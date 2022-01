1.প্রয়াত নন্টে ফন্টের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ

আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হাঁদা ভোঁদা, নন্টে ফন্টের স্রষ্টা, জনপ্রিয় কার্টুন শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ (Narayan Debnath passes away in Kolkata) ৷

2.75 বছরে এই প্রথম, পিছল 26 জানুয়ারি কুচকাওয়াজের সময়

প্রতি বছর সাধারণতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজ শুরু হয় সকাল 10টায় ৷ এবার সেই সময় পরিবর্তন করা হচ্ছে ৷ স্বাধীনতার পর এই প্রথম ব্যতিক্রম (Republic day Parade Time) ৷

3.নেতাজি ট্যাবলো বিতর্কে সাফাই নির্মলার

সাধারণতন্ত্র দিবসে নেতাজি নামাঙ্কিত ট্যাবলো বাদ পড়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ইতিমধ্যেই চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee writes to Narendra Modi) ৷

4.কমল দৈনিক সংক্রমণ ও পজিটিভিটি রেট

ফের সংবাদ শিরোনামে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ৷ গত কয়েক দিন ধরে প্রতিদিন নতুন করে সংক্রামিত হচ্ছেন লক্ষাধিক মানুষ (Corona Update in India) ৷ তবে গত 24 ঘণ্টার দৈনিক সংক্রমণ আগের থেকে 20 হাজার 71 সংখ্যক কম, যা আশার আলো ৷

5.দিল্লিতে জেএনইউ পড়ুয়াকে ধর্ষণের চেষ্টা, তদন্তে পুলিশ

জেএনইউ-এর পিএইচ পড়ুুয়াকে ধর্ষণের চেষ্টা (rape attempt with PhD student of JNU), বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঞ্চল্য ৷

6.ধনুষ-ঐশ্বর্যের বিচ্ছেদে মন ভাঙল ভক্তদের, প্রোফাইল ছবি বদল রজনী-কন্যা সৌন্দর্যের

ধনুষ ও ঐশ্বর্যের বিচ্ছেদে (Fans left in shock over Dhanush Aishwaryaa's separation) মন ভাঙল ভক্তদের ৷ তাঁদের এই ঘোষণার পরই বাবা-বোনের সঙ্গে ছবি পোস্ট পোস্ট করলেন রজনীকান্তের অপর কন্যা সৌন্দর্য ৷

7.স্কুলের হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপে আপত্তিকর ছবি পোস্ট, বহিষ্কার শিক্ষক

প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের অনলাইন ক্লাসের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপত্তিকর ছবি পোস্ট করলেন শিক্ষক (School Teacher Posts Indecent Pictures in Students Online Group) ৷ মধ্যপ্রদেশে এই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে বহিষ্কার করলেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক (School Teacher Suspend) ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

8.সাধারণতন্ত্র দিবসে আসছে বিনয়-বাদল-দীনেশ, মুক্তি পাবে '8/12'

সাধারণতন্ত্র দিবসে মুক্তির পথে বিনয়-বাদল-দীনেশের (Binoy Badal Dinesh) বাংলা ছবি '8/12' ৷ অরুণ রায় পরিচালিত এই ছবি (Bengali cinema) নিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তেজনা তুঙ্গে ৷

9.ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার রবার্ট লেওয়ানডস্কি, বিশেষ সম্মান পেলেন রোনাল্ডো

ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার হলেন বায়ার্ন মিউনিখের তারকা ফুটবলার রবার্ট লেওয়ানডস্কি (FIFA The Best is Robert Lewandowski) ৷ পরপর দু’বার এই পুরস্কার জিতলেন তিনি ৷ ফিফার বিশেষ সম্মান পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (Cristiano Ronaldo Win FIFA Special Award) ৷ সর্বাধিক আন্তর্জাতিক গোলের রেকর্ড করায় তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে ৷

10.করোনা আক্রান্ত চন্দ্রবাবু নাইডু, বাড়িতেই নিভৃতবাসে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু করোনা সংক্রামিত ৷ নিজেই জানিয়েছেন এই খবর (N Chandrababu Naidu tests Covid) ৷