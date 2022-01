1.Guwahati-Bikaner Express derail : নিহত তিন, আহত শতাধিক; দোমোহানির ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ রেলের

আজ বিকেলে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির দোমোহনির কাছে লাইনচ্যুত হয় 15633 আপ গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস ৷

2.Train Accident at North Bengal : ময়নাগুড়িতে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা, লাইনচ্যুত 12টি বগি

উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ৷ লাইনচ্যুত গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস (Train Accident at North Bengal) ৷ জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির দোমোহনির কাছে ঘটনাটি ঘটেছে ৷

3.Pawar Attack on UP BJP : উত্তরপ্রদেশে আরও ভাঙবে বিজেপি, হুঁশিয়ারি পাওয়ারের

আগামী 10 ফেব্রুয়ারি থেকে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচন (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) শুরু ৷ তার আগে বিজেপিতে ভাঙন শুরু হয়েছে (up bjp exodus continues) ৷ তা নিয়েই এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারের হুঁশিয়ারি, উত্তরপ্রদেশে আরও ভাঙবে বিজেপি ৷

4.Asansol Suicide Case : মায়ের মৃত্যুশোকে আত্মঘাতী দুই ভাই, আশঙ্কাজনক বোন

মায়ের অসুস্থতায় প্রথম থেকেই হতাশ ছিলেন বড় ছেলে ৷ মায়ের মৃত্যুশোক সামলাতে না পেরে আত্মঘাতী দুই ভাই ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বোন ৷ এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আসানসোলে (Asansol Suicide Case) ৷

5.Moynaguri Train Accident : মমতার কাছে রেল দুর্ঘটনার খবর নিলেন মোদি

বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়ির দোমোহনিতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিকানের-গৌহাটি এক্সপ্রেস (Moynaguri Train Accident) ৷ রেল দুর্ঘটনার খবর কানে যেতেই এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কাছ থেকে খোঁজখবর নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi seeks information on train accident from Mamata Banerjee) ৷

6.Covid Norms Violation : মা কিচেনে খাবার কেনার লাইনে শিকেয় করোনাবিধি, অসহায় পৌরকর্মীরা

মালদার মঙ্গলবাড়িতে পৌরসভা পরিচালিত মা কিচেনে শিকেয় করোনাবিধি (Covid Norms Violation in Ma Kitchen) ৷ খাবার কেনার লাইনে মানা হচ্ছে না দূরত্ববিধি ৷ ক্রেতাদের অধিকাংশেরই মুখে থাকছে না মাস্ক ৷ পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তা মেনে নিয়েছেন মা কিচেনের দায়িত্বপ্রাপ্ত পৌরকর্মীরাও ৷

7.Yogi to Contest from Ayodhya : অযোধ্যা থেকে প্রার্থী হতে পারেন যোগী আদিত্যনাথ

আগামী মাসেই শুরু হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন (UP Assembly election 2022) ৷ সেই ভোটে রাম জন্মভূমি অযোধ্যা থেকে প্রার্থী হতে পারেন ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (up cm yogi adityanath to fight up assembly election from ayodhya) ৷ বিজেপি সূত্রে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে ৷

8.Malda District Court : আদালতের শৌচালয় থেকে পালাল আসামী, চাঞ্চল্য মালদায়

এক বছর আগে গ্রেফতার হওয়া বাংলাদেশী আসামীর সাজা ঘোষণার দিন ছিল বৃহস্পতিবার ৷ তার জন্য মালদা জেলা আদালতে (malda district court news) নিয়ে আসা হলে শৌচালয়ে যাবার নাম করে পালায় সে ৷

9.Anubrata Slams Suvendu : শুভেন্দু নেংটি ইঁদুর, চুরি করে জিতেছে : অনুব্রত

"শুভেন্দু অধিকারী নেংটি ইঁদুর, চুরি করে জিতেছে ৷ আর ওদের দলটা হল জাস্ট ভেড়ার দল ৷ ওদের নাম দিন ভেড়ার দল ৷" কটাক্ষ তৃণমূল বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের (anubrata on suvendu) ।

10.Gold Seized : কলকাতা বিমানবন্দরে বাজেয়াপ্ত দেড় কেজি সোনা

পাচারের আগেই কলকাতা বিমানবন্দরে উদ্ধার 66 লক্ষ টাকার সোনা (Gold Seized) ৷ আটক দুই ৷