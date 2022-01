1.Drone Attack in Abu Dhabi : আবু ধাবিতে ড্রোন হামলা, দুই ভারতীয়-সহ মৃত তিন

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাজধানী আবু ধাবিতে ড্রোন হামলা (Drone Attack in Abu Dhabi) ! বিস্ফোরণে প্রাণ গেল অন্তত তিনজনের ৷ তাঁদের মধ্যে দু’জন ভারতীয় এবং একজন পাকিস্তানি ৷ হামলার দায় স্বীকার করেছে ইয়েমেনের ইরানি মদতপুষ্ট হাউথি বিদ্রোহী বাহিনী ৷

2.Sputnik Vaccine Certificate : স্পুটনিক টিকার শংসাপত্রও মিলছে কোউইনে, আদালতে জানাল কেন্দ্র

স্পুটনিক টিকার ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারীরা শংসাপত্র পাননি ৷ এই অভিযোগে জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা । সেই মামলার শুনানিতে আজ, সোমবার কেন্দ্রের তরফে আদালতকে জানানো হয় যে স্পুটনিক টিকার শংসাপত্রও মিলছে কোউইনে (centre tells to court that sputnik vaccine certificates are available in cowin) ৷

3.India's First Homegrown mRNA Vaccine : ফেব্রুয়ারিতেই ওমিক্রন রুখতে ভারতের প্রথম মেসেঞ্জার এমআরএনএ টিকার ট্রায়াল

ভারতের প্রথম ‘মেসেঞ্জার এমআরএনএ’ টিকা (India's First Homegrown mRNA Vaccine) তৈরির কাজ শেষ ৷ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই এই টিকার ট্রায়াল শুরু হয়ে যাবে মানবদেহে ৷ টিকাটি তৈরি করেছে পুনের জেনোভা বায়োফার্মাসিউটিক্যালস (Gennova Biopharmaceuticals Ltd) ৷ করোনার (Coronavirus) নতুন ভ্যারিয়্যান্ট ওমিক্রনের (Omicron Variant) জন্যও এমআরএনএ টিকা তৈরি করেছে তারা ৷

4.anubrata mondal wins lottery : কেষ্ট ভাগ্যে 1 কোটি টাকার লটারি ? অনুব্রত বললেন মিথ্যা

এক কোটি টাকার লটারি জেতার একটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে ৷ সেখানে রয়েছে অনুব্রত মণ্ডলের ছবি ৷ যা হু হু করে ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ সত্যিই কি 1 কোটি টাকার লটারি পেয়েছেন অনুব্রত (is anubrata mondal wins 1 crore lottery) ?

5.Blood for legal case cost : মামলা চালাতে অর্থ চাই, তাই রক্ত বিক্রি করতে এসেছি ; হাসপাতালে অসহায় গৃহবধূ

গার্হস্থ্য হিংসার শিকার সেই গৃহবধূ আজ তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে আসেন ৷ উদ্দেশ্য, নিজের রক্ত বিক্রি করে অর্থ জোগাড় করা ৷

6.Punjab Assembly Election 2022 : ভোট পিছল পঞ্জাবে

14 ফেব্রুয়ারির বদলে পঞ্জাবে নির্বাচন হবে 20 ফেব্রুয়ারি (Punjab Assembly Election 2022) ৷ সোমবার বৈঠক শেষে একথা জানাল নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India) ৷

7.Chidambaram on Goa Poll : বিজেপিকে ফায়দা দিতে গোয়ায় তৃণমূল-আপ ভোট ভাগ করতে চায়, অভিযোগ কংগ্রেসের

আগামী 14 ফেব্রুয়ারি গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন (Goa Assembly Poll 2022) ৷ সেই ভোটে বিজেপিকে তৃণমূল ও আপ সুবিধা করে দিতে চাইছে বলে অভিযোগ করলেন কংগ্রেসের পি চিদম্বরম (congress leader p chidambaram attacks tmc aap on goa assembly election 2022) ৷ পালটা সমালোচনা তৃণমূল ও আপের ৷

8.Australian Open 2022 : সহজ জয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যাত্রা শুরু নাদালের, জিতে এগোলেন বার্টি-ওসাকাও

মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কোস গিরনকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে পা রাখলেন নাদাল (Rafael Nadal beats Marcos Giron in the first round) ৷ স্প্যানিশ মায়েস্ত্রোর পক্ষে ম্যাচের ফল 6-1, 6-4, 6-2 ৷

9.12 to 14 Vaccination : মার্চের শুরুতে 12 থেকে 14 বয়সিদের টিকাকরণ শুরুর সম্ভাবনা

রূপরেখা তৈরিই রয়েছে, সব ঠিকঠাক থাকলে ফেব্রুয়ারির শেষ কিংবা মার্চের শুরুতেই হবে 12 থেকে 14 বয়সিদের টিকাকরণ কর্মসূচি (12 to14 age group COVID vaccination all set to begin from March) ৷ এমনই জানালেন এনটিএজিআই ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ারম্যান ডঃ এনকে অরোরা ৷

10.Safe Drive Save Life : বাঁকুড়ার ব্ল্যাকস্পটে পথনাটিকায় 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি

কয়েকদিন আগে বাঁকুড়া জেলার ধলডাঙ্গা মোড়কে ব্ল্যাক স্পট হিসেবে চিহ্নিত করেছে পুলিশ প্রশাসন ৷ বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করতে হলে এই ধলডাঙা মোড়ের উপর দিয়ে যেতে হয় ৷ প্রতিদিন হাজারো যানবাহনের আনাগোনা ৷