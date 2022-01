1.স্বামীজির জন্মদিনে ধনকড়ের টুইট, পরামর্শ মমতাকে

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন (Swami Vivekananda Birth Anniversary) জাতীয় যুব দিবসে (National Youth Day 2022) টুইট করে যুব সমাজকে শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷ পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রতিভাকে সঠিক দিশা দেখাতে মমতাকে পরামর্শ দিলেন ৷

2.অভদ্র ঠাট্টা, সাইনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী সিদ্ধার্থ

বিতর্কিত টুইটের প্রায় সপ্তাহখানেক পর ক্ষমা চাইলেন সিদ্ধার্থ (Siddharth Apologises To Saina Nehwal on Twitter) ৷ সাইনাকে একটি চিঠি লেখেন অভিনেতা ৷ তা পোস্ট করেন টুইটারে ৷

3.করোনা আক্রান্ত গড়করি, বাড়িতেই নিভৃতবাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করির কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ (Nitin Gadkari tests positive for COVID-19) এসেছে ৷ তিনি বাড়িতেই কোয়ারান্টিনে (Nitin Gadkari tests positive for COVID-19) আছেন ৷

4.চুঁচুড়ার খুদে 'বিজ্ঞানী' অভিজ্ঞানের সাফল্যের কথা এবার নীতি আয়োগের টুইটে

পোর্টেবল স্যানিটাইজার মেশিনের উদ্ভাবক চুঁচুড়ার স্কুল পড়ুয়া অভিজ্ঞান কিশোর দাসকে অভিনন্দন নীতি আয়োগের (NITI Aayog congratulates chinsurah boy avigyan kishor das who invent portable touch free hand sanitizer machine)

5.ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে চারদেশীয় সুপার সিরিজ চান পিসিবি প্রধান

ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে একটি চার দেশীয় টি টোয়েন্টি সুপার সিরিজ চান পিসিবি প্রধান রামিজ রাজা ৷ এই মর্মে আইসিসির কাছে আর্জি পেশ করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি ( PCB chief Ramiz Raja will propose ICC for a T20 Super Series with India, Australia and England)৷

6.দিনভর বৃষ্টির পূর্বাভাসে ব্যাকফুটে শীত, বলছে আবহাওয়া দফতর

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে মঙ্গলবারের মত বুধবারও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্য জুড়ে ৷ 14 জানুয়ারি পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত চলবে বঙ্গে ৷ যার জেরে গঙ্গাসাগরেও বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে বৃষ্টি (Rainfall will continue in Bengal For next few days) ৷

7.মরিয়া লড়াই বিরাটের, দু'শো পেরিয়ে থামল ভারতের ইনিংস

কঠিন সময়ে প্রতিরোধ গড়ে 159 বলে এদিন অর্ধশতরান পূর্ণ করেন বিরাট ৷ যা তাঁর কেরিয়ারের মন্থর অর্ধশতরানের তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে থাকবে (Virat Kohli scores his second slowest half century) ৷

8.বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ড পারলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পারেন না : সুজন

গঙ্গাসাগর মেলা হবে ৷ অথচ রাজ্যের করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী ৷ অন্য রাজ্যগুলিতে অনেক উৎসবেই নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও রাজ্যে এই মেলা নিয়ে সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইমেজ বজায় রাখার জন্য এটা করছেন, অভিযোগ সুজন চক্রবর্তীর (Sujan Chakraborty on Gangasagar Mela) ৷

9.এক সপ্তাহ পর রাজ্যে কমল সংক্রমণের হার, অ্যাক্টিভ কেস 1 লক্ষ পার

রাজ্যে গত চব্বিশ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 19 জনের (Died of Corona in Bengal) ৷

10.হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন অধীরের

কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে শর্তসাপেক্ষে গঙ্গাসাগর মেলা হবে । এ নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর জানান, হাইকোর্ট রায় দিয়েছে, সেটা হাইকোর্টের ব্যাপার । কলকাতায় টাকার বিনিময়ে নকল আরটিপিসিআর সার্টিফিকেট পাওয়া যায় । তাঁর প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কি এমন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আছে, যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের আরটিপিসিআর পরীক্ষা, অ্যান্টিজেন পরীক্ষা, তাদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখা, এগুলো রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে ?