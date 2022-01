1.প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা গাফিলতিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্ব তদন্ত কমিটি গঠন

সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে 5 সদস্যের স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করল শীর্ষ আদালত (Retired Justice Indu Malhotra to Head Investigation Panel for PM Security Breach) ৷ যে কমিটিতে এনআইএ’র ডিজি, পঞ্জাবের ডিজি (নিরাপত্তা), চণ্ডীগড় পুলিশের প্রধান এবং পঞ্জাব ও হরিয়ানার হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল রয়েছেন (Supreme Court Sets Up Independent Committee for PM Security Lapse Investigation) ৷

2.10 দিনের মধ্যে উত্তরাখণ্ড সরকারের জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের

ধর্ম সংসদ বৈঠকে বিতর্কিত মন্তব্যের মামলায় জবাব দিতে হবে উত্তরাখণ্ড সরকারকে (Uttarakhand to reply In 10 Days in Haridwar Hate Speech case) ৷ ধামী সরকারের থেকে আগামী দশদিনের মধ্যে জবাব তলব করল সুপ্রিম কোর্ট ৷

3.স্বামীজির স্বপ্ন পূরণে একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে, বার্তা মোদির

আজ স্বামীজির জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Modi tweets on Swami Vivekananda Jayanti) ৷ জাতীয় যুব দিবসে দেশবাসীকে স্বামীজির স্বপ্নের ভারত গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি ৷

4.নির্বাচনের এক মাস আগে করোনা আক্রান্ত অমরিন্দর সিং

করোনা সংক্রামিত পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং (Amarinder Singh tests Covid positive) ৷

5.অর্জুনের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি ? মনের দুঃখে দরজায় খিল দিয়েছেন মালাইকা !

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে মালাইকা অরোরা ও অর্জুন কাপুরের বিচ্ছেদের (Arjun Kapoor Malaika Arora Break Up) জল্পনা ৷ মনের দুঃখে নাকি ঘর থেকেই বেরোচ্ছেন না ছাঁইয়া ছাঁইয়া গার্ল ৷

6.চা চক্রের পর মানুষের ভিড়েই আসানসোলে চলল দিলীপের প্রচার

বুধবার সকালে আসানসোলে নির্বাচনী প্রচার সারলেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh Campaign at Asansol) ৷ অন্যদিন তাঁকে পুলিশ আটকেছে৷ তা নিয়ে ঝামেলাও হয়েছে ৷ কিন্তু এদিন তিনি বিনা বাধায় প্রচার করেছেন ৷

7.বর্তমান টিকাগুলির বুস্টার ডোজ ওমিক্রনের বিরুদ্ধে সেভাবে কার্যকরী নয়, জানাল হু

করোনা ভাইরাসের নতুন প্রজাতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সেভাবে কার্যকরী নয় বর্তমানে ব্যবহার হওয়া করোনার টিকাগুলি (Booster dose of Current Vaccines Less Effective on Omicron) ৷ বিশেষ করে উপসর্গ যুক্ত ওমিক্রন আক্রান্তদের উপর করোনার এই টিকা কার্যকর হচ্ছে না ৷ মঙ্গলবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 18 সদস্যের ভ্যাকসিন টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসরি দল এমনই জানিয়েছে (WHO on Booster dose) ৷ এ নিয়ে একটি বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়েছে ৷

8.তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের টুইটার হ্যান্ডেলে হ্যাকার হানা

কিছুক্ষণের জন্য হ্যাকারদের দখলে চলে গিয়েছিল খোদ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের টুইটার হ্যান্ডেল (I & B Ministry Twitter handle hack) ৷

9.দেশে ফের ঊর্ধ্বমুখী করোনা, এক লাফে সংক্রমণ বাড়ল 15.8 শতাংশ

ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ ৷ আগের দিনের তুলনায় এদিন 15.8 শতাংশ বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হলেন (Corona cases in India) ৷ মঙ্গলবার দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 1 লক্ষ 68 হাজার 63 ৷ গত 24 ঘণ্টায় মৃত্যুর সংখ্যা 442 ৷

10.জেলে বন্দি রূপান্তরকামীদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ কেন্দ্রের

সংশোধনাগারে বন্দি রূপান্তরকামীদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে হবে ৷ রাজ্যগুলিকে এমনই নির্দেশিকা পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক (MHA asks states to safeguard rights of transgender in prisons)৷