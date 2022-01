1. Republic day Parade Time : 75 বছরে এই প্রথম, পিছল 26 জানুয়ারি কুচকাওয়াজের সময়

প্রতি বছর সাধারণতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজ শুরু হয় সকাল 10টায় ৷ এবার সেই সময় পরিবর্তন করা হচ্ছে ৷ স্বাধীনতার পর এই প্রথম ব্যতিক্রম (Republic day Parade Time) ৷



2. Corona Update in India : কমল দৈনিক সংক্রমণ ও পজিটিভিটি রেট

ফের সংবাদ শিরোনামে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ৷ গত কয়েক দিন ধরে প্রতিদিন নতুন করে সংক্রামিত হচ্ছেন লক্ষাধিক মানুষ (Corona Update in India) ৷ তবে গত 24 ঘণ্টার দৈনিক সংক্রমণ আগের থেকে 20 হাজার 71 সংখ্যক কম, যা আশার আলো ৷

3. Narayan Debnath : প্রয়াত নন্টে ফন্টের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ

আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হাঁদা ভোঁদা, নন্টে ফন্টের স্রষ্টা, জনপ্রিয় কার্টুন শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ (Narayan Debnath passes away in Kolkata) ৷



4. Mamata Banerjee Pays Tribute : 'আমি কাছের মানুষ হিসাবে তাঁকে মনে ধরে রাখলাম', শাঁওলি মিত্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

শাঁওলি মিত্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee pays homage to Shaoli Mitra) ৷ তিনি বললেন, "আমাদের বহুদিনের সহকর্মী এবং সুহৃদ হিসেবে তিনি আমাদের মনের মণিকোঠায় থেকে যাবেন ।"



5. Firhad Hakim on Diamond Harbour Model : ডায়মন্ডহারবার মডেলকে স্বাগত জানিয়েও মমতার নির্দেশেই কাজ করার কথা ফিরহাদের মুখে

উনি যদি নিজে কোনও উদ্যোগ নিয়ে ভাল কাজ করেন সেটাকেও আমি স্বাগত জানাই, ডায়মন্ডহারবারে করোনা মোকাবিলায় অভিষেক মডেলের প্রশংসায় ফিরহাদ (Firhad Hakim Praises Diamond Harbour Model of Abhishek Banerjee)

6. Dilip Ghosh on Tableau Rejection : তৃণমূল সরকারের গাফিলতিতে বাতিল বাংলার ট্যাবলো, আক্রমণ দিলীপের

সাধারণতন্ত্র দিবসে রাজধানীতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের উপর বাংলার ট্যাবলো বাতিল করে দিয়েছে কেন্দ্র ৷ এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ এ বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিজেপির তথাগত রায় ৷ কিন্তু কী বললেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh on Tableau Rejection) ?



7. Rape Attempt in JNU : দিল্লিতে জেএনইউ পড়ুয়াকে ধর্ষণের চেষ্টা, তদন্তে পুলিশ

জেএনইউ-এর পিএইচ পড়ুুয়াকে ধর্ষণের চেষ্টা (rape attempt with PhD student of JNU), বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঞ্চল্য ৷



8. Earthquake in Afghanistan : আফগানিস্তানের পশ্চিমে জোড়া ভূমিকম্প, মৃত কমপক্ষে 22

আফগানিস্তান-তুর্কমেনিস্তান সীমান্তে অবস্থিত প্রত্যন্ত বাঘদিস ৷ সোমবার দু'বার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল এলাকা (Earthquake in Afghanistan) ৷

9. Dhanush Wife Aishwaryaa Separate: 18 বছরের সম্পর্কে ইতি, ঐশ্বর্যের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘোষণা ধনুষের

18 বছরের সম্পর্কে ইতি টেনে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ধনুষ (Dhanush parts ways with Aishwarya)৷ তিনি এই ঘোষণা করে জানিয়েছেন, রজনীকান্ত-কন্যা ঐশ্বর্যের (Dhanush and his Wife Aishwaryaa Separate After 18 Years Of marriage) সঙ্গে তাঁর পথ এ বার থেকে আলাদা ৷



10. FIFA The Best : ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার রবার্ট লেওয়ানডস্কি, বিশেষ সম্মান পেলেন রোনাল্ডো

ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার হলেন বায়ার্ন মিউনিখের তারকা ফুটবলার রবার্ট লেওয়ানডস্কি (FIFA The Best is Robert Lewandowski) ৷ পরপর দু’বার এই পুরস্কার জিতলেন তিনি ৷ ফিফার বিশেষ সম্মান পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (Cristiano Ronaldo Win FIFA Special Award) ৷ সর্বাধিক আন্তর্জাতিক গোলের রেকর্ড করায় তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে ৷