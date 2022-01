1.Bikaner-Guwahati Express Accident : ঝাঁকুনি অনুভব হতেই ব্রেক কষে দি, তারপর দেখি ...

"গাড়ি 95-100 কিমি গতিতে ছিল ৷ দোমোহনি ষ্টেশনে সবুজ সংকেত দেখেই ট্রেনটি চালাচ্ছিলাম । হঠাৎ অ্যাডভান্স সিগন্যালের আগে ঝাঁকুনি অনুভব করি ।

2.Novak Djokovic Visa Cancels : দ্বিতীয়বারেও ভিসা বাতিল, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নেই জকোভিচ

অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসন মন্ত্রী অ্যালেক্স হক নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁর ভিসা বাতিল করে দেন ৷ ফলে তাঁর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এ বছর আর অংশ নেওয়া হল না (Novak Djokovic Visa Cancels) ৷

3.Kunal-Kalyan Controversy : ‘চ্যাপ্টার ক্লোজ’ টুইট করে কল্যাণ বিতর্কে ইতি টানলেন কুণাল ?

শুক্রবার একটি টুইট করেছেন কুণাল ঘোষ ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, চ্যাপ্টার ক্লোজড ৷ কেন তিনি লিখলেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে (what is the reason behind kunal ghosh chapter closed tweet) ৷

4.Bomb recovered from Delhi : সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে রাজধানীতে আইইডি উদ্ধার

দিল্লিতে নাশকতার ছক বানচাল ৷ পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হল ফুলের বাজারে রাখা আইইডি বিস্ফোরক ৷

5.Bikaner-Guwahati Express Accident : ইঞ্জিনের ত্রুটিতেই বেলাইন বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ? জানালেন রেলমন্ত্রী

ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকার ফলেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস (Bikaner-Guwahati Express Accident) ৷ প্রাথমিক তদন্তের পর এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ শুক্রবার দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে একথা জানান কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ (Ashwini Vaishnaw comments on Maynaguri Train Accident) ৷

6.Mouni Roy in bikini: বিয়ের জল্পনার মাঝেই বিকিনিতে মৌনি, ছবি-ভিডিয়োয় আগুন ইন্টারনেটে

বিয়ে নিয়ে জল্পনার (mouni roy wedding rumours) মধ্যেই বিকিনি অবতারে (mouni roy yellow bikini pictures) ছবি ও ভিডিয়ো পোস্ট করে ইন্টারনেটে ঝড় তুললেন মৌনি রায় (mouni roy beach vacation)৷

7.Rare Operation in Kalyani Hospital : ডিম্বাশয় থেকে 12 কেজির টিউমার বাদ দিয়ে নজির কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালের

বুধবার, 12 জানুয়ারি তিনি 1.5 কেজি ওজনের সুস্থ সন্তান প্রসব করেছিলেন ৷ কিন্তু তারপরও পেট গর্ভবতী মহিলার মতোই ছিল ৷ এরপর জেএনএম হাসপাতালের চিকিৎসকেরা বিরল অস্ত্রোপচার করলেন (Rare Operation in Kalyani Hospital) ৷

8.High Court On Bengal Civic poll 2022 : করোনার বাড়বাড়ন্তে পৌরভোট স্থগিত হবে কি, 48 ঘণ্টার মধ্যে কমিশনকে সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে চার পৌরনিগমের নির্বাচন আপাতত 4-6 সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা যায় কি না, সেই বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে 48 ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । (High Court orders State Election Commission)

9.Guwahati Bikaner Express Derail : উদ্ধারকাজ শেষ, কেন দুর্ঘটনা ঘটল জানতে এসেছি, দোমোহনি পৌঁছে বললেন রেলমন্ত্রী

শুক্রবার সকালে ময়নাগুড়ির দোমোহনিতে পৌঁছন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এখানেই আপ গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত (Guwahati-Bikaner Express Derailed) হয় ৷

10.Bikaner-Guwahati Express Accident : মেয়ের মৃত্যুতে ফিরছিলেন বাড়ি, রেল দুর্ঘটনায় নিজেই পড়ে রইলেন মর্গে

ভাইয়ের খোঁজে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে গিয়েছিলেন প্রদীপ বর্মন (Bikaner-Guwahati Express Derail) ৷ খোঁজখবর নিয়ে শেষে ভাইয়ের দেহ খুঁজে পেলেন হাসপাতালের মর্গে ৷