1.আজ থেকে দুস্থ করোনা রোগীদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে রান্না করা খাবার

করোনায় আক্রান্ত কোনও মানুষ যাতে অভুক্ত না থাকেন, তা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার (Home Delivery for Covid patients by West Bengal government)।

2.নিউইয়র্কের আবাসনে বিধ্বংসী আগুন, নয় শিশু সহ মৃত 19

রবিবার নিউইয়র্কের ইস্ট 181 স্ট্রিটের একটি 19 তলা উঁচু আবাসনে আগুন লাগে ৷ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 19 জনের ৷

3.বাড়বে গরম, মেঘলা আকাশে বৃষ্টির ভ্রুকুটি

সপ্তাহের শুরুতেই বড় বদল আবহাওয়ায়, আংশিক মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টির ভ্রুকুটিই সঙ্গী হতে চলেছে আগামী কয়েকদিন ৷ একইসঙ্গে বাড়বে তাপমাত্রাও (Bengal Weather will be cloudy and temperature will increase ) ৷

4.ওমিক্রন আতঙ্কের মাঝেই করোনার নতুন প্রজাতির হদিশ

ওমিক্রনের (Omicron Variant) আগমন ঘটতেই বিশ্বজুড়ে আবারও দাপাদাপি শুরু করেছে করোনা ভাইরাস (Coronavirus surge) ৷ ওমিক্রনের পাশাপাশি ডেল্টা ভ্যারিয়্যান্টেও (Delta Variant) আক্রান্ত হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ ৷ এরই মধ্যে চর্চা শুরু হয়েছে কোভিডের (Covid-19) নবতম সংস্করণ ইহু এবং ডেল্টাক্রনকে (New Covid Variant IHU and Deltacron) নিয়ে ৷

5.প্রতারণার অভিযোগে মেয়েকে হেনস্থা, ফেসবুক লাইভে এসে আত্মঘাতী একই পরিবারের তিনজন

চাঞ্চল্যকর ঘটনা বকখালিতে, ফেসবুক লাইভে এসে আত্মঘাতী বাবা, মা ও ছেলে (three members of a family commit suicide) ৷

6.14 বছর বয়সেই গ্র্যান্ডমাস্টার চেন্নাইয়ের ভরত সুব্রমনিয়ম

মাত্র 14 বছর বয়সেই ভারতের 73 তম গ্র্যান্ডমাস্টারের খেতাব জিতে নিল চেন্নাইয়ের ভরত সুব্রমনিয়ম (14 years old Bharath becomes Grand master)৷

7.কী কারণে খুন আনন্দপুরের অটোচালক, জেরায় জানাল অভিযুক্ত

তদন্তে নেমে মঙ্গল মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে আগেই গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। অভিযুক্তকে জেরা করেই সামনে এল খুনের ঘটনার আসল কারণ বা মোটিভ (motive comes to the fore behind Anandapur murder case)।

8.ক্যান্সারকে হারিয়ে ক্যারম বোর্ডেই বাঁচার রসদ খুঁজছেন দীপা

অস্ত্রোপচারের পর ফের জীবনের মূলস্রোতে ফিরেছেন ৷ আর অক্টোবর থেকে পুনরায় ক্যারম বোর্ডে বাঁচার রসদ খুঁজছেন দীপা (beating cancer Dipa Gupta looks for a new way to survive through carrom) ৷ 'ডান ক্যান‘ট বি আনডান'৷ এই মন্ত্রেই সাহস সঞ্চয় করে কর্কট ব্যধিকে হারিয়েছেন দীপা ৷

10.কোভিড মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মোদি

দেশের কোভিড সংক্রমণ ক্রমে বৃদ্ধি (Covid surge in India) পাওয়ায় শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi reviews Covid situation) ৷ পরবর্তীতে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ৷