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ ৷ 15-18 বছর বয়সিদের 50%-এর টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে, জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ৷



3. Aparna Yadav Joins BJP : উত্তরপ্রদেশ ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ মুলায়মের পুত্রবধূর

বিজেপিতে যোগ দিলেন মুলায়ম সিং যাদবের ছোট পুত্রবধূ অপর্ণা যাদব (Daughter in law of Mulayam singh yadav Joins BJP) ৷ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে সমাজবাদী পার্টির কাছে যা বড় ধাক্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল (Big Set back for Samajwadi Party) ৷ আজ দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন তিনি ৷



4. TMC leader attacked : ভাটপাড়ায় তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি, অল্পের জন্য রক্ষা

ভাটপাড়ায় আক্রান্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার অসীম রায় ৷ আজ সকালে বাড়ির সামনে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় কয়েকজন দুষ্কৃতী (tmc leader allegedly attacked by bjp goons in bhatpara) ৷ গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় জোর বেঁচে যান তিনি ৷

5. Goa Assembly Election 2022 : গোয়ায় তৃণমূলের প্রথম একাদশে নেই লিয়েন্ডার, ফতোরদা থেকে লড়বেন লুইজিনহো

মঙ্গলবার গোয়া সফরে এসেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিনই প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল ৷ বিজেপি, কংগ্রেস, এনসিপি-শিবসেনা, আপ, জিএফপি-র বিরুদ্ধে লড়তে প্রার্থী তালিকায় নতুন চমক (Goa Assembly Election 2022) ৷



6. Vaccination of 15-18 Age Group : 50% ছাড়িয়েছে 15-18 বছর বয়সিদের টিকাকরণ, তরুণদের উৎসাহে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী

15-18 বছর বয়সিদের 50 শতাংশের বেশি করোনার টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছে ৷ এত অল্প সময়ে এই সাফল্যের জন্য যুবসমাজের প্রশংসা করেলন প্রধানমন্ত্রী (Narendra Modi Lauds Youngsters for Getting Vaccinated) ৷ সেই সঙ্গে করোনার বিরুদ্ধে এই লড়াইকে চালিয়ে যাওয়ার বার্তাও দিয়েছেন তিনি ৷



7. Army patrols in heavy snow : পা-আটকে যাচ্ছে বরফে, তাতেই চলছে সেনার টহল

যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ ৷ তার মধ্যেই চলছে সেনার টহল ৷ পা আটকে যাচ্ছে বরফে ৷ জম্মু ও কাশ্মীর তুষারের চাদরে ঢাকলেও কর্তব্যে খামতি নেই ভারতীয় সেনার ৷ বারামুল্লা ও কিশতওয়ারে নিয়মমাফিক সেনাবাহিনীর টহলের সেই ছবি সামনে এসেছে (Indian Army patrols in heavy snow) ৷

8. Cricket tournament on snow : বরফের উপর ম্যাট বিছিয়ে চলছে জমজমাট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

বছরের ছয়মাস পৃথিবীর বাকি অংশ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার সীমান্ত এলাকা ৷ প্রবল তুষারপাত আর বরফে ঢেকে যায় উপত্যকা ৷ তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে চলে যাওয়ায় থমকে যায় জনজীবন ৷ এই চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও মনোরঞ্জনের পথ খুঁজে নিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷

9. kagiso rabada rested : অতিরিক্ত খেলার চাপ, ভারতের বিরুদ্ধে নেই কাগিসো রাবাদা

গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে জৈব সুরক্ষা বলয়ে থেকে লাগাতার ক্রিকেট খেলেছেন কাগিসো রাবাদা ৷ অতিরিক্ত খেলার চাপ কমাতে তাঁকে ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে (kagiso rabada rested for ODI series) ৷



10. Jagdeep Dhankhar on Netai : মুখ্যসচিবকে শেষ সুযোগ, নেতাই নিয়ে টুইট রাজ্যপালের

7 জানুয়ারি নেতাই শহিদ দিবসে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নেতাই যেতে না দেওয়ার কারণ কী ? কেন তিনবার ডাকা সত্ত্বেও মুখ্যসচিব হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদী রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেননি ৷ এবার এই সবকিছু জানতে চান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar on Netai) ৷