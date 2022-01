1. Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ 2 লক্ষ 82 হাজার, বাড়ল পজিটিভিটি রেট

দৈনিক করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী ৷ গতকাল প্রকাশিত রিপোর্টে দৈনিক সংক্রমণ আর পজিটিভিটি রেট দু'টোই কমেছিল (Corona Update in India) ৷ আজ ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ ৷ 15-18 বছর বয়সিদের 50%-এর টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে, জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ৷

2. Goa Assembly Election 2022 : গোয়ায় তৃণমূলের প্রথম একাদশে নেই লিয়েন্ডার, ফতোরদা থেকে লড়বেন লুইজিনহো

মঙ্গলবার গোয়া সফরে এসেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিনই প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল ৷ বিজেপি, কংগ্রেস, এনসিপি-শিবসেনা, আপ, জিএফপি-র বিরুদ্ধে লড়তে প্রার্থী তালিকায় নতুন চমক (Goa Assembly Election 2022) ৷

3. IND vs SA 1st ODI : প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে 'বিরাট' চ্যালেঞ্জ রাহুলের

বিরাট-সহ টিমকে নেতৃত্ব দেওয়ার কঠিন চ্যালেঞ্জ রাহুলের সামনে (IND vs SA 1st ODI) ৷ এদিকে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে নেতৃত্বমুক্ত কোহলিকে দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা ৷ সাত বছর পর শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে মাঠে নামছেন কোহলি ৷

4. kagiso rabada rested : অতিরিক্ত খেলার চাপ, ভারতের বিরুদ্ধে নেই কাগিসো রাবাদা

গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে জৈব সুরক্ষা বলয়ে থেকে লাগাতার ক্রিকেট খেলেছেন কাগিসো রাবাদা ৷ অতিরিক্ত খেলার চাপ কমাতে তাঁকে ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে (kagiso rabada rested for ODI series) ৷

5. Jagdeep Dhankhar on Netai : মুখ্যসচিবকে ফের তলব, নেতাই নিয়ে টুইট রাজ্যপালের

7 জানুয়ারি বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী নেতাই যাচ্ছিলেন ৷ পথে পুলিশ তাঁকে আটকায় ৷ এর কারণ জানতে চেয়ে টুইট করলেন রাজ্যপাল (Jagdeep Dhankhar on Netai) ৷

6. West Bengal Weather Update : তাপমাত্রা কমলেও সপ্তাহান্তে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস

ঠান্ডার আমেজ ফিরে এসেছিল মাঘে ৷ কিন্তু আবারও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কথা জানাল আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

7. Biman Bose on tableau rejection : 'ঔপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামকে অস্বীকার করা হয়েছে', ট্যাবলো বাতিল বিতর্কে সরব বামেরা

রাজ্য সরকারের দাবিকে সমর্থন করে রাজধানীতে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে ট্যাবলো প্রদর্শনের দাবি জানিয়েছেন বিমান বসুরা (CPIM on WB tableau rejection) ৷

8. INS Ranvir Explosion : আইএনএস রণবীরে বিস্ফোরণ, মৃত 3 নৌসেনা

মুম্বইয়ের নেভি ডকইয়ার্ডে আইএনএস রণবীর যুদ্ধজাহাজে বিস্ফোরণ (Explosion in INS Ranvir) ৷ মৃত্যু হয়েছে 3 নৌসেনার ৷ জখম হয়েছেন 11 জন ৷

9. Mamata to campaign for Samajwadi Party : উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে সপা-র হয়ে প্রচারে মমতা

সমাজবাদী পার্টি নেতা কিরণময় নন্দ বৈঠক করতে হাজির হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে ৷ বৈঠক শেষে জানালেন, সপার হয়ে প্রচারে নামবেন তৃণমূল সুপ্রিমো (Mamata Banerjee to campaign for Akhilesh Yadav) ৷

10. Cyber Attack On WhatsApp: সাইবার দস্যুদের নজরে এবার হোয়াটসঅ্যাপ, সতর্কবার্তা পুলিশের

হ্যাকারদের এবার টার্গেট সাধারণ মানুষের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট (Cyber Attack On WhatsApp)। হোয়াটসঅ্যাপের চ্যাট নকল করে সেখান থেকে টাকা হাতানোর চেষ্টা করছে বিশেষ একটি গ্যাং। সতর্ক করল কলকাতা পুলিশ ৷