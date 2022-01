1.করোনা আক্রান্ত লতা মঙ্গেশকর, ভর্তি হাসপাতালে

করোনায় আক্রান্ত লতা মঙ্গেশকর (Lata Mangeshkar covid positive) ৷ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷

2.হাইকোর্টের গঙ্গাসাগর মেলার নতুন কমিটিতে নেই শুভেন্দু

শুভেন্দুকে বাদ দিয়ে গঙ্গাসাগর মেলার নতুন কমিটি গঠন করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court forms Gangasagar Mela committee) ৷ নতুন কমিটিতে রয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় ও রাজ্য লিগাল সার্ভিস অথরিটি সদস্য ।

3.এবার গোসাবার মথুরাখণ্ড গ্রামে বাঘের হানা, উদ্ধার একাধিক মৃত ছাগল

বাঘের আতঙ্ক গোসাবার মথুরাখণ্ড গ্রামে (Tiger Panic in Gosabas Mathurakhand) ৷ সকালে বিদ্যাধরী নদীর পাড়ে বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে ৷ সেই সঙ্গে গ্রামের একটি বাড়িতে একাধিক ছাগল ও গবাদি পশু মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে (Tiger in Gosaba) ৷

4.কোভিড বৃদ্ধিতে দিল্লিতে বন্ধ হল বেসরকারি অফিস, খোলা নেই রেস্তোরাঁ-বারও

কোভিড সংক্রমণের ক্রমবর্ধমান গতি রুখতে এ বার দিল্লিতে বন্ধ করে দেওয়া হল সব বেসরকারি অফিস (Private offices restaurants closed in Delhi)৷ নয়া নির্দেশিকায় (revised guidelines by DDMA) সব রেস্তোরাঁ ও বারও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷

5.দেশে সামান্য কমল দৈনিক সংক্রমণ, বাড়ল মৃত্যু

মঙ্গলবার গোটা দেশে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন 1 লক্ষ 68 হাজার 63 জন (Corona cases in India) ৷ গত কয়েকদিন বাড়ার পর সামান্য কমেছে সংক্রমণ ৷

6.দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজ ড্র নিউজিল্যান্ডের, টেলরের কেরিয়ারের মধুরেণ সমাপয়েৎ

বাংলাদেশকে এক ইনিংস এবং 117 রানে হারিয়ে সিরিজ ড্র করল নিউজিল্যান্ড (New Zealand Wins the 2nd test vs Bangladesh ) ৷ একইসঙ্গে উইকেট শিকার করে হাসিমুখে নিজের দীর্ঘ কেরিয়ার শেষ করলেন রস টেলর ৷

7.উত্তরপ্রদেশে আশি বনাম কুড়ি শতাংশের লড়াই, বললেন যোগী

উত্তরপ্রদেশের আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যে 80 বনাম 20 শতাংশের যুদ্ধ দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করলেন যোগী আদিত্যনাথ (Yogi adityanath 80 vs 20 statement) ৷ তাঁর এই মন্তব্যের পর তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷

8.সৌজন্য প্রধানমন্ত্রীকেও দেখানো উচিত, ফোন পেয়ে মমতাকে খোঁচা সুকান্তর

ফেসবুক পোস্ট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Slams Mamata) ৷ করোনায় আক্রান্ত বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তারপরই এই কটাক্ষ ৷

9.আসানসোলে দিলীপ ঘোষের পথ আটকে বিক্ষোভ তৃণমূল প্রার্থীর

দিলীপ ঘোষের গাড়ি আটকে প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ঝোলা খুলে বসলেন আসানসোল পৌরনিগমের 41 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী জিতু সিং (TMC Candidate Stops Dilip Ghosh Car in Asansol) ৷ প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থী ভিগু ঠাকুরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করলেন তিনি ৷

10.ভারত-চিন সীমান্ত বিতর্কে নয়াদিল্লির পাশে আমেরিকা

ভারত-চিন সীমান্তে চলতে থাকা উত্তেজনা নিয়ে আগামিকাল ফের ক্রপস কমান্ডার স্তরে বৈঠক হবে দুই দেশের মধ্যে (Corps Commander Level Meeting on LAC of Eastern Ladakh) ৷ সেই বৈঠকের আগে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল পেন্টাগন ৷