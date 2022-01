1.Down Dattapukur Local Halts : দোমোহনীর আতঙ্ক ফিরল বামনগাছিতে, ভাঙা ফিশপ্লেট দেখে থামল দত্তপুকুর লোকাল

বিকট শব্দে ভাঙল ফিশপ্লেট ৷ মাঝপথেই থামতে হল ডাউন দত্তপুকুর লোকালকে (Down Dattapukur Local) ৷ অল্পের জন্য এড়াল দুর্ঘটনা ৷ উত্তর 24 পরগনার বামনগাছিতে ফিরল দোমোহনীর আতঙ্ক ৷

2.Novak Djokovic Visa Plea Dismissed : খারিজ জকোভিচের আবেদন, অস্ট্রেলিয়ার ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল আদালতে

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলার সব আশা কার্যত শেষ বিশ্বের 1 নম্বর টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচের (Novak Djokovic Loses Australian Visa Case) ৷ শুনানি শেষে দীর্ঘ সময়ের আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে তাঁর ভিসা বাতিলের বিরুদ্ধে করা আবেদন খারিজ করে দিল অস্ট্রেলিয়ার ফেডেরাল আদালতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন 3 সদস্যের বেঞ্চ (Federal Courts Three Judges Bench Dismissed Novak Djokovics Australian Visa Plea) ৷ প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে নেওয়া হয়েছে ৷

3.Goa Assembly Election 2022 : গোয়ায় মমতার পাল্টা কেজরিওয়ালের, সরকারে এলে মহিলা ও যুবদের ভাতার প্রতিশ্রুতি

শেষমেশ কি পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতেই আস্থা রাখলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal in Goa) ? গোয়ার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের (Goa Assembly Election 2022) আগে 13 দফা প্রতিশ্রুতির ডালি সাজিয়ে হাজির হলেন তিনি ৷ জানালেন, গোয়ায় তাঁর দল সরকার গড়লে নিয়মিত ভাতা পাবেন মহিলা ও বেকার যুবক-যুবতীরা ৷ কেজরিওয়ালের এই ঘোষণায় মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর (TMC AAP fight in Goa) সংখ্য়া বাড়ল বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷

4.Salman Khan files defamation suit against neighbour: প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা সলমনের, কেন ?

প্রবাসী প্রতিবেশী কেতন কক্কড়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন সলমন খান (salman khan files defamation case against neighbour)৷ গুগুল, ইউটিউব-সহ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির বিরুদ্ধেও অভিযোগ এনেছেন তিনি (salman khan panvel neighbour controversy)৷

5.truck accident at ashok nagar : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পণ্যবাহী লরি, মৃত 2

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ল পণ্যবাহী লরি (ashok nagar accident) ৷ অশোকনগরের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চালক ও খালাসির (2 dies in truck accident at ashok nagar) ৷

6.Nalanda Hooch Consumption Death : নালন্দায় বিষমদ পান করে অন্তত 10 জনের মৃত্যু

নালন্দায় বিষমদ পান করে অন্তত 10 জনের মৃত্যুর অভিযোগ (Several Dead in Nalanda Due to Hooch Consumption) ৷ যদিও এই ঘটনায় বিহার প্রশাসনের তরফে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি ৷ নালন্দার এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে ৷

7.Dilip Ghosh On Bengal Civic Poll 2022 : পৌরভোট একমাস পিছনো উচিত ছিল, মত দিলীপ ঘোষের

বিজেপির দাবি অর্ধেক মেনেছে নির্বাচন কমিশন, নিউটাউনের ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ এমনটাই জানালেন (BJP Leader Dilip Ghosh criticizes Mamata Government over Bengal Civic Poll) ৷

8.Bangladeshi woman arrested by BSF: ভালবাসার টানে সীমান্ত পেরিয়ে কোচবিহারে ঢুকে গ্রেফতার বাংলাদেশি যুবতী

ভালবাসার টানে সীমান্ত পেরিয়ে কোচবিহারে ঢুকতে গিয়ে বিএসএফ-এর হাতে গ্রেফতার হলেন বাংলাদেশি যুবতী (Bangladeshi woman arrested by BSF) ৷

9.Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ 2 লক্ষ 71 হাজার, সামান্য কমল সংক্রমণের হার

দৈনিক সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী হলেও আজ পজিটিভিটি রেট 16.66 শতাংশ থেকে কমে 16.28 শতাংশ (Corona Update in India) ৷ আজ 16 জানুয়ারি ৷ 2021-এর এই দিনে দেশে টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় (Covid Vaccination One year) ৷ গত এক বছরে আজ সকাল পর্যন্ত 156 কোটিরও বেশি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে ৷

10.Sweet Lime Peels in Cancer Prevention : মুসাম্বির খোসাই রুখতে পারে ক্যানসার, জানালেন গবেষকরা

দূষিত জলের কারণে হওয়া ক্যানসারকে রুখে দিতে পারে মুসাম্বি লেবুর খোসা ৷ ফেলে দেওয়া এই লেবুর খোসা থেকেই এমন এক পদার্থ তৈরি করলেন গবেষকরা যা জল থেকে অনেক ক্ষতিকারক 'হেভি মেটাল'-সহ আরও কিছু পদার্থকে নিষ্কাশন করতে সক্ষম (Researchers are using Sweet Lime Peels to prevent Cancer) ৷