1.India-China Military Talks : চিনের সঙ্গে সেনা-বৈঠকে ইতিবাচক আলোচনার আশায় ভারত

আগামী বুধবার ভারত-চিন সেনা পর্যায়ের চতুর্দশ রাউন্ডের বৈঠক হবে (India-China Military Talks) ৷ ওই বৈঠকের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা হবে বলে আশা ভারতের ৷

2.Imran Khan on Indian Minorities : ভারতে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত, মোদি সরকারকে নিশানা করে টুইট ইমরানের

ভারতে চরমপন্থীদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হচ্ছেন সংখ্যালঘুরা (Pakistan Prime Minister Imran Khan alleges Minorities in India targeted by Extremist Groups) ৷ মোদি সরকারকে নিশানা করে টুইট পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের (Imran Khan on Indian Minorities) ৷ হরিদ্বারের ধর্মীয় সম্মেলনে বিদ্বেষমূলক ভাষণের প্রসঙ্গে টেনে একথা বলেন তিনি ৷

3.Saina on Siddharth Sexist Tweet : শব্দচয়নে আরও হিসেবি হওয়া উচিৎ ছিল, সিদ্ধার্থের যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ প্রত্যুত্তরে ব্যথিত সাইনা

গত বুধবার পঞ্জাবের ফ্লাইওভারে প্রধানমন্ত্রীর আটকে থাকার ঘটনার প্রতিবাদে টুইটারে সরব হন সাইনা (Saina Nehwal condemned the security lapse of Narendra Modi) ৷ তারই প্রত্যুত্তরে একদা বিশ্বের পয়লা নম্বর শাটলারকে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য ছুঁড়ে দেন 'রং দে বাসন্তী' অভিনেতা ৷

4.Virat Kohli On His Form : কারও কাছে কিছু প্রমাণের নেই, নিউল্যান্ডস টেস্টের আগে বিরাট-বার্তা কোহলির

নিজেকে সম্পূর্ণ ফিট বলে দাবি করলেও তৃতীয় টেস্টে মহম্মদ সিরাজের খেলার সম্ভাবনা নেই বলে জানান ভারত অধিনায়ক (Virat says that Siraj is not match fit) ৷ মঙ্গলবার নিউল্যান্ডসে শুরু ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় টেস্ট ৷

5.Left Front Release Manifesto: মহিলাদের বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে শিলিগুড়ি পৌরনিগম নির্বাচনে ইস্তেহার প্রকাশ বামফ্রন্টের

শিলিগুড়ি পৌরনিগম নির্বাচনে ইস্তেহার প্রকাশ করল জেলা বামফ্রন্ট নেতৃত্ব (Left Front Release Manifesto) ৷ ইস্তেহারে মহিলাদের নিরাপত্তায় বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

6.Gangasagar Mela 2022 : গঙ্গাসাগর মেলার রায় পুনর্বিবেচনার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত হাইকোর্টের

হাইকোর্টের সম্মতিতেই করোনা বিধি মেনে শুক্রবার শুরু হয় গঙ্গাসাগর মেলা (Gangasagar Mela 2022) ৷ তারপরেও সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তে ফের অবিলম্বে মেলা বন্ধ করার জন্য একাধিক মামলা দায়ের হয় ৷ সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর রায়দান স্থগিত রাখল হাইকোর্ট ৷

7.Meeting on Deocha Pachami : দেউচা পাচামি নিয়ে বৈঠকে প্রশাসন, জমিজটের অভিযোগ অস্বীকার

বোলপুরের সার্কিট হাউসে দেউচা পাচামির প্রস্তাবিত খোলামুখ কয়লাখনি প্রকল্প (Meeting on Deocha Pachami Coal Project) নিয়ে জরুরি বৈঠক করলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার (West Bengal State Electricity Distribution Company) সচিব পি বি সেলিম ৷ উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক-সহ জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের প্রতিনিধিরা ৷

8.AMC Election 2022 : 500 কর্মী-সমর্থক নিয়ে দিলীপ-জিতেন্দ্রর মিছিল আটকাল পুলিশ

করোনাবিধি না মেনেই 500জন কর্মী-সমর্থক নিয়ে বিজেপির প্রচার (AMC Election 2022) ৷ আটকে দিল পুলিশ ৷ ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা আসানসোলের 27 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ আসানসোল থেকে উত্তেজনার সেই ছবি তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায় ৷

9.Mumbai Airport Accident : মুম্বই বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা, আগুনের কবলে পুশব্যাক টাগ

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান AI-647 এদিন সকালে 85 জন যাত্রীকে নিয়ে মুম্বই থেকে জামনগর উদ্দেশ্যে উড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল (AI 647 was destined to Jamnagar with 85 people on board) ৷ ঠিক তার আগে ওই বিমানের পুশব্যাক টাগে আচমকাই আগুন লেগে যায় ৷

10.Rajnath Singh Infected with Covid : করোনা আক্রান্ত রাজনাথ সিং

সোমবার বিকেলে নিজেই টুইট করে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন (Rajnath Singh Infected with Covid) ৷