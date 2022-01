1. Guwahati Bikaner Express Derail : দোমোহনির রেল দুর্ঘটনায় মৃত অন্তত 9, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ শুরু

দোমোহনিতে উদ্ধারকাজ শেষে এবার শুরু হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বগিগুলিকে সেখান থেকে সরানোর প্রক্রিয়া (Restoration Work Starts in Domohani) ৷ ইতিমধ্যে রেলের বিশেষ ক্রেন সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷

2. Corona Update in India : করোনার দৈনিক সংক্রমণ 2 লক্ষ 64 হাজারের বেশি

গতকাল আড়াই লাখের কাছাকাছি পৌঁছেছিল করোনার দৈনিক সংক্রমণ ৷ আজ তা দাঁড়িয়েছে 2 লক্ষ 64 হাজারে (Corona Update in India) ৷ তবে সংক্রমণ বৃদ্ধির হার আগের দিনের থেকে কম ৷

3. Guwahati Bikaner Express Derail : ময়নাগুড়ির ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের গ্রিন চ্যানেল করে আনা হল উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে

ময়নাগুড়িতে গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুত (Guwahati Bikaner Express derailment) হওয়ার ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধির আশঙ্কা ৷ জখমদের গ্রিন করিডর করে নিয়ে আসা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ৷

4. Guwahati Bikaner Express Derail : দোমোহনির রেল দুর্ঘটনার কারণ কি ট্রেনের গতি ? উঠছে প্রশ্ন

আপ গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার (Guwahati Bikaner Express derailment) নেপথ্য কারণ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷



5. Gangasagar Mela 2022 : গঙ্গাসাগরে করোনা আক্রান্ত 13, রয়েছেন সেফ হোমে

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সাগরমেলায় (Gangasagar Mela 2022) প্রবেশের 13টি পয়েন্ট দিয়ে মোট 3 লক্ষ 2 হাজার মানুষ মেলায় এসেছেন । এঁদের প্রত্যেককে আলাদা করে স্ক্রিনিং করা হয়েছে । করা হয়েছে করোনা পরীক্ষাও । এর মধ্যে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে 13 জনের । পজিটিভ প্রত্যেককে সেফ হোমে পাঠানো হয়েছে ।

6. BJP candidates in UP Assembly Polls 2022 : উত্তরপ্রদেশের 172 আসনে প্রার্থিতালিকা চূড়ান্ত বিজেপির; লড়ছেন যোগী, উপমুখ্যমন্ত্রীরা

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) 172 জনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছে বিজেপি (BJP finalises nominees for 172 seats in UP polls) ৷ ভোটে লড়বেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (Adityanath is likely to field from Ayodhya) ও উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য ও দীনেশ শর্মা ৷



7. joydev kenduli mela 2022 begins: হাতে গোনা পুণ্যার্থী, শুরু হল 400 বছরের প্রাচীন জয়দেব মেলা

হাতে গোনা পুণ্যার্থী নিয়েই শুরু হল 400 বছরের প্রাচীন জয়দেবের মেলা (Joydev Kenduli Mela 2022) ৷ মকর সংক্রান্তিতে পুণ্যস্নান সারছেন কয়েকজন ৷ বাউল-ফকিরের সংখ্য়াও নেই বললেই চলে ৷



8. Traffic Police Death : বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবলের

রাতের শহরে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল কলকাতা পুলিশের এক ট্রাফিক কনস্টেবলের (Traffic Police Death) ৷



9. Sourav Ganguly returns to shooting floor: সুস্থ হয়ে ফ্লোরে ফিরলেন মহারাজ, শুরু হল দাদাগিরির শুটিং

করোনা থেকে সেরে উঠে ফ্লোরে ফিরলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly returned to shooting floor) ৷ ফের শুরু হল দাদাগিরির শুটিং (Dadagiri season 9) ৷



10. Guwahati Bikaner Express Derail : দোমোহনিতে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত কমপক্ষে 8, জানালেন এনডিআরএফ আধিকারিক

বৃহস্পতিবার বিকেল 5টা নাগাদ ময়নাগুড়ির দোমোহনির কাছে লাইনচ্যুত হয় 15633 আপ গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস ৷ ঘটনাস্থল থেকে পরিস্থিতি সরাসরি ক্যামেরাবন্দি করলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷ উদ্ধারকার্য চালাচ্ছেন এনডিআরএফ, এসএসবি, বিএসএফ জওয়ানরা ৷