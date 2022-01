1.Prosenjit Chatterjee COVID positive : করোনা আক্রান্ত প্রসেনজিৎ, রয়েছেন নিভৃতবাসে

একইদিনে করোনা আক্রান্তের খবর দিয়েছেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় (Actress Swastika Mukherjee also tested positive for COVID) ৷ মজার ছলে তিনি জানান, তিনি যে যমের অরুচির তালিকায় নেই, তাঁর করোনা আক্রান্ত হওয়া সেটাই প্রমাণ করে ৷

2.Arrest warrant for swami prasad : দল ছাড়তেই স্বামী প্রসাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

সাত বছরের পুরনো মামলায় স্বামী প্রসাদ মৌর্যের নামে এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে (Arrest warrant for swami prasad) ৷ আগামী 24 জানুয়ারি তাঁকে আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে সুলতানপুর কোর্ট ৷

3.Firing at Amherst Street : আমহার্স্ট স্ট্রিটে গুলি, আহত ব্যবসায়ী

বালিগঞ্জের পর উত্তর কলকাতা ৷ তিনদিনের মাথায় ফের শহরে চলল গুলি ৷ উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকার কেশব চন্দ্র সেন রোডে (Firing at Amherst Street) এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় উত্তেজনা এলাকায় ।

4.Mamata Banerjee On Gangasagar Mela: আরটি-পিসিআর টেস্ট ছাড়া কোনওমতেই গঙ্গাসাগরে প্রবেশ নয়: মুখ্যমন্ত্রী

আরটি-পিসিআর টেস্ট ছাড়া কোনওমতেই গঙ্গাসাগরে প্রবেশ করা যাবে না ৷ তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee On Gangasagar Mela) ৷

5.Suvendu Attacks Mamata Govt : বিজেপি-বিরোধী দলনেতাকে ভয় পায় রাজ্য সরকার, দাবি শুভেন্দুর

বুধবার কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি মাল্যদান করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (LoP Suvendu Adhikari) ৷ তার পর গঙ্গাসাগর মেলার নজরদারি কমিটিতে তাঁর নাম থাকা নিয়ে আপত্তির বিষয়ে তিনি বলেন, বিজেপি-বিরোধী দলনেতাকে ভয় পায় রাজ্য সরকার ৷

6.Swami Vivekananda Birthday: করোনা দোহাই মাত্র, ময়দানে স্বামীজি বরাবরই নিভৃতবাসে

1885-86 মরশুমে টাউন ক্লাবের হয়ে তাঁর খেলার ঘটনার গবেষণাধর্মী উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজু মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ইডেন গার্ডেন্স, লেজেন্ড অ্যান্ড রোমান্স' বইয়ে (Swami Vivekananda played for Calcutta Town Club)।

7.Oscars 2022: 3 বছর পর অস্কারের আসরে থাকছেন উপস্থাপক

তিন বছর পর অস্কার গালা অনুষ্ঠানে (Oscars 2022) থাকছেন উপস্থাপক ৷ তবে কে সেই দায়িত্ব পাবেন, তা এখনও জানানো হয়নি (94th Academy Awards)৷

8.PM Modi on Indian Youth : যুব সমাজের লড়াই করে জেতার মানসিকতাই নতুন ভারতের মন্ত্র : মোদি

বুধবার জাতীয় যুব দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) পুদুচেরির কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন৷ আর জাতীয় যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন৷ ভার্চুয়াল ওই উদ্বোধনগুলির অনুষ্ঠানে দেশের যুব সমাজের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi says Compete and Conquer is Mantra of New India) ৷

9.IND vs SA Third Test : প্রথম সেশনে জোড়া উইকেট হারিয়ে একশো ছুঁল দক্ষিণ আফ্রিকা

45 রানে 3 উইকেট হারানো দক্ষিণ আফ্রিকাকে টিম ইন্ডিয়া আরও চেপে ধরবে বলেই মনে হচ্ছিল ৷ কিন্তু কিগান পিটারসেন এবং ভ্যান ডার ডুসেনের অবিভক্ত 55 রানের জুটিতে তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছল প্রোটিয়ারা ৷ 3 উইকেটে 100 রান তুলে দ্বিতীয়দিন প্রথম সেশন শেষ করল দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa 100 FOW 3 at lunch) ৷

10.Hailstorm at Darjeeling : পাহাড়জুড়ে শিলাবৃষ্টি, দার্জিলিংয়ে দ্রুত নামচ্ছে পারদ

বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই ৷ বুধবার সকাল থেকে সেইমতো বৃষ্টি শুরু হয়েছে পাহাড়ে ৷ তবে বৃষ্টির আগে আজ ব্যপক শিলাবৃষ্টি দেখেছে দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মিরিক, সোনাদা, মিরিক, টুং, দিলারাম, জিরো পয়েন্ট সহ একাধিক এলাকা (Hailstorm at Darjeeling ) ৷