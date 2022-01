1. Modi CMs interaction : ঊর্ধ্বমুখী দৈনিক করোনা সংক্রমণ, আজ মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

দেশের করোনা সংক্রমণ নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Modi to conduct review meeting with Chief Ministers) ৷ 9 জানুয়ারি স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে একদফা বৈঠক করেছেন তিনি ৷ আজ মুখ্যমন্ত্রীদের থেকে সরাসরি হালহকিকত জানবেন মোদি ৷



2. Corona Update in India : সংক্রমণ বাড়ল 27 শতাংশ, একদিনে দেশে আক্রান্ত প্রায় আড়াই লক্ষ !

প্রতিদিন বেড়ে চলেছে করোনার দৈনিক সংক্রমণ (India reports new COVID cases) ৷ গত 24 ঘণ্টায় গোটা গেশে আক্রান্ত হয়েছেন 2 লক্ষ 47 হাজার 417 জন, গতকালের থেকে যা 27 শতাংশ বেশি ৷



3. Padma Shri DharmaNarayan Barma : তুফানগঞ্জে ধর্মনারায়ণ বর্মার হাতে পদ্মশ্রী তুলে দিলেন জেলাশাসক

2021-এর জানুয়ারিতে ভারত সরকার প্রবীণ গবেষক ধর্মনারায়ণ বর্মাকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেছিল ৷ সেই সম্মান তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক (Padma Shri to Dharmanarayan Barma) ৷



4. Dilip slams Mamata : ভিনরাজ্যের অপরাধীদের আশ্রয় দিয়েছেন দিদি, আক্রমণ দিলীপের

ভারতে যেখানে যত অপরাধ হচ্ছে, সেই সব অপরাধীরা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিচ্ছে ৷ আর তাদের তৃণমূল সরকার নিজের ছাতার তলায় রেখেছেন, তৃণমূল সুপ্রিমোকে আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা ।

5. BJP Vivek Bahini : পথ চলা শুরু বিজেপির বিবেক বাহিনীর

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে 20 হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সূচনা হল বিজেপির বিবেক বাহিনী (Vivek Bahini of Bengal BJP)। বিবেক বাহিনীর সঙ্গে প্রায় 100 জন ডাক্তার যুক্ত আছেন ।

6. Covid Vaccination in Kolkata : 3 লক্ষ মানুষ এখনও দ্বিতীয় ডোজ নেননি কলকাতায় !

কলকাতা পৌরনিগম (Kolkata Municipal Corporation) সূত্রে খবর, দ্বিতীয় ডোজ না নেওয়া সিংহভাগ ব্যক্তিই আদতে জেলার বাসিন্দা, তবে কলকাতার বাসিন্দাও কিছু রয়েছেন ওই তালিকায় ৷



7. West Bengal Weather Update : আজ, কাল বৃষ্টির পৌষমাস, ঠান্ডার সর্বনাশ

মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে ডুব দিতে যাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা ৷ কিন্তু এবার বৃষ্টিতে ভিজে স্নান সারতে হবে তাঁদের, জানাচ্ছে আবহাওয়া অফিস ৷ জানুয়ারির মাঝামাঝি বৃষ্টিতে শীত বিদায়ের পালা শুরু (West Bengal Weather Update) ৷



8. Arjun Malaika Answer Break Up Rumours : বিচ্ছেদের খবরে কী প্রতিক্রিয়া মালাইকা-অর্জুনের ?

ইন্টারনেটে ছড়িয়েছে তাঁদের ব্রেক-আপ (Arjun Malaikas Answer To Break Up Rumours) নিয়ে গুঞ্জন ৷ একটি পোস্ট করে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন অর্জুন কাপুর ও মালাইকা অরোরা ৷



9. Mouni Roy To Marry Soon : আবার বিয়ে বলিউডে! চলতি মাসেই গোয়ায় সাত পাকে বাঁধা পড়ছেন মৌনি

প্রাথমিকভাবে দুবাইয়ে হওয়ার কথা থাকলেও সাম্প্রতিক করোনা পরিস্থিতিতে পরিকল্পনায় বদল হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশের একটি প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম ৷ ওয়েডিং ডেস্টিনেশন হিসেবে গোয়াকেই বেছে নিয়েছেন দু'জনে (Mouni and Suraj wedding ceremony will be in Goa) ৷



10. Australian Open Draw Postponed : জকোভিচের ভিসা অনিশ্চিত, স্থগিত অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ড্র

নোভাক জকোভিচের ভিসা পাওয়া নিয়ে অনিশ্চিত ৷ তাই স্থগিত করা হল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ড্র (Australian Open Draw Postponed) ৷