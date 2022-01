1.বুস্টার ডোজের প্রথমদিনেই 9 লক্ষের বেশি টিকাকরণ, শুভেচ্ছা উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রীর

সোমবার থেকে ভারতে করোনার বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে (first day of precaution dose) ৷ আর প্রথমদিনেই রেকর্ড সংখ্যক যোগ্য লোকজন বুস্টার ডোজ নিয়েছেন ৷ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বুস্টার ডোজ নেওয়ার যোগ্য এমন 9 লক্ষের বেশি মানুষ প্রথমদিনে টিকা নিয়েছেন (More Than 9 Lakh Covid Precaution dose on First day) ৷ টিকার বুস্টার ডোজ নেওয়া সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীও (PM Modi on precaution dose) ৷

2.ঝুঁকি না থাকলে আন্তঃরাজ্য ভ্রমণে প্রয়োজন নেই করোনা পরীক্ষার, নির্দেশিকা আইসিএমআরের

সোমবার নতুন নির্দেশিকায় আইসিএমআর জানিয়েছে, উচ্চ ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিত না হলে আন্তঃরাজ্য ভ্রমণের ক্ষেত্রে কোভিড পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন নেই (COVID Testing Norms in India) ৷

3.10 ওয়ার্ডে করোনার লাগামছাড়া সংক্রমণ, চিন্তায় কলকাতা পৌরনিগম

কলকাতা পৌরনিগমের 10 ওয়ার্ডে গত 14 দিনে করোনার সংক্রমণ ঘটেছে লাগামছাড়া (Increasing Numbers of Corona in Kolkata) ৷ পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন পৌরনিগমের কর্তারা ৷ কড়া পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট থানাগুলিতে জানানো হয়ে আবেদন ৷

4.শিক্ষক নিয়োগের অনিয়ম, এসএসসি'র চেয়ারম্যানকে পদ থেকে সরানোর সুপারিশ হাইকোর্টের

এসএসসি সহ-শিক্ষক নিয়োগ (SSC Teacher Recruitment) প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ, কমিশন চেয়ারম্যানের উপর ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট ৷

5.দৃশ্যমানতা থাকবে কম, সাগরস্নানে সঙ্গী হবে বৃষ্টি

সাগর স্নানের পথেও বাধা হতে পারে বৃষ্টি ৷ আগামী কয়েকদিন রাজ্যজুড়ে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া অফিস ৷ 16 জানুয়ারির আগে পরিষ্কার আকাশের মুখ দেখার সম্ভাবনা নেই বঙ্গবাসীর (Rainfall will continue for next few days in Bengal) ৷

6.ফের শহরে ফিরছে বাড়ি বাড়ি পাইপ গ্যাস

কলকাতা পৌরনিগম (Gas Service In Kolkata) এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ গ্যাস পাইপলাইন পাতার পরিকল্পনা শুরু করেছে পৌরসভা ৷ পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়িতে গ্যাস পৌঁছে যাবে।

7.নেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, তাও অস্ত্রোপচারের নামে কাটা হল টাকা

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডই নেই তাঁর ৷ সম্প্রতি ভর্তিও হননি হাসপাতালে ৷ তাও অপারেশনের নামে কাটা হল টাকা ৷ এমনই অবাক করা ঘটনা ঘটল পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের বাসিন্দা শঙ্কর মান্নার সঙ্গে ৷ ঘটনা সামনে আসতে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হল পদ্ম শিবির (Corruption in Swastha Sathi Card)৷

8.আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও বাড়ল সংক্রমণের হার

রাজ্যে গত চব্বিশ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 16 জনের (Died of Corona in Bengal)৷

