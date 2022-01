1.দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও বাড়ল সংক্রমণের হার

সোমবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Ministry of Health) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 2 লক্ষ 58 হাজার 89 জন ৷

2.প্রয়াত কত্থক সম্রাট পন্ডিত বিরজু মহারাজ

প্রয়াত প্রখ্যাত কত্থক নৃত্য শিল্পী পন্ডিত বিরজু মহারাজ (Pandit Birju Maharaj is no more) ৷

3.'অ-কল্যাণের মুক্তি চাই, শ্রীরামপুরের নতুন সাংসদ চাই', রিষড়ায় পোস্টার কল্যাণের বিরুদ্ধে

কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পোস্টারে ছয়লাপ রিষড়া (poster against TMC MP Kalyan Banerjee in Rishra)

4.বিরজু মহারাজের প্রয়াণে শোকাহত নমো, নৃত্যশিল্পী না-হলে কী হতেন ?

বিরজু মহারাজের প্রয়াণে শোকাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi condoles death of Birju Maharaj)৷ কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী না-হলে কী হতেন বিরজু মহারাজ (Pandit Birju Maharaj passes away)? শেয়ার করেছেন তাঁর নাতনি রাগিনী ৷

5.আজ নতুন বছরের শীতলতম দিন

তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 22 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন 12 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে বলে আগেই জানিয়েছিল হাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণবঙ্গে তিন থেকে চার ডিগ্রি ও উত্তরবঙ্গে দুই থেকে তিন ডিগ্রি পারদ নামার পূর্বাভাস দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে ৷ (West Bengal Weather Update) ৷

6.অনুরাগ কাশ্যপের নাম করে প্রতারণার চেষ্টা, পুলিশের দারস্থ পরিচালক

সেক্রেড গেমস-এর তৃতীয় অধ্যায় বানাচ্ছেন অনুরাগ কাশ্যপ তার জন্য বিভিন্ন বয়সি বেশ কিছু অভিনেত্রী খুঁজছেন তিনি, যাঁদের তথাকথিত 'বোলড সিন' করতে কোন আপত্তি নেই ৷ ঠিক এভাবেই অনুরাগের নাম ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতারণার চেষ্টা করল এক ব্যক্তি ৷ পুলিশের দারস্থ হবেন বলে জানালেন পরিচালক (Scammer tries to use the name of Anurag ) ৷

7.করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে মন্দা ওয়েলিংটনের শীত পোশাকের বাজারে

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের জেরে মাথায় হাত ওয়েলিংটনের শীত পোশাক বিক্রেতাদের (Covid Effects in Wellington Winter Clothing Market) ৷ সপ্তাহের কাজের দিনগুলি তো বটেই, ক্রেতার দেখা নেই শনি-রবিবারের বাজারেও ৷ কোভিডের আগে যেখানে প্রতি বছর সপ্তাহের 7 দিনই ভিড় উপচে পড়ত ওয়েলিংটন মার্কেটে (Wellington Winter Clothing Market) ৷ সেখানে ক্রেতাদের দেখা নেই বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা (Losses in Wellington Winter Clothing Market) ৷

8.প্রয়াত শাঁওলি মিত্র, নীরবে না ফেরার দেশে শম্ভু-কন্যা

74 বছর বয়সে প্রয়াত শাঁওলি মিত্র (Shaoli Mitra Passes Away) ৷ মৃত্যুর আগে ইচ্ছেপত্র লিখেছিলেন শাঁওলি ৷ সেখানে বাবা শম্ভু মিত্রের পথে হেঁটে মৃত্যুর পর মরদেহ নিয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন তিনি ৷

9.ভাল খবর এবার কাকে আগে জানাব ? শাঁওলির প্রয়াণে শোকাহত অভিনেতা সুদীপ

না-ফেরার দেশে নাট্য ব্যক্তিত্ব শাঁওলি মিত্র (Shaoli Mitra Passes Away) । তাঁর কাছে অভিনয়ের তালিম পেয়েছেন এমন অগণিত অভিনেতার মধ্যে একটি নাম সুদীপ সেনগুপ্ত । দিদিকে ঘিরে স্মৃতির পাতা ওল্টালেন অভিনেতা ।

10.একমাসের মধ্যেই মোহভঙ্গ ! ঘাসফুল ছাড়লেন গোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক

গোয়া বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলকে জোর ধাক্কা দিয়ে ঘাসফুল ছাড়লেন গোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক অ্যালেক্সিও রেজিনাল্ডো লৌরেনকো ৷